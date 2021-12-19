طرح الصينية الساحرة.. سيارة بايك x5 الجديدة القوية بمواصفات خيالية واسعار جبارة ورائعة

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طرح الصينية الساحرة.. سيارة بايك x5 الجديدة ، تجد الكثير يبحث عبر المواقع المتخصصة في بيع السيارات حول سيارة بايك x5 التي تتميز بالمرونة والانسيابية الكبيرة وباعتبارها من أرخص السيارات الصينية الموجود في السوق العربي بجانب الكثير من الصفات الرائعة التي لا غنى عن وجودها في أي من السيارات الحديثة كما تعتبر من أكثر أنواع السيارات شهرة التي عالجت العديد من المشاكل التي اكتشفت من قبل بعض المستهلكين ومن هنا أصبحت من أكبر منافسي الماركات الأخرى المعروفة، ومن خلال موضوعنا سنوضح لكم الكثير من مميزاتها وكذلك سعرها الموجود في السوق والكثير حول مواصفاتها تابعونا.
طرح الصينية الساحرة.. سيارة بايك x5 الجديدة
اجتازت سيارة بايك x5 من ضمن أكبر السيارات التي حازت على ميزات متعددة تجعلها تتصدر المركز الأول في السيارات ذات تصميم عالمي ودقيق وتمتاز السيارة بمواصفات منفردة من نوعها، وفي النقاط التالية ستحصل على ما يخص سيارة بايك x5:
- تعمل محركات بايك X5 بمحرك تيربو 1500 تجعل السيارة تعمل بأداء رائع وسريع.
- لديها ناقل حركة ودفع أمامي يعملا بشكل أوتوماتيكي، كما يمكن للسيارة أن تصل سرعتها حوالي 100 كم لكل الساعة.
- تتميز السيارة بفتحة أعلى سقف السيارة ذات لون مختلف ، ومرايا و ملحقات كهربائية ومصابيح أمامية LED، ووحدات تشغيل نهارية LED، وعجلات مقاس 18 بوصة بلونين، وشبك أمامي بلمسات من الكروم.
- تحتوي السيارة على عجلة قيادة محافظة بالجلد بتحكم يدوي يعمل في ستة اتجاهات.
- يوجد تكييف هوائي ، و 6 مكبرات صوت، وشاشة 9 إنش، و بلوتوث، وشاشة أجهزة قياس 5 إنش.
- تحمل السيارة العديد من أجهزة السلامة، بما في ذلك فرامل ABS و EBD، والتحكم في الثبات ESP، والتحكم في الجر، ومساعدة الفرامل، وفرامل الانتظار الكهربائية،
- يوجد بالسيارة نظام مانع للحركة، وكاميرا خلفية، ووسادة هوائية أمامية، وأجهزة استشعار خلفية وأمامية لوقوف السيارات، ودعم الارتفاع، وقفل خلفي للأطفال.
- مدعومة السيارة بالواي فاي والبلوتوث ومدخلات USB لتستطيع الاستمتاع طوال طريقك حتى تصل إلى وجهتك.
إذا كنت تبحث عن سعر هذه السيارة التي تحتوي على جميع المميزات السابقة سنقدم إليكم السعر الأصلي لها داخل المملكة العربية السعودية وهو:
يتراوح سعر سيارة بايك x5 من 102 ألف ريال سعودي حتى 250 ألف ريال سعودي حسب سعة اللتر ومواصفاتها.
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طرح الصينية الساحرة.. سيارة بايك x5 الجديدة ، تجد الكثير يبحث عبر المواقع المتخصصة في بيع السيارات حول سيارة بايك x5 التي تتميز بالمرونة والانسيابية الكبيرة وباعتبارها من أرخص السيارات الصينية الموجود في السوق العربي بجانب الكثير من الصفات الرائعة التي لا غنى عن وجودها في أي من السيارات الحديثة كما تعتبر من أكثر أنواع السيارات شهرة التي عالجت العديد من المشاكل التي اكتشفت من قبل بعض المستهلكين ومن هنا أصبحت من أكبر منافسي الماركات الأخرى المعروفة، ومن خلال موضوعنا سنوضح لكم الكثير من مميزاتها وكذلك سعرها الموجود في السوق والكثير حول مواصفاتها تابعونا.
طرح الصينية الساحرة.. سيارة بايك x5 الجديدة
اجتازت سيارة بايك x5 من ضمن أكبر السيارات التي حازت على ميزات متعددة تجعلها تتصدر المركز الأول في السيارات ذات تصميم عالمي ودقيق وتمتاز السيارة بمواصفات منفردة من نوعها، وفي النقاط التالية ستحصل على ما يخص سيارة بايك x5:
- تعمل محركات بايك X5 بمحرك تيربو 1500 تجعل السيارة تعمل بأداء رائع وسريع.
- لديها ناقل حركة ودفع أمامي يعملا بشكل أوتوماتيكي، كما يمكن للسيارة أن تصل سرعتها حوالي 100 كم لكل الساعة.
- تتميز السيارة بفتحة أعلى سقف السيارة ذات لون مختلف ، ومرايا و ملحقات كهربائية ومصابيح أمامية LED، ووحدات تشغيل نهارية LED، وعجلات مقاس 18 بوصة بلونين، وشبك أمامي بلمسات من الكروم.
- تحتوي السيارة على عجلة قيادة محافظة بالجلد بتحكم يدوي يعمل في ستة اتجاهات.
- يوجد تكييف هوائي ، و 6 مكبرات صوت، وشاشة 9 إنش، و بلوتوث، وشاشة أجهزة قياس 5 إنش.
- تحمل السيارة العديد من أجهزة السلامة، بما في ذلك فرامل ABS و EBD، والتحكم في الثبات ESP، والتحكم في الجر، ومساعدة الفرامل، وفرامل الانتظار الكهربائية،
- يوجد بالسيارة نظام مانع للحركة، وكاميرا خلفية، ووسادة هوائية أمامية، وأجهزة استشعار خلفية وأمامية لوقوف السيارات، ودعم الارتفاع، وقفل خلفي للأطفال.
- مدعومة السيارة بالواي فاي والبلوتوث ومدخلات USB لتستطيع الاستمتاع طوال طريقك حتى تصل إلى وجهتك.
إذا كنت تبحث عن سعر هذه السيارة التي تحتوي على جميع المميزات السابقة سنقدم إليكم السعر الأصلي لها داخل المملكة العربية السعودية وهو:
يتراوح سعر سيارة بايك x5 من 102 ألف ريال سعودي حتى 250 ألف ريال سعودي حسب سعة اللتر ومواصفاتها.
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