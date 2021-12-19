كيا تطرح نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية بارخص الاسعار واقوى المواصفات والامكانيات

كيا تطرح نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية ، سنتعرف على أحدث نسخه أطلقتها كيا باعتبارها واحدة من أكثر السيارات العائلية التي تحمل في طياتها عناصر التميز والفخامة ليس في ذلك الوقت بل منذ سنوات طويلة، ومن هنا حرصت مصنعيها على إحداث تغيرات جذرية سواء كانت بداخل السيارة أو خارجها وسنتعرف على خصائها الرائعة ومميزاتها التي تجعلها في الصدارة مقارنةً بغيرها من السيارات الأخرى الموجودة في السوق. كيا تطرح نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية كيا تطرح نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية تضم سيارة كيا الجديدة عدد كبير من المميزات المنفردة التي يحب أن يمتلكها جميع الأشخاص، ومن ضمن هذه المميزات التي توفرت فيها: تضمن السيارة أنظمة الكبح التلقائي للطوارئ، والكاميرات لمراقبة محيط السيارة بالكامل من كل الجهات، وأجهزة استشعار الضوء والمطر والاجواء المحيطة، وأنظمة بدء تشغيل المحرك، وأنظمة تكييف الهواء عن بُعد في هذه السيارات.

كانت هذه السيارة تتمتع بالعديد من عناصر التميز والفخامة، مثل أفضل أنظمة الصوت المجهزة بسماعات Bose

تتضمن الإصدارات الجديدة من السيارة بعض التغييرات الخارجية التي تميزها عن طرازات الكرنفال السابقة، مثل تصميم أكثر حداثة للواجهة الأمامية والخلفية، وإضاءة أكثر تطوراً، وإضافة شعار كيا الجديد.

لديها وجهات ذات تصميم مميز وتم تجهيزها بمصابيح متطورة، وكذلك مزينة بشعار كيا الجديد.

تحتوي على سماعات جيدة من حيث الشكل والصوت النقي والعالي وكاميرات داخلية.

تحتوي تلك السيارة على فرامل تدار تلقاء نفسها في حلة الأزمات، كما يتواجد بها كاميرات لمشاهدة كل ماهو حول السيارة .

يتواجد بالسيارة نظام السحب الأمامي يساعد على تقوية السرعة بحيث تصل إلى 100 كم لكل ساعة..

تحتاج لوقود كثير حتى في حالة السفر لمسافات بعيدة. سعر كيا النسخة الجديدة في المملكة العربية السعودية كالتالي: كالتالي: سنوضح لكم أسعار الانواع الأكثر شهرة في السعودية من كيا كيا سبوتاج 2021 ناقل حركة اوتوماتيكMPI LX FWD 2021 بسعر 82،610 ريال.

ناقل حركة أوتوماتيك MPI EX FWD 2021 بسعر 89،551 ريال. سعر كيا سورينتو BASE AWD 2021 بسعر 97،500 ريال.

اتوماتيك TOP AWD 2021 بسعر 109،500 ريال.

اوتوماتيك MID OPTION AWD 2021 بسعر 119،000 ريال.

اتوماتيك TOP AWD 2021 بسعر 132،300 ريال. كيا تيلوراد ناقل حركة اوتوماتيكLX FWD 2021 بسعر 143،028 ريال.

ناقل حركة اوتوماتيك GX AWD 2021 بسعر 158،274 ريال. الوسوم

كيا تطرح نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية ، سنتعرف على أحدث نسخه أطلقتها كيا باعتبارها واحدة من أكثر السيارات العائلية التي تحمل في طياتها عناصر التميز والفخامة ليس في ذلك الوقت بل منذ سنوات طويلة، ومن هنا حرصت مصنعيها على إحداث تغيرات جذرية سواء كانت بداخل السيارة أو خارجها وسنتعرف على خصائها الرائعة ومميزاتها التي تجعلها في الصدارة مقارنةً بغيرها من السيارات الأخرى الموجودة في السوق. كيا تطرح نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية كيا تطرح نسخا جديدة من أشهر سياراتها العائلية تضم سيارة كيا الجديدة عدد كبير من المميزات المنفردة التي يحب أن يمتلكها جميع الأشخاص، ومن ضمن هذه المميزات التي توفرت فيها: تضمن السيارة أنظمة الكبح التلقائي للطوارئ، والكاميرات لمراقبة محيط السيارة بالكامل من كل الجهات، وأجهزة استشعار الضوء والمطر والاجواء المحيطة، وأنظمة بدء تشغيل المحرك، وأنظمة تكييف الهواء عن بُعد في هذه السيارات.

كانت هذه السيارة تتمتع بالعديد من عناصر التميز والفخامة، مثل أفضل أنظمة الصوت المجهزة بسماعات Bose

تتضمن الإصدارات الجديدة من السيارة بعض التغييرات الخارجية التي تميزها عن طرازات الكرنفال السابقة، مثل تصميم أكثر حداثة للواجهة الأمامية والخلفية، وإضاءة أكثر تطوراً، وإضافة شعار كيا الجديد.

لديها وجهات ذات تصميم مميز وتم تجهيزها بمصابيح متطورة، وكذلك مزينة بشعار كيا الجديد.

تحتوي على سماعات جيدة من حيث الشكل والصوت النقي والعالي وكاميرات داخلية.

تحتوي تلك السيارة على فرامل تدار تلقاء نفسها في حلة الأزمات، كما يتواجد بها كاميرات لمشاهدة كل ماهو حول السيارة .

يتواجد بالسيارة نظام السحب الأمامي يساعد على تقوية السرعة بحيث تصل إلى 100 كم لكل ساعة..

تحتاج لوقود كثير حتى في حالة السفر لمسافات بعيدة. سعر كيا النسخة الجديدة في المملكة العربية السعودية كالتالي: كالتالي: سنوضح لكم أسعار الانواع الأكثر شهرة في السعودية من كيا كيا سبوتاج 2021 ناقل حركة اوتوماتيكMPI LX FWD 2021 بسعر 82،610 ريال.

ناقل حركة أوتوماتيك MPI EX FWD 2021 بسعر 89،551 ريال. سعر كيا سورينتو BASE AWD 2021 بسعر 97،500 ريال.

اتوماتيك TOP AWD 2021 بسعر 109،500 ريال.

اوتوماتيك MID OPTION AWD 2021 بسعر 119،000 ريال.

اتوماتيك TOP AWD 2021 بسعر 132،300 ريال. كيا تيلوراد ناقل حركة اوتوماتيكLX FWD 2021 بسعر 143،028 ريال.

ناقل حركة اوتوماتيك GX AWD 2021 بسعر 158،274 ريال.

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