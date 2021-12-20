اسرع سيارة دفع رباعي تويوتا لاندكروزر برادو 2022 بمواصفاتها واسعارها في الاسواق

مواصفات وأسعار السيارة الأسرع من سيارات الدفع الرباعي تويوتا لاندكروزر برادو 2022 من أكثر ما يشغل مؤشرات البحث عبر الإنترنت من الراغبين في شراء سيارة جديدة وتم تصنيف السيارة كواحدة من أسرع السيارات المصنفة ضمن سيارات الدفع الرباعي وتنافس السيارة سيارة لكزس GX وتميزت السيارة بأنها مزودة بأفضل وسائل الحماية والترفيه وأفضل المواصفات والتي مكنتها من التنفس على السيارات التي تنافسها في السوق من نفس الفئة. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022 قوة المحرك تبلغ 2700 سي سي (2.7 لتر) وتبلغ قوة المحرك حوالي 164 حصان.

يقترن المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات و4 سلندر.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 87 لتر وأقصى عزم دوران لها يبلغ 246 نيوتن لكل متر.

كشافات تساعد في كشف الضباب الليلي والظلام.

صندوق تبريد داخل السيارة وخيارات خاصة بالطقس وظروفه.

التشغيل الذكي للسيارة ودخولها بدون استخدام المفاتيح.

غلق أبواب السيارة في وقت ضغط السائق على الفرامل.

كشف النقطة العمياء.

مصابيح إضاءة الطريق الأمامية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

حساسات أمامية وخلفية تساعد في الركن وعددها حوالي 4 حساسات.

وسائد هوائية ذات ستائر تعمل على حماية السائق عند التعرض للصدمات والحوادث.

التحكم في الجر الأمامي والخلفي للسيارة. مميزات لاندكروزر برادو 2022 منافذ AUX , USB.

شحن الهواتف داخل السيارة لاسلكيًا.

نقطة الاتصال بالواي فاي.

أنظمة صوتية قوية مزودة بأجود المكبرات الصوتية.

تحتوي على قفل مركزي.

راديو fm, am.

مقاعد السيارة مصنوعة من خامة الفابريك عالية الجودة.

التحكم في النوافذ يتم بشكل إلكتروني.

تحتوي على 7 مقاعد في الفئات العليا منها.

مقود السيارة مصنوع من الجلد عالي الجودة. ألوان لاندكروزر برادو 2022 المتوفرة في السوق الأبيض الكريستالي.

الأسود اللامع.

الميكا بلاك.

الأفانتي.

الأحمر القاتم. أسعار لاندكروزر برادو 2022 في الأسواق المحلية يبدأ سعر السيارة الجديدة من لاندكروزر من سعر 729 جنيه مصري في سوق السيارات السعودي.

من سعر 729 جنيه مصري في سوق السيارات السعودي. بينما في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة من 174 ريال سعودي.

وبسعر 170391 درهم إماراتي في السوق الإماراتية.

أما في السوق القطرية تبدأ أسعارها من 168907 ريال قطري.

وفي الكويت تبدأ أسعارها من 13986 دينار كويتي. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022مميزات لاندكروزر برادو 2022ألوان لاندكروزر برادو 2022 المتوفرة في السوقأسعار لاندكروزر برادو 2022 في الأسواق المحلية الوسوم

مواصفات وأسعار السيارة الأسرع من سيارات الدفع الرباعي تويوتا لاندكروزر برادو 2022 من أكثر ما يشغل مؤشرات البحث عبر الإنترنت من الراغبين في شراء سيارة جديدة وتم تصنيف السيارة كواحدة من أسرع السيارات المصنفة ضمن سيارات الدفع الرباعي وتنافس السيارة سيارة لكزس GX وتميزت السيارة بأنها مزودة بأفضل وسائل الحماية والترفيه وأفضل المواصفات والتي مكنتها من التنفس على السيارات التي تنافسها في السوق من نفس الفئة. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022 قوة المحرك تبلغ 2700 سي سي (2.7 لتر) وتبلغ قوة المحرك حوالي 164 حصان.

يقترن المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات و4 سلندر.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 87 لتر وأقصى عزم دوران لها يبلغ 246 نيوتن لكل متر.

كشافات تساعد في كشف الضباب الليلي والظلام.

صندوق تبريد داخل السيارة وخيارات خاصة بالطقس وظروفه.

التشغيل الذكي للسيارة ودخولها بدون استخدام المفاتيح.

غلق أبواب السيارة في وقت ضغط السائق على الفرامل.

كشف النقطة العمياء.

مصابيح إضاءة الطريق الأمامية تعمل بتقنية الليد المضيئة.

حساسات أمامية وخلفية تساعد في الركن وعددها حوالي 4 حساسات.

وسائد هوائية ذات ستائر تعمل على حماية السائق عند التعرض للصدمات والحوادث.

التحكم في الجر الأمامي والخلفي للسيارة. مميزات لاندكروزر برادو 2022 منافذ AUX , USB.

شحن الهواتف داخل السيارة لاسلكيًا.

نقطة الاتصال بالواي فاي.

أنظمة صوتية قوية مزودة بأجود المكبرات الصوتية.

تحتوي على قفل مركزي.

راديو fm, am.

مقاعد السيارة مصنوعة من خامة الفابريك عالية الجودة.

التحكم في النوافذ يتم بشكل إلكتروني.

تحتوي على 7 مقاعد في الفئات العليا منها.

مقود السيارة مصنوع من الجلد عالي الجودة. ألوان لاندكروزر برادو 2022 المتوفرة في السوق الأبيض الكريستالي.

الأسود اللامع.

الميكا بلاك.

الأفانتي.

الأحمر القاتم. أسعار لاندكروزر برادو 2022 في الأسواق المحلية يبدأ سعر السيارة الجديدة من لاندكروزر من سعر 729 جنيه مصري في سوق السيارات السعودي.

من سعر 729 جنيه مصري في سوق السيارات السعودي. بينما في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة من 174 ريال سعودي.

وبسعر 170391 درهم إماراتي في السوق الإماراتية.

أما في السوق القطرية تبدأ أسعارها من 168907 ريال قطري.

وفي الكويت تبدأ أسعارها من 13986 دينار كويتي. مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022مميزات لاندكروزر برادو 2022ألوان لاندكروزر برادو 2022 المتوفرة في السوقأسعار لاندكروزر برادو 2022 في الأسواق المحلية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرع سيارة دفع رباعي تويوتا لاندكروزر برادو 2022 بمواصفاتها واسعارها في الاسواق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.