سعرها مناسب.. سيارة كيا كارينز العائلية الفخمة 2022 في الأسواق بمواصفاتها واسعارها

سعرها مناسب سيارة كيا كارينز العائلية الفخمة 2022 نفدم لكم اليوم أسعار ومواصفات السيارة العائلية سيارة كيا كارينز 2022 في الأسواق المزودة بـ 7 مقاعد وتستطيع حمل من 7 إلى 8 أفراد بالغين، وتم الكشف عنها رسميًا في الأسواق بإمكانيات عالية ومتطورة تغلبت فيها على السيارات المنافسة، وتنتمي إلى فئة سيارة “يو إس في” الرياضية ومتعددة المهام ولا تعد السيارة منتشرة بالشكل الكافي لأنها لا تزال موديل جديد بالرغم من اسمها المعروف وتتمتع أجيال كارينز بموثوقية عالية لمتانة الإمكانيات وقبل أي شيء لأنها يابانية المنشأ. مواصفات السيارة العائلية سيارة كيا كارينز 2022 تحتوي على محرك قوي CVT سعته 1500 سي سي (1.5 لتر) بينما تبلغ قوته 114 حصان.

عند 4500 لفة لكل دقيقة يبلغ عزم الدوران 144 نيوتن لكل متر.

مزودة بمحرك آخر سعته تبلغ 1400 سي سي بقوة حصانية مقدارها 138 حصان بينما عزم الدوران 242 نيوتن لكل متر.

المحرك يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات و4 سلندر.

عدد مقاعدها يتراوح بين 5 إلى 7 مقاعد ومصنوعة من القماش عالي الجودة.

شاشة المعلومات والترفيه مقاسها يختلف باختلاف الفئة حيث تتراوح بين 8.0 و 10.25 بوصة بحب الفئة.

أزرار تتحكم في قوة الصوت وأزرار خاصة بالأوامر الصوتية.

طول السيارة يبلغ 178.7 بوصة، عرضها 71 بوصة بينما الارتفاع 67 ويبلغ طول القاعدة 109.4 بوصة. مميزات كيا كارينز أنظمة تساعد عند هبوط المنخفضات وصعود المرتفعات والفرملة التلقائية.

خاصية بلوتوث ويو إس بي للاتصال بالهاتف.

الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية.

النظام الصوتي متطور وقوي.

التشغيل عن بعد باستخدام مفتاح الدخول الذكي.

كشف النقطة العمياء.

تدعم الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي.

يتم توزيع الفرامل بشكل إلكتروني.

مقاعد الأطفال مثبتة مما يساعد على حمايتهم وأمانهم.

أنظمة تحذر السائق عند حدوث الصدمات أو الحوادث.

وسائد هوائية تظهر عند الحوادث. عيوب كيا كارينز مواصفات السيارة العائلية سيارة كيا كارينز 2022مميزات كيا كارينزعيوب كيا كارينز لم يتم ظهور أية عيوب في السيارة حتى الآن. أسعار سيارة كيا كارينز موديل 2022 في الأسواق أسعار سيارة كيا كارينز موديل 2022 في الأسواق يبدأ سعر سيارة كيا كارينز في سوق السيارات المحلية من سعر:- يبدأ سعرها في سوق السيارات المصري حوالي 282.600 ألف جنيه مصري.

بينما في سوق السيارات السعودي 82.610 ريال سعودي.

في السوق الأميركية تتراوح أسعارها بين 17 و18 ألف دولار أميركي. الوسوم

سعرها مناسب سيارة كيا كارينز العائلية الفخمة 2022 نفدم لكم اليوم أسعار ومواصفات السيارة العائلية سيارة كيا كارينز 2022 في الأسواق المزودة بـ 7 مقاعد وتستطيع حمل من 7 إلى 8 أفراد بالغين، وتم الكشف عنها رسميًا في الأسواق بإمكانيات عالية ومتطورة تغلبت فيها على السيارات المنافسة، وتنتمي إلى فئة سيارة “يو إس في” الرياضية ومتعددة المهام ولا تعد السيارة منتشرة بالشكل الكافي لأنها لا تزال موديل جديد بالرغم من اسمها المعروف وتتمتع أجيال كارينز بموثوقية عالية لمتانة الإمكانيات وقبل أي شيء لأنها يابانية المنشأ. مواصفات السيارة العائلية سيارة كيا كارينز 2022 تحتوي على محرك قوي CVT سعته 1500 سي سي (1.5 لتر) بينما تبلغ قوته 114 حصان.

عند 4500 لفة لكل دقيقة يبلغ عزم الدوران 144 نيوتن لكل متر.

مزودة بمحرك آخر سعته تبلغ 1400 سي سي بقوة حصانية مقدارها 138 حصان بينما عزم الدوران 242 نيوتن لكل متر.

المحرك يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات و4 سلندر.

عدد مقاعدها يتراوح بين 5 إلى 7 مقاعد ومصنوعة من القماش عالي الجودة.

شاشة المعلومات والترفيه مقاسها يختلف باختلاف الفئة حيث تتراوح بين 8.0 و 10.25 بوصة بحب الفئة.

أزرار تتحكم في قوة الصوت وأزرار خاصة بالأوامر الصوتية.

طول السيارة يبلغ 178.7 بوصة، عرضها 71 بوصة بينما الارتفاع 67 ويبلغ طول القاعدة 109.4 بوصة. مميزات كيا كارينز أنظمة تساعد عند هبوط المنخفضات وصعود المرتفعات والفرملة التلقائية.

خاصية بلوتوث ويو إس بي للاتصال بالهاتف.

الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية.

النظام الصوتي متطور وقوي.

التشغيل عن بعد باستخدام مفتاح الدخول الذكي.

كشف النقطة العمياء.

تدعم الأندرويد أوتو والأبل كار بلاي.

يتم توزيع الفرامل بشكل إلكتروني.

مقاعد الأطفال مثبتة مما يساعد على حمايتهم وأمانهم.

أنظمة تحذر السائق عند حدوث الصدمات أو الحوادث.

وسائد هوائية تظهر عند الحوادث. عيوب كيا كارينز مواصفات السيارة العائلية سيارة كيا كارينز 2022مميزات كيا كارينزعيوب كيا كارينز لم يتم ظهور أية عيوب في السيارة حتى الآن. أسعار سيارة كيا كارينز موديل 2022 في الأسواق أسعار سيارة كيا كارينز موديل 2022 في الأسواق يبدأ سعر سيارة كيا كارينز في سوق السيارات المحلية من سعر:- يبدأ سعرها في سوق السيارات المصري حوالي 282.600 ألف جنيه مصري.

بينما في سوق السيارات السعودي 82.610 ريال سعودي.

في السوق الأميركية تتراوح أسعارها بين 17 و18 ألف دولار أميركي.

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