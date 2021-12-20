الوحش الفرنسي في مصر.. سيارة ستروين C4 موديل 2022 بمواصفات رهيبة وأسعار تنافس السوق

سيارة ستروين C4 موديل 2022، كشفت ستروين مصر رسمياً عن الجيل الجديد من الكروس أوفر الخدمية سيارة ستروين C4 2022، التي تتميز بالعديد من المواصفات الرائعة، حيث تم طرحها بسعر مناسب لكي تنافس السيارات من نفس فئتها مثل بيجو 2008 وكيا أكسيد، وقد صممت ستروين الجديدة كوبيه رباعي الأبواب وسقف مائل بشكل كبير، كما أن الزجاج الخلفي أقرب لــــ Liftback عن السيارات الكروس أوفر.

سيارة ستروين C4 موديل 2022

أطلقت شركة ستروين الفرنسية نسختها الجديدة وهي سيارة ستروين C4 موديل 2022، داخل الأسواق المصرية خلال أربع فئات من التجهيزات، فتلك هي النسخة الأحدث بين عائلة ستروين المطروحة في السوق المحلي خلال الفترة القليلة الماضية، فهي تتمتع بالكثير من وسائل الحماية وعناصر كثيرة للتحكم والرفاهية، كما تضم السيارة باقة من العناصر التقنية والفنية، فهي من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام بإطلالة الكروس اوفر.

تتسارع سيارة ستروين C4 موديل 2022 من وضع الثبات حتى تصل لسرعة 100 كم / ساعة خلال مدة تستغرق 8.2 ثانية. كما تستمد أوامر القوة من محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 155 حصان وعزم اقصى للدوران 205 نيوتن / متر. بينما تتصل بعلبة تروس أوتوماتيكي تتكون من 8 نقلات. وقد تأتي السيارة بطول 4.36 متر وعرض 1.83 متر وارتفاع 1.53 متر. وهذا بالإضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع لنحو 380 لتر. كما ترتكز على جنوط رياضية تتراوح بين 16 و 18 بوصة. وبها مصابيح أمامية نحيفة مع كشافات متوسطة الحجم، بجانب مصابيح الضباب الدائرية التي تتوسط الصادم الامامي. مع وجود عدد من الفتحات الهوائية اسفل غطاء المحرك، بالإضافة إلى اقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات. كما بها منظومة عادم ثنائية الأداء وناحية تضم سبويلر مدبب مع مصابيح بتصميم هندسي منفرد.

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جاءت الفئة الأولى من سيارة ستروين C4 أوتوماتيك موديل FELL 2022 محرك CC 1200 تيربو بسعر 409,900 جنيه.

أما الفئة الثانية أوتوماتيك موديل BLUE INTERIOR 2022 محرك 1200 CC تيربو بسعر 414,900 جنيه.

كما جاءت الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل SHINE 2022 محرك 1200 CC تيربو بسعر 459,900 جنيه.

بينما الفئة الخامسة أوتوماتيك موديل RED INTERIOR 2022 1200 CC تيربو بسعر 464,900 جنيه.

مواصفات ستروين C4 موديلأسعار ستروين C4 موديل 2022