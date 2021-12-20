فخامة وشياكة.. كيا سبورتاج 2022 الاسطورة بأحدث موديل على الاطلاق وأقوي الواصفات الجبارة

فخامة وشياكة.. كيا سبورتاج 2022 الاسطورة بأحدث موديل كشفت شركة كيا اليابانية عن توافر فئات جديدة ستظهر في روسيا وبعد الدول الأخرى من سيارة كيا سبورتاج 2022 والتي تختلف عن السيارات الأخرى من فئة سبورتاج المتعارف عليها حيث أن السيارات الجديدة ستحصل على مميزات مختلفة عن السيارة القديمة وسيتم طرحها في روسيا وعدة أسواق أخرى كالسوق الأميركية والهندية، وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مواصفات سيارات كيا الجديدة بأشكالها الفريدة والمتميزة ومميزاتها وعيوبها وكذلك أسعارها في الأسواق. كيا سبورتاج 2022 الاسطورة بأحدث موديل طول السيارة يبلغ 4.66 متر، عرضها 186 سم بينما يبلغ عرضها 166 سم.

عجلات السيارات يبلغ الجنوط الرياضي مقاسات تتراوح بين 17 و19 إنش.

مزودة بوسائد هوائية تحمي السيارة والركاب عند حدوث الحوادث الخطيرة أو استشعار الخطأ.

المقاعد وأنظمة التبريد الداخلية للسيارة من أنواع فخمة ومتطورة وجودتها عالية.

تحتوي على أفضل الأنظمة من الصوتيات والمولتيميديا .

كشف النقطة العمياء والتشغيل عن بعد ودخول السيارة بدون مفاتيح.

الكاميرا لكشف الطريق متاحة في أمام وخلف السيارة.

تدعم نظامي الدفع الخلفي والأمامي للسيارة.

سعة المحرك تبلغ 1600 سي سي بينما القوة تصل إلى 140 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 168 نيوتن للمتر الواحد.

معدل استهلاك البنزين 6.7 لتر عند 100 كيلو متر مسافة. عيوب سيارة كيا سبورتاج الجديدة استهلاكها من البنزين غير اقتصادي.

ثباتها عند السرعات العالية ضعيف.

الفئة الأولى منها لا تحتوي على خاصية الدخول الذكي.

أداء محرك السيارة أضعف من السيارات المنافسة لها في السوق من نفس الفئة.

تفوق عليها المنافسين في السير على الأراضي الوعرة.

سعرها أعلى من أسعار السيارات التي تنافسها.

لا تحتوي الفئة الأولى منها على حساسات لركن السيارة أمامية وخلفية. مميزات سيارة كيا سبورتاج الجديدة خاصية المفتاح الذكي متوفرة في الفئات العليا منها.

خاصية تبريد وتدفئة المقاعد الداخلية عالية الجودة.

قطع غيارها متوفرة في الأسواق وعملية صيانتها غير مكلفة إلى حد ما.

يمكن التحكم كهربيًا في المرايا الجانبية وطيها.

منافذ USB.

خاصية البلوتوث. أسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة في السوق السعودية كيا سبورتاج 2022 الاسطورة بأحدث موديلعيوب سيارة كيا سبورتاج الجديدةمميزات سيارة كيا سبورتاج الجديدةأسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة في السوق السعودية تبدأ أسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة كليًا موديل 2022 من سعر 93.148 ريال سعودي في سوق السيارات السعودية. الوسوم

فخامة وشياكة.. كيا سبورتاج 2022 الاسطورة بأحدث موديل كشفت شركة كيا اليابانية عن توافر فئات جديدة ستظهر في روسيا وبعد الدول الأخرى من سيارة كيا سبورتاج 2022 والتي تختلف عن السيارات الأخرى من فئة سبورتاج المتعارف عليها حيث أن السيارات الجديدة ستحصل على مميزات مختلفة عن السيارة القديمة وسيتم طرحها في روسيا وعدة أسواق أخرى كالسوق الأميركية والهندية، وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز مواصفات سيارات كيا الجديدة بأشكالها الفريدة والمتميزة ومميزاتها وعيوبها وكذلك أسعارها في الأسواق. كيا سبورتاج 2022 الاسطورة بأحدث موديل طول السيارة يبلغ 4.66 متر، عرضها 186 سم بينما يبلغ عرضها 166 سم.

عجلات السيارات يبلغ الجنوط الرياضي مقاسات تتراوح بين 17 و19 إنش.

مزودة بوسائد هوائية تحمي السيارة والركاب عند حدوث الحوادث الخطيرة أو استشعار الخطأ.

المقاعد وأنظمة التبريد الداخلية للسيارة من أنواع فخمة ومتطورة وجودتها عالية.

تحتوي على أفضل الأنظمة من الصوتيات والمولتيميديا .

كشف النقطة العمياء والتشغيل عن بعد ودخول السيارة بدون مفاتيح.

الكاميرا لكشف الطريق متاحة في أمام وخلف السيارة.

تدعم نظامي الدفع الخلفي والأمامي للسيارة.

سعة المحرك تبلغ 1600 سي سي بينما القوة تصل إلى 140 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 168 نيوتن للمتر الواحد.

معدل استهلاك البنزين 6.7 لتر عند 100 كيلو متر مسافة. عيوب سيارة كيا سبورتاج الجديدة استهلاكها من البنزين غير اقتصادي.

ثباتها عند السرعات العالية ضعيف.

الفئة الأولى منها لا تحتوي على خاصية الدخول الذكي.

أداء محرك السيارة أضعف من السيارات المنافسة لها في السوق من نفس الفئة.

تفوق عليها المنافسين في السير على الأراضي الوعرة.

سعرها أعلى من أسعار السيارات التي تنافسها.

لا تحتوي الفئة الأولى منها على حساسات لركن السيارة أمامية وخلفية. مميزات سيارة كيا سبورتاج الجديدة خاصية المفتاح الذكي متوفرة في الفئات العليا منها.

خاصية تبريد وتدفئة المقاعد الداخلية عالية الجودة.

قطع غيارها متوفرة في الأسواق وعملية صيانتها غير مكلفة إلى حد ما.

يمكن التحكم كهربيًا في المرايا الجانبية وطيها.

منافذ USB.

خاصية البلوتوث. أسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة في السوق السعودية كيا سبورتاج 2022 الاسطورة بأحدث موديلعيوب سيارة كيا سبورتاج الجديدةمميزات سيارة كيا سبورتاج الجديدةأسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة في السوق السعودية تبدأ أسعار سيارة كيا سبورتاج الجديدة كليًا موديل 2022 من سعر 93.148 ريال سعودي في سوق السيارات السعودية.

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