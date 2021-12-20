الفخامة والمتانة اليابانية.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 بمواصفاتها الجبارة واسعارها في السوق السعودي

سعر ومواصفات سيارة اف جي كروزر نوضحها في هذا المقال حيث أن السيارة من ماركة إف جي كروز لموديل هذا العام من بين أبرز أنواع السيارات وماركاتها المميزة، وتعتبر تلك السيارة منافسة لأقوى ماركات السيارات ومن خلال ما يلي نوضح أهم المعلومات عن التجهيزات التي تتوفر بالسيارة بيان أهم التجهيزات الخاصة بالسلامة وأمان التواجد في داخل مقصورة السيارة المتميزة، كما سنوضح أهم التفاصيل عن الأسعار الخاصة بالسيارة.

سعر ومواصفات سيارة اف جي كروزر 2022 بالسعودية

أهم التفاصيل التي تتعلق بتكلفة الشراء، والمواصفات الخاصة بتجهيز السيارة هذا ما سوف نقدمه من خلال هذا المقال حيث السيارة قد تم الحرص خلال مرحلة إنتاجها على أن تكون متناسبة مع الطرق الأكثر وعورة وصعوبة وتصميمها القوي مع قوة الأداء المبهر للسيارة يجعلها تتصدر قائمة السيارات الأفضل من الموديلات الأحدث لهذا العام، مع براعة التصميم الكلاسيك، ومن بين أهم المواصفات الخاصة بالسيارة والتي تميزها عن غيرها من النسخ لموديلات أخرى ما يلي:

مواصفات سيارة اف جي كروزر 2022

مواصفات سيارة اف جي كروزر 2022 من بين أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتاز بالحجم والسعة الكبيرة مع الأناقة في التصميم.

العجلات بالمقاس سبعة عشر بوصة ومن الألومنيوم.

المساند التي تقبل تعديل الوضعية تتوفر في داخل السيارة.

المفاتيح الداخلية والتي قد تم دمجها في داخل نظام تركيب السيارة من الداخل للتحكم التام في الصوت وكذلك وسائل الترفيه مثل الواي فاي مع البلوتوث.

تتوفر عشر سماعات من النوع جي بي إل.

العديد من المنافذ منها منفذ يو إس بي، وأي يو إكس.

لمحرك بالسعة التي تبلغ ما يعدل ستة سلندر.

النظام المعروف بالدفع الرباعي.

ناقل حركة السيارة أوتومتيك.

أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

سعر سيارة اف جي كروزر 2022 للفئة الأولى يبلغ مائة ستة وأربعين ألف ريال سعودي، ومن الفئة الثانية مائة ستة وخمسين ألف ريال سعودي ، يمكنك شراء السيارة من أحدي أفرع شركة تويوتا الموجودة في بلدك حيث تمتلك أفرع في كل مكان