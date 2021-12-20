الأسطورة اليابانية وصلت.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات خيالية

سيارة سوزوكي فيتار من السيارات التي انتشرت بشكل كبير في السوق المصرية لسيارات وذلك لأنها تتميز بسعر مميز ومرتاح لدي الكثير من الأشخاص كما أن الكثير من الناس يرغبون في اقتناء هذه السيارة بسبب مواصفاتها الميزة وسعرها المعقول توجد في السيارة العديد من المواصفات المميزة التي تجعلها تحظى انتشارا كبير ومن هذه المواصفات هي مواصفات الأمان و الحفاظ على حياة السائق وبعض المواصفات الأخرى مثله السرعة الفائقة وعدم استهلاك هذه اللي قدر كبير من البنزين والمحركات التي تعمل بكفاءة عالية.مواصفات سيارة سوزوكي افتار
هناك العديد من المواصفات التي تميز هذه السيارة عن غيرها وجميع هذه المواصفات سنذكرها كلها خلال النقاط التالية وهي:
- تحتوي السيارة على العديد من عوامل الأمان أبرزها الوسادة الهوائية التي تقوم بها انتفاخ عندما تتعرض السيارة لحادث مفاجئ.
- تعمل السيارة بواسطة النظام الأوتوماتيكي الذي يساعد السائق على القيادة بتركيز اكبر.
- قوة هذه السيارة تصل إلى 120 حصان.
- تحتوي السيارة على محرك رباعي لإسطوانات يجعل حركة السيارة أكثر مرونة على الطريق ويجعلها تتميز بحركة سريعة و هادئة طوال الوقت وهذا يجعلها لا تعطي عرض للحوادث بشكل كبير.
- تحتوي السيارة على مثبت السرعة يعمل على التحكم في السرعة أثناء قيادة السائق وتنبيه عند مجوزة الحد الأقصى للسرعة.
- تحتوي السيارة على العديد من المرايا الجانبية المميزة التي توضح للسائق علامات الطريق بشكل واضح جدا.
تتميز أسعار السيارة في مصر بأنها في متناول الجميع تقريبا وفيما يلي بعض أسعار السيارة التي تم طرحها في الأسواق المصرية:
- سيارات سوزوكي لها أسعار مميزة مقارنة تن بي سي عليها حيث يمكن أن تكون هناك بعض الإصدارات بسعر 350,000 جنيها مصريا تقريبا.
- أعلى فئة من سيارة سوزوكي يقدر سعرها ٣٦٧ الف المصرية.
- تختلف أسعار السيارة من مكان إلى مكان بناء على القيمة السوقية أولا وبعد الضمانات الأخرى التي تأتي مع السيارة او إذا كانت السيارة تم شراؤها من الخارج يتم اضافة السعر الجمركي
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سيارة سوزوكي فيتار من السيارات التي انتشرت بشكل كبير في السوق المصرية لسيارات وذلك لأنها تتميز بسعر مميز ومرتاح لدي الكثير من الأشخاص كما أن الكثير من الناس يرغبون في اقتناء هذه السيارة بسبب مواصفاتها الميزة وسعرها المعقول توجد في السيارة العديد من المواصفات المميزة التي تجعلها تحظى انتشارا كبير ومن هذه المواصفات هي مواصفات الأمان و الحفاظ على حياة السائق وبعض المواصفات الأخرى مثله السرعة الفائقة وعدم استهلاك هذه اللي قدر كبير من البنزين والمحركات التي تعمل بكفاءة عالية.مواصفات سيارة سوزوكي افتار
هناك العديد من المواصفات التي تميز هذه السيارة عن غيرها وجميع هذه المواصفات سنذكرها كلها خلال النقاط التالية وهي:
- تحتوي السيارة على العديد من عوامل الأمان أبرزها الوسادة الهوائية التي تقوم بها انتفاخ عندما تتعرض السيارة لحادث مفاجئ.
- تعمل السيارة بواسطة النظام الأوتوماتيكي الذي يساعد السائق على القيادة بتركيز اكبر.
- قوة هذه السيارة تصل إلى 120 حصان.
- تحتوي السيارة على محرك رباعي لإسطوانات يجعل حركة السيارة أكثر مرونة على الطريق ويجعلها تتميز بحركة سريعة و هادئة طوال الوقت وهذا يجعلها لا تعطي عرض للحوادث بشكل كبير.
- تحتوي السيارة على مثبت السرعة يعمل على التحكم في السرعة أثناء قيادة السائق وتنبيه عند مجوزة الحد الأقصى للسرعة.
- تحتوي السيارة على العديد من المرايا الجانبية المميزة التي توضح للسائق علامات الطريق بشكل واضح جدا.
تتميز أسعار السيارة في مصر بأنها في متناول الجميع تقريبا وفيما يلي بعض أسعار السيارة التي تم طرحها في الأسواق المصرية:
- سيارات سوزوكي لها أسعار مميزة مقارنة تن بي سي عليها حيث يمكن أن تكون هناك بعض الإصدارات بسعر 350,000 جنيها مصريا تقريبا.
- أعلى فئة من سيارة سوزوكي يقدر سعرها ٣٦٧ الف المصرية.
- تختلف أسعار السيارة من مكان إلى مكان بناء على القيمة السوقية أولا وبعد الضمانات الأخرى التي تأتي مع السيارة او إذا كانت السيارة تم شراؤها من الخارج يتم اضافة السعر الجمركي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأسطورة اليابانية وصلت.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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