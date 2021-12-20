الأسطورة اليابانية وصلت.. سيارة سوزوكي فيتارا 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات خيالية

سيارة سوزوكي فيتار ‏من السيارات ‏التي انتشرت بشكل كبير في السوق المصرية ‏لسيارات وذلك لأنها تتميز بسعر مميز ومرتاح لدي الكثير من الأشخاص كما أن الكثير من الناس يرغبون في اقتناء هذه السيارة بسبب مواصفاتها الميزة وسعرها المعقول ‏توجد في السيارة العديد من المواصفات المميزة التي تجعلها تحظى انتشارا كبير ومن هذه المواصفات هي مواصفات الأمان و الحفاظ على حياة السائق وبعض المواصفات الأخرى مثله السرعة الفائقة وعدم استهلاك هذه اللي قدر كبير من البنزين والمحركات التي تعمل بكفاءة عالية.

‏مواصفات سيارة سوزوكي افتار

هناك العديد من المواصفات التي تميز هذه السيارة عن غيرها وجميع هذه المواصفات سنذكرها كلها خلال النقاط التالية وهي:

‏

تحتوي السيارة على العديد من عوامل الأمان أبرزها الوسادة الهوائية التي تقوم بها انتفاخ عندما تتعرض السيارة لحادث مفاجئ.

‏

‏ تعمل السيارة بواسطة النظام الأوتوماتيكي الذي يساعد السائق على القيادة بتركيز اكبر.

‏

‏ قوة هذه السيارة تصل إلى 120 حصان.

‏

‏ تحتوي السيارة على محرك رباعي لإسطوانات يجعل حركة السيارة أكثر مرونة على الطريق ويجعلها تتميز بحركة سريعة و هادئة طوال الوقت وهذا يجعلها لا تعطي عرض للحوادث بشكل كبير.

‏

‏ تحتوي السيارة على مثبت السرعة يعمل على التحكم في السرعة أثناء قيادة السائق وتنبيه عند مجوزة الحد الأقصى للسرعة.

‏

‏ تحتوي السيارة على العديد من المرايا الجانبية المميزة التي توضح للسائق علامات الطريق بشكل واضح جدا.

‏

أسعار سيارة سوزوكي افتار

تتميز أسعار السيارة في مصر بأنها في متناول الجميع تقريبا وفيما يلي بعض أسعار السيارة التي تم طرحها في الأسواق المصرية:

‏