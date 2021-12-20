القوة والفخامة.. تويوتا راش فالسعودية الجديدة كليا ذات تصميم رائع ومواصفات واسعار جبارة

القوة والفخامة.. تويوتا راش فالسعودية الجديدة كليا ، نالت سيارة تويوتا راش بشعبية كبيرة بين محبي ركوب السايرات فهي لديها مواصفات تميزها عن غيرها وخاصًة أن الشركة المصنعة قامت بتزويدها بكثير من أنظمة الأمان والسلامة خوفًا على مستهلكيها وسنقدم لكم الكثير من مواصفتها وكذلك سعرها في السوق السعودي باعتبارها سيارة رياضية رائعة المظهر ومجهزة بالكثير من الأنظمة الأتوماتيكية الحديثة التي تشعرك بالراحة والرفاهية أثناء رحلتك مهما كانت طويلة وسنتعرف عليها بشكل تفصيلي.

القوة والفخامة.. تويوتا راش فالسعودية الجديدة كليا

هناك العديد من المواصفات التي تتمتع بها تلك السيارة، مما تشجع الكثير على شرائها من السوق والبحث عنها بشكل دائم ومن تلك المزايا:

يوجد داخل السيارة نظام الدفع الخلفي.

تسير السيارة على سرعات عالية حيث أن أقصى سرعه لها هي 160 كم لكل ساعة.

تستهلك السيارة 6.6 لترًا من الوقود في المتوسط لقطع مسافة 100 كم.

السيارة مجهزة بالعديد من معدات ووسائل السلامة، بما في ذلك الوسائد الهوائية وأجهزة استشعار وقوف السيارات الخلفية، ومصابيح الضباب الأمامية بإضاءة LED.

تتمتع السيارة مشغل اسطوانات بلوتوث مع مدخل ايه يو اكس.

وتتميز السيارة بوجود وحدة مراقبة لضغط الإطارات.

نظام التحكم في الثبات ونظام المكابح ذو كفاءة حيث أنه مانع للانغلاق (ESC).

السيارة بها كاميرا خلفية لركن السيارة.

تحتوي على نظام تثبيت لمقعد الأطفال.

يوجد بها نظام تكييف هواء خلفي مدمج في أعلى العربية حتى يشعر الركات بالراحة خلال السفر لمسافات طويلة.

تتميز السيارة بوجود مساحة تخزين كبيرة.

يمكن طي المقاعد، فضلاً عن إضافة لمسات من الجلد الأبيض مع بلاستيك متين في جميع أنحاء المقصورة، مما يزيد من أناقة التصميم.

Rush هي سيارة دفع رباعي بمحرك متميز وذو جودة عالية تصل إلى 1500.

وبحسب قائمة الأسعار الصادرة عن سيارة تويوتا راش في المملكة العربية السعودية، وفي النقاط التالية سنقدم إليكم أسعار هذا النوع من السيارة.