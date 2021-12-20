الوحش الجامد وصل.. سيارة كيا كارينز 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بأسعار ومواصفات خيالية

سعر ومواصفات سيارة كيا كارينز بالسعودية والأسواق من بين أهم التفاصيل التي تخص السيبارة والتي سنتعرف عليها من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث تعتبر تلك السيارة من بين أكثر السيارات التي لها الكثير من المزايا وقد طرأت عليها العديد من التجديدات والتطويرات على النسخة الأخيرة المطورة منها، ومن خلال الآتي توضيح لأهم تجهيزاتها الأساسية وكذلك أهم ما يتوفر فيها من سبل الأمان التي تخص القيادة المريحة والآمنة للسيارة من موديل كيا كارينز الجديد للعام ألفين اثنين وعشرين حيث يتابعها مختلف من يهتم بعالم السيارات وما يطرأ عليه من مستجدات.

سعر ومواصفات سيارة كيا كارينز 2022 بالسعودية والأسواق

من بين أكثر المواصفات التي تتمتع بها السيارة من الماركة العالمية كيا ما سنقوم بالعرض له من خلال ما يلي في النقاط القادمة حيث تعتبر السيارة جامعة ما بين الموديل العصري المميز وقوة التصميم من الخارج، حيث أنها تتحمل أن تسير وتعبر مختلف الطرق الوعرة، ومن أهم ميزاتها أيضا أنها تعتبر مقدمة لأعلى مستوى أداء للسيارة، ومن دون أن تتأثر بصعوبة الطريق ووعورته بسبب قوة المحرك وأدائه العالي مع صلابة خامات صنع السيارة وجودتها، وإليكم فيما يأتي المواصفات الخاصة بالسيارة:

مواصفات السيارة موديل كيا كارينز:

مواصفات كيا موديل كارينز نذكرها من خلال الآتي في النقاط القادمة:

من بين أهم مواصفات موديلات سيارة من كيا كارينز أنها تعد من السيارات ذات الأداء العالي والمتمتعة بما يلي ذكره في النقاط القادمة:

سيارة تتوفر بمحرك بسعة ستة سلندر.

مقصورة داخلية واسعة ومميزة .

الجنوط المميز للسيارة قد تم الصنع له من خام الألومنيوم وبالقياس ستة عشر بوصة.

السيارة سبعة مقاعد المريحة، وتتسم بوسائد هوائية تقي من التعرض للاصطدامات.

القيادة للسيارة تمتاز بالثبات.

القيادة للسيارة تمتاز بالثبات. التسارع من الصفر وحت مائة كيلو متر يكون في خلال إحدى عشر ثانية.

السيارة متوفر فيها النظام الإلكتروني الخاص بالفرامل.

الفرامل نوعها مانع للانغلاق.

سعر السيارة

تكلفة شراءها تبلغ 82 ألف ريال سعودي.

تجهيزات كيا كارينز بالنسبة لعوامل الأمان في السيارة