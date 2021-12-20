عروض تقسيط سيارة سونت كيا 2022 من شركة الجبر عروض ولا فى الخيال

سيارة سونت كيا 2022 من شركة الجبر ،بإمكانك الآن امتلاك سيارة كيا سونت 2022 بأنظمة تقسيط متنوعة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها واحدة من أهم السيارات بإصدار العام الجديد 2022، التي قامت شركة كيا بطرحها لما تحمله السيارة من مميزات ولها شكل انسيابي أنيق، حيث أنها أصبحت محببة لدى العديد من الأشخاص وبالأخص عشاق المغامرة، ويكونوا بحاجة لسيارات تحمل العديد من الإمكانيات والتقنيات الحديثة وتتمكن من السير على الطرق الواعرة. سيارة سونت كيا 2022 من شركة الجبر سيارة سونت كيا 2022 من شركة الجبر أهم مواصفات سيارة كيا سونت أهم مواصفات سيارة كيا سونت تحمل هذه السيارة على الكثير من المواصفات القياسية الهامة التي تتمثل في الآتي: السيارة مزودة بمحرك قوي يصل سعته حتى 1500 سي سي ويعمل بقوة 115 حصان..

كما أن السيارة يوجد بها من الأمام مصابيح هالوجين، كما أنها تختلف من إصدار لإصدار آخر.

يوجد في السيارة مصابيح تستطيع العمل بالشبورة والضباب من أجل تحسين الرؤية.

من أهم ما تتميز به السيارة هو احتوائها على فرامل قوية تمنع الانغلاق.

يوجد في السيارة التقنية المتطورة للتحكم بالثبات بشكل إلكتروني.

كما أن يوجد بالسيارة من الأمام والخلف حساسات تمكن القائد من ركن السيارة بكل سهولة.

يستطيع السائق التحكم بكل سهولة بالسيارة عندما يصعد أو يهبط على المرتفعات والمنحنيات. عروض تقسيط سيارة سونت كيا 2022من شركة الجبر توفر لك شركة إمكانية تقسيط السيارة في المملكة العربية السعودية وأتاحت عروض متميزة منذ يوم 15 نوفمبر ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 31 ديسمبر الجاري 2021.

يبدأ سعر سيارة كيا سونت 2022 في كافة أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية نحو 69.630 ريال سعودي وتصل حتى 83.430 ريال سعودي.

في كافة أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية نحو 69.630 ريال سعودي وتصل حتى 83.430 ريال سعودي. وبإمكانك امتلاك السيارة من شركة الجبر بقسط شهري يبدأ من 1.110 ريال سعودي، كما أنها توفر للعملاء الكرام أنظمة سداد متنوعة قد تصل حتى 5 سنوات، حيث أن قيمة القسط الشهري يتم تحديدها على حسب فترة السداد.

الشركة توفر للعملاء الكرام خدمة خاصة للصيانة المجانية للسيارة لمدة عام كامل.

تلزم الشركة العميل بالقيام بدفع مقدم دفعة أولى بنسبة 10% من ثمن السيارة الأصلي.

كما أن معدل الفائدة التي تحصل عليه الشركة نحو 14.65%. عروض تقسيط سيارة سونت كيا 2022من شركة الجبر الوسوم

سيارة سونت كيا 2022 من شركة الجبر ،بإمكانك الآن امتلاك سيارة كيا سونت 2022 بأنظمة تقسيط متنوعة في المملكة العربية السعودية، حيث أنها واحدة من أهم السيارات بإصدار العام الجديد 2022، التي قامت شركة كيا بطرحها لما تحمله السيارة من مميزات ولها شكل انسيابي أنيق، حيث أنها أصبحت محببة لدى العديد من الأشخاص وبالأخص عشاق المغامرة، ويكونوا بحاجة لسيارات تحمل العديد من الإمكانيات والتقنيات الحديثة وتتمكن من السير على الطرق الواعرة. سيارة سونت كيا 2022 من شركة الجبر سيارة سونت كيا 2022 من شركة الجبر أهم مواصفات سيارة كيا سونت أهم مواصفات سيارة كيا سونت تحمل هذه السيارة على الكثير من المواصفات القياسية الهامة التي تتمثل في الآتي: السيارة مزودة بمحرك قوي يصل سعته حتى 1500 سي سي ويعمل بقوة 115 حصان..

كما أن السيارة يوجد بها من الأمام مصابيح هالوجين، كما أنها تختلف من إصدار لإصدار آخر.

يوجد في السيارة مصابيح تستطيع العمل بالشبورة والضباب من أجل تحسين الرؤية.

من أهم ما تتميز به السيارة هو احتوائها على فرامل قوية تمنع الانغلاق.

يوجد في السيارة التقنية المتطورة للتحكم بالثبات بشكل إلكتروني.

كما أن يوجد بالسيارة من الأمام والخلف حساسات تمكن القائد من ركن السيارة بكل سهولة.

يستطيع السائق التحكم بكل سهولة بالسيارة عندما يصعد أو يهبط على المرتفعات والمنحنيات. عروض تقسيط سيارة سونت كيا 2022من شركة الجبر توفر لك شركة إمكانية تقسيط السيارة في المملكة العربية السعودية وأتاحت عروض متميزة منذ يوم 15 نوفمبر ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 31 ديسمبر الجاري 2021.

يبدأ سعر سيارة كيا سونت 2022 في كافة أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية نحو 69.630 ريال سعودي وتصل حتى 83.430 ريال سعودي.

في كافة أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية نحو 69.630 ريال سعودي وتصل حتى 83.430 ريال سعودي. وبإمكانك امتلاك السيارة من شركة الجبر بقسط شهري يبدأ من 1.110 ريال سعودي، كما أنها توفر للعملاء الكرام أنظمة سداد متنوعة قد تصل حتى 5 سنوات، حيث أن قيمة القسط الشهري يتم تحديدها على حسب فترة السداد.

الشركة توفر للعملاء الكرام خدمة خاصة للصيانة المجانية للسيارة لمدة عام كامل.

تلزم الشركة العميل بالقيام بدفع مقدم دفعة أولى بنسبة 10% من ثمن السيارة الأصلي.

كما أن معدل الفائدة التي تحصل عليه الشركة نحو 14.65%. عروض تقسيط سيارة سونت كيا 2022من شركة الجبر

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