ارخص سيارة بـ938 ريال.. تقسيط تويوتا يارس ام تي 2021 من عبد اللطيف جميل على 60 شهر

ارخص سيارة بـ938 ريال تقسيط تويوتا يارس ام تي 2021 أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل لبيع السيارات السعودية عن عرض تقسيط على سيارة تويوتا يارس ام تي 2021 التي تعد واحدة من أفضل السيارات المقدمة من شركة تويوتا اليابانية الرائدة في صناعة السيارة والتي تحظى بشهرة عالمية كبيرة بين شركات السيارات وتم إصدار السيارة في أواخر العام الماضي 2020 حتى انتشرت بقوة في بداية الربع الأول من عامنا الحالي 2021 وسنوضح لكم بشكل تفصيلي كل ما يخص سيارة تويوتا يارس الجديدة ومميزاتها ومواصفاتها.

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا يارس ام تي 2021 طول السيارة حوالي 4425 مللي متر وعرضها حوالي 1730 مللي متر.

وزن السيارة الكلي يصل إلى 1550 كيلو جرام بينما ارتفاعها الكلي 1475 مللي متر.

يبلغ حجم خزان البنزين حوالي 42 لتر.

المقاعد مصنوعة ومطلية بالقماش الفاخر.

النوافذ الجانبية يتم التحكم بها إلكترونيًا. النظام الصوتي مكون من 2 مكبر صوتي.

مقاس الجنوط الرياضي للعجلات يبلغ 14 إنش.

الدخول الذكي والتشغيل عن بعد.

نظام مراقبة ضغط الهواء على إطارات السيارة.

كشف النقطة العمياء. زودت السيارة بنوعين مختلفين من المحركات لكل منهما سعة مختلفة وقوة حصانية حيث جاء المحرك الآول كالآتي:- سعة المحرك الأول تبلغ 1300 سي سي وأقصى عزم دوران يبلغ 123 نيوتن لكل متر.

قوة المحرك تبلغ 98 حصان ومكون من 4 أسطوانات والناقل الحركي يدويًا ومكون من 5 سرعات.

معدل استهلاك المحرك الأول من البنزين حوالي 5.3 لتر عند قطع 100 كيلو متر من حيث المسافة. بينما المحرك الثاني يتميز بما يلي:- سعته تصل إلى 1500 سي سي ويعمل بقوة تبلغ 105 حصان.

عزم دوران المحرك أقصاه يبلغ 140 سي سي ومكون من 4 أسطوانات وبناقل حركة أوتوماتيكي نوعه CVT.

معدل استهلاك البنزين 5 لتر لكل 100 كيلو متر.

أسعار سيارة تويوتا يارس ام تي والتقسيط من عبد اللطيف جميل

بحسب ما أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل بأسعار والتقسيط على سيارة تويوتا يارس فئة إم تي جاء التقسيط كالآتي:-