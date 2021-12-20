تقسيط بسعر بسيط.. كيا بيكانتو LX D769 2020 بالتقسيط من الجبر على 60 شهر

تقسيط بسعر بسيط.. كيا بيكانتو LX D769 2020 بالتقسيط لا ينتهي عرض التقسيط على أسعار السيارات في المملكة العربية السعودية من شركة الجبر للتمويل السعودية والتقسيط اليوم على سعر سيارة كيا بيكانتو LX D769 2020 حيث تعد السيارة واحدة من أبرز وأهم السيارات الجديدة المقدمة من شركة كيا اليابانية أشهر شركات السيارات في جمهورية اليابان وحول العالم، وتستمر كيا في إثارة دهشتنا بروعة ما تقدمه من سيارات متطورة كسيارة كيا بيكانتو موديل 2022 وسنوضح لكم كل ما يخص السيارة من إمكانيات ومميزات. إمكانيات سيارة كيا بيكانتو LX D769 2020 إمكانيات سيارة كيا بيكانتو LX D769 2020 تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 1200 سي سي (1.2 لتر) ومكون من 4 سلندر وناقل حركي أوتوماتيكي ذو 4 سرعات.

قوة محرك السيارة تبلغ 83 حصان وأقصى عزم دوران لها يبلغ 122 نيوتن لكل متر.

مزودة بنظام الدفع الأمامي لعجلات السيارة.

تصميمها الداخل مميز ومزودة بزخارف لامعة مطلية باللون الفضي والمقاعد مصنوعة من مواد عالية الجودة.

كما أن هناك مواد داخلية جودتها ليست عالية تمامًا فهي مصنوعة من البلاستيك الصلب.

6 وسائد هوائية تحمي ركاب الصف الأول عند حدوث حوادث أو صدمات.

تثبيت السرعة التكيفي والتحكم في الثبات إلكترونيًا من النوع ESC.

مكابح السيارة تنفتح تلقائيًا عند استشعار الخطر أو الطوارئ.

الفرامل المانعة للانغلاق ومساعدة السيارة عن هبوط المنحدرات.

مصابيح مصنوعة من الليد تضئ تلقائيًا في الضباب. مميزات كيا بيكانتو 2020 مميزات كيا بيكانتو 2020 سعرها مناسب بالنسبة للسيارات المنافسة لها.

الشحن اللاسلكي للهواتف.

مراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

نظام البلوتوث.

منافذ USB , AUX.

التكييف يعمل أوتوماتيكيًا.

كشف النقطة العمياء.

خاصية تشغيل السيارة عن بعد والدخول الذكي. أسعار والتقسيط من مجموعة الجبر للتمويل على سيارة كيا بيكانتو فئة LX D769 أسعار والتقسيط من مجموعة الجبر للتمويل على سيارة كيا بيكانتو فئة LX D769 كشفت مجموعة الجبر للتمويل الشهيرة في السعودية عن عرض تقسيط مميز وجبار على سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2022 فئة LX كالآتي:- أول دفعة لشراء السيارة تبلغ 4.715 ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة تبلغ 14.145 ريال سعودي.

تبلغ قيمة القسط الشهري من سعر السيارة حوالي 875 ريال سعودي.

بينما سعر السيارة الأصلي هو 47.148 ريال سعودي.

يمكنكم سداد قيمة الأقساط الشهرية على السيارة لمدة تصل إلى حوال ستين شهر كاملة. الوسوم

تقسيط بسعر بسيط.. كيا بيكانتو LX D769 2020 بالتقسيط لا ينتهي عرض التقسيط على أسعار السيارات في المملكة العربية السعودية من شركة الجبر للتمويل السعودية والتقسيط اليوم على سعر سيارة كيا بيكانتو LX D769 2020 حيث تعد السيارة واحدة من أبرز وأهم السيارات الجديدة المقدمة من شركة كيا اليابانية أشهر شركات السيارات في جمهورية اليابان وحول العالم، وتستمر كيا في إثارة دهشتنا بروعة ما تقدمه من سيارات متطورة كسيارة كيا بيكانتو موديل 2022 وسنوضح لكم كل ما يخص السيارة من إمكانيات ومميزات. إمكانيات سيارة كيا بيكانتو LX D769 2020 إمكانيات سيارة كيا بيكانتو LX D769 2020 تبلغ سعة محرك السيارة حوالي 1200 سي سي (1.2 لتر) ومكون من 4 سلندر وناقل حركي أوتوماتيكي ذو 4 سرعات.

قوة محرك السيارة تبلغ 83 حصان وأقصى عزم دوران لها يبلغ 122 نيوتن لكل متر.

مزودة بنظام الدفع الأمامي لعجلات السيارة.

تصميمها الداخل مميز ومزودة بزخارف لامعة مطلية باللون الفضي والمقاعد مصنوعة من مواد عالية الجودة.

كما أن هناك مواد داخلية جودتها ليست عالية تمامًا فهي مصنوعة من البلاستيك الصلب.

6 وسائد هوائية تحمي ركاب الصف الأول عند حدوث حوادث أو صدمات.

تثبيت السرعة التكيفي والتحكم في الثبات إلكترونيًا من النوع ESC.

مكابح السيارة تنفتح تلقائيًا عند استشعار الخطر أو الطوارئ.

الفرامل المانعة للانغلاق ومساعدة السيارة عن هبوط المنحدرات.

مصابيح مصنوعة من الليد تضئ تلقائيًا في الضباب. مميزات كيا بيكانتو 2020 مميزات كيا بيكانتو 2020 سعرها مناسب بالنسبة للسيارات المنافسة لها.

الشحن اللاسلكي للهواتف.

مراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

نظام البلوتوث.

منافذ USB , AUX.

التكييف يعمل أوتوماتيكيًا.

كشف النقطة العمياء.

خاصية تشغيل السيارة عن بعد والدخول الذكي. أسعار والتقسيط من مجموعة الجبر للتمويل على سيارة كيا بيكانتو فئة LX D769 أسعار والتقسيط من مجموعة الجبر للتمويل على سيارة كيا بيكانتو فئة LX D769 كشفت مجموعة الجبر للتمويل الشهيرة في السعودية عن عرض تقسيط مميز وجبار على سعر سيارة كيا بيكانتو موديل 2022 فئة LX كالآتي:- أول دفعة لشراء السيارة تبلغ 4.715 ريال سعودي.

الدفعة الأخيرة تبلغ 14.145 ريال سعودي.

تبلغ قيمة القسط الشهري من سعر السيارة حوالي 875 ريال سعودي.

بينما سعر السيارة الأصلي هو 47.148 ريال سعودي.

يمكنكم سداد قيمة الأقساط الشهرية على السيارة لمدة تصل إلى حوال ستين شهر كاملة.

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