اسعار كيا سيراتو kia cerato 2021 في السعودية والإمارات

اسعار كيا سيراتو kia cerato 2021 سيارة عملية أنيقة، متعددة الاستخدامات، ذات تصميم فاخر، من الخارج والداخل، مصنوعة من أفضل الخامات وأجودها، تشتمل على مجموعة من الأنظمة الحديثة والمتطورة، موفرة للوقود مع محرك قوي لايستهان به، تقدم ثبات ملحوظ على الطرقات مع السرعات العالية، شنطة خلفية ذات مساحة تخزين كبيرة جداً، مقارنة بالمنافسين من نفس الفئة، تتوافر في الأسواق العربية باكثر من طراز، إليكم أهم المواصفات والأسعار في السعودية ودولة الإمارات.

كيا سيراتو kia cerato 2021

تصميم kia cerato الخارجي مبهر للعين، تأتي بمجموعة مذهلة من الألوان، طويلة راقية، الشباك الأمامية ذات تصميم جذاب يتناغم مع المصابيح الأمامية، كذلك السقف، ينسجم مع الخلفية بكل سلاسة بشكل منحدر، على الزجاج الخلفي ليمنحها المزيد، من التألق، ولكي يكتمل الشكل الخارجي تم تزويد السيارة بعجلات قياس 13 إنش يزينها الرؤوس المعدنية.

تصميم kia cerato 2021 من الداخل

مقصورة سيراتو 2021 الداخلية عنوان للجمال والبساطة، أصبحت أكبر حجم من ذي قبل للتسع لخمس أشخاص بالغين، بكل إريحية، والتمتع بالجلوس والتجول بالسيارة لساعات طويلة دون الشعور بالإرهاق، المقاعد مصنوعة من خامات عالية الجودة، متاحه شاشة لمس سهلة الاستخدام قياس 8 إنش، تكييف قوي يصل لجميع أرجاء السيارة.

سعة تخزين سيارة kia cerato 2021 في الخلف تصل إلي 427 لتر تتسع لوضع الكثير من الحقائب والأغراض، المقاعد الأمامية مزودة بنظام تدفئة وتبريد، مع 10 وضعيات مختلفة لمقعد القائد، للحصول على أفضل وضع للجلوس لقيادة ممتعة وآمنة.

قوة أداء سيارة كيا سيراتو 2021

تأتي كيا سيراتو بنوعان من المحركات الإقتصادية الأول بقوة 1600 سي سي تصل قوته إلى 128 حصان، المحرك من النوع رباعي الاسطوانات، مع ناقل حركة 6 سرعات يعمل بشكل أوتوماتيكي، أما الأخر بقوة 2000 سي سي، 150 حصان، تصل سرعة السيارة خلال 10،5 ثواني إلى 100 كم، موفر في استهلاك الوقود بمعدل 6 لتر لكل 100 كم، يتسع خزان الوقود إلى 50 لتر.

سعر سيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة لنسخة ال 1600 سي سي ب 60 ألف درهم، أما النسخ الأعلي 2000 سي سي ب 85 ألف درهم.

السعر في الممكلة العربية السعودية يبلغ للنسخة الأولي ب 54 ألف ريال.

اسعار kia cerato كيا 2022