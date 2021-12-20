ارخص سيارة في السعودية.. تويوتا راش STD 2022 بالتقسيط على 60 شهر من عبد اللطيف جميل

ارخص سيارة في السعودية.. تويوتا راش STD 2022 بالتقسيط على 60 شهر نقدم لكم تقسيط مجموعة عبد اللطيف جميل على سعر سيارة تويوتا راش STD 2022 ويمتد التقسيط لمدة 60 شهرًا بدفعات شهرية معقولة، وتعد سيارة تويوتا راش من أفضل سيارات تويوتا الجديدة وخاصة الموديل الذي نتحدث عنه STD وتنتمي السيارة ضمن فئة إس يو في الرياضية متعددة الأغراض بالرغم من حجمها الكبير نسبيًا والذي يسمح بالذهاب في رحلات عائلية، وسنقدم لكم في مقالنا اليوم كل ما يخص السيارة من إمكانيات ومميزات وأسعارها في السوق السعودية مواصفات سيارة تويوتا راش STD 2022 مواصفات سيارة تويوتا راش STD 2022 تسمح السيارة بحمل من 5 إلى 7 أفراد بالغين.

محرك السيارة يبلغ 1500 سي سي ومكون من 4 سلندر.

قوة المحرك تبلغ 103 حصان وأقصى عزم دوران للمحرك يصل إلى 136 رطل.

يقترن محرك السيارة بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 نقلات وتتميز السيارة بالدفع الخلفي.

حجم وسعة خزان البنزين تبلغ 45 لتر ويتكون المحرك من 16 صبابة.

طول السيارة يبلغ 4 متر و43 سم بينما عرضها حوالي متر و69 سم.

ارتفاع السيارة يصل إلى حوالي المتر و70 سم وارتفاعها عن الأرض يبلغ 220 مللي متر.

يبلغ طول قاعدة العجلات حوالي مترين و68 سم بينما الوزن الكلي للسيارة حوالي 1870 كيلو جرام. مميزات سيارة تويوتا راش موديل 2022 مقاعد السيارة والمقصورة الداخلية مكسوة بالقماش الفاخر عالي الجودة.

مساحة المقاعد حتى الصف الأخير رحبة وواسعة وذلك يساعد في راحة واسترخاء الركاب.

مرايا السيارة الجانبية يمكن طيها وتعمل كهربيًا.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد عالية الإضاءة.

منافذ USB , AUX.

تدعم خاصيتي الهواتف الذكية Apple CarPlay , Android Auto.

خاصية كشف النقطة العمياء.

مراقبة ضغط الهواء على الإطارات. أسعار سيارة تويوتا راش STD 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل مميزات سيارة تويوتا راش موديل 2022أسعار سيارة تويوتا راش STD 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل قامت شركة عبد اللطيف جميل لاستيراد وتوريد وبيع السيارات في المملكة العربية السعودية بعمل تقسيطات مميزة على سيارة تويوتا راش الجديدة فئة STD حيث:- مدة السداد للأقساط الشهرية تصل إلى 60 شهر متواصلة.

لا توجد أي دفعة أولية عند شراء واستلام السيارة والدفعة الأخيرة تبلغ 25.040 ريال سعودي.

سعر السيارة الكلي يبلغ 62.600 ريال سعودي في سوق السيارات السعودي.

القسط الشهري للسيارة يبلغ حوالي 1.161 ريال سعودي. الوسوم

ارخص سيارة في السعودية.. تويوتا راش STD 2022 بالتقسيط على 60 شهر نقدم لكم تقسيط مجموعة عبد اللطيف جميل على سعر سيارة تويوتا راش STD 2022 ويمتد التقسيط لمدة 60 شهرًا بدفعات شهرية معقولة، وتعد سيارة تويوتا راش من أفضل سيارات تويوتا الجديدة وخاصة الموديل الذي نتحدث عنه STD وتنتمي السيارة ضمن فئة إس يو في الرياضية متعددة الأغراض بالرغم من حجمها الكبير نسبيًا والذي يسمح بالذهاب في رحلات عائلية، وسنقدم لكم في مقالنا اليوم كل ما يخص السيارة من إمكانيات ومميزات وأسعارها في السوق السعودية مواصفات سيارة تويوتا راش STD 2022 مواصفات سيارة تويوتا راش STD 2022 تسمح السيارة بحمل من 5 إلى 7 أفراد بالغين.

محرك السيارة يبلغ 1500 سي سي ومكون من 4 سلندر.

قوة المحرك تبلغ 103 حصان وأقصى عزم دوران للمحرك يصل إلى 136 رطل.

يقترن محرك السيارة بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 4 نقلات وتتميز السيارة بالدفع الخلفي.

حجم وسعة خزان البنزين تبلغ 45 لتر ويتكون المحرك من 16 صبابة.

طول السيارة يبلغ 4 متر و43 سم بينما عرضها حوالي متر و69 سم.

ارتفاع السيارة يصل إلى حوالي المتر و70 سم وارتفاعها عن الأرض يبلغ 220 مللي متر.

يبلغ طول قاعدة العجلات حوالي مترين و68 سم بينما الوزن الكلي للسيارة حوالي 1870 كيلو جرام. مميزات سيارة تويوتا راش موديل 2022 مقاعد السيارة والمقصورة الداخلية مكسوة بالقماش الفاخر عالي الجودة.

مساحة المقاعد حتى الصف الأخير رحبة وواسعة وذلك يساعد في راحة واسترخاء الركاب.

مرايا السيارة الجانبية يمكن طيها وتعمل كهربيًا.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد عالية الإضاءة.

منافذ USB , AUX.

تدعم خاصيتي الهواتف الذكية Apple CarPlay , Android Auto.

خاصية كشف النقطة العمياء.

مراقبة ضغط الهواء على الإطارات. أسعار سيارة تويوتا راش STD 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل مميزات سيارة تويوتا راش موديل 2022أسعار سيارة تويوتا راش STD 2022 والتقسيط من عبد اللطيف جميل قامت شركة عبد اللطيف جميل لاستيراد وتوريد وبيع السيارات في المملكة العربية السعودية بعمل تقسيطات مميزة على سيارة تويوتا راش الجديدة فئة STD حيث:- مدة السداد للأقساط الشهرية تصل إلى 60 شهر متواصلة.

لا توجد أي دفعة أولية عند شراء واستلام السيارة والدفعة الأخيرة تبلغ 25.040 ريال سعودي.

سعر السيارة الكلي يبلغ 62.600 ريال سعودي في سوق السيارات السعودي.

القسط الشهري للسيارة يبلغ حوالي 1.161 ريال سعودي.

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