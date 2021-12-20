اسرع وارخص سيارة.. سوزوكي s-cross الجيل الثالث الحديثة 2022 فالسعودية بمواصفات واسعار جبارة

اسرع وارخص سيارة.. سوزوكي s-cross الجيل الثالث ، سنكتشف معًا الكثير من الأسرار حول سوزوكي s-cross الجيل الثالث ٢٠٢٢ وكافة التعديلات التي تمت في آخر اصدار لها في السوق وتتميز السيارة بقدرتها الفائقة على السير بسرعة كبيرة وكذلك لها شكل يميزها عن غيرها من السيارات الآخرى فهي صناعة يابانية جذابة ولذا تابعونا لمعرفة الكثير حول مزايا العربية وكذلك سعرها في السوق داخل المملكة العربية السعودية تابعونا. اسرع وارخص سيارة.. سوزوكي s-cross الجيل الثالث اسرع وارخص سيارة.. سوزوكي s-cross الجيل الثالث تتميز السيارة بوجود عدد كبير من الامكانيات المختلفة التي جعلتها تتصدر المركز الأول في السيارات ذات تقنيات حديثة وعالمية وذو جودة عالية وتعمل الشركه المنفذة لهذه السيارة على جعلها تتصدر المركز الأول في السيارات الأكثر مبيعا على مستوي العالم، وفي هذا الصدد سنقدم إليكم الموصفات الخاصة بها وهي: تعتبر سيارة الجر الرباعي، تعتمد على شبك أمامي، حيث يضفي اللون الأسود الكبير المحاط بمصابيح LED الأمامية ثلاثية النقاط مظهرًا عصريًا.

صممت الشركة المظهر الخارجي للسيارة بحيث يتناقض مع الخطوط العضلية مع الانسيابية التي تمنحها مظهرًا جذابًا مقارنة بسابقاتها من نفس النوع.

بحيث يتناقض مع الخطوط العضلية مع الانسيابية التي تمنحها مظهرًا جذابًا مقارنة بسابقاتها من نفس النوع. كما زاد الانحناء في العجلات، مما زاد من حجم العجلات وأعطى السيارة مظهرًا ضخمًا يحبه الكثير من الناس.

تساهم أقواس العجلات الكبيرة، المصنوعة من البلاستيك الأسود، في الحصول على مظهر أكثر قوة من سابقتها.

توجد قضبان في الجزء العلوي من السيارة لتضيف إلى جمال السيارة، كما أن بها جناح خلفي.

تحتوي على ثلاث مصابيح من نوع LED في الشق الأمامي.

زاد حجم المصد الموجود في مؤخرة السيارة، مما أعطاها مظهرًا رياضيًا أكثر.

يبلغ طول هذه السيارة 4.3 متر وعرضها 1.785 وارتفاعها 1.585.

كما تأتي السيارة بمحرك بقوة 127 حصاناً.

كما أنها مزودة ببطارية 48 فولت مما يجعلها سيارة سريعة.

تعمل السيارة بسرعة 121 ميلاً لكل ساعة.

كما تعمل السيارة بـ 6 سرعات مختلفة.

كما تم تجهيز السيارة بكافة الإضافات التكنولوجية الحديثة والتي من أهمها راحة المستخدمين. سعر سوزوكي s-cross الجيل الثالث ٢٠٢٢ يختلف سعر العربية على حسب فئتها في السوق العربي وخاصة السعودي وسوف نقدم لكم السعر الأصلي للسيارة: الفئة الأولى موشن تأتي بسعر 24999 ريال سعودي.

الفئة الثانية ألترا تأتي بسعر 29799 ريال سعودي. الوسوم

اسرع وارخص سيارة.. سوزوكي s-cross الجيل الثالث ، سنكتشف معًا الكثير من الأسرار حول سوزوكي s-cross الجيل الثالث ٢٠٢٢ وكافة التعديلات التي تمت في آخر اصدار لها في السوق وتتميز السيارة بقدرتها الفائقة على السير بسرعة كبيرة وكذلك لها شكل يميزها عن غيرها من السيارات الآخرى فهي صناعة يابانية جذابة ولذا تابعونا لمعرفة الكثير حول مزايا العربية وكذلك سعرها في السوق داخل المملكة العربية السعودية تابعونا. اسرع وارخص سيارة.. سوزوكي s-cross الجيل الثالث اسرع وارخص سيارة.. سوزوكي s-cross الجيل الثالث تتميز السيارة بوجود عدد كبير من الامكانيات المختلفة التي جعلتها تتصدر المركز الأول في السيارات ذات تقنيات حديثة وعالمية وذو جودة عالية وتعمل الشركه المنفذة لهذه السيارة على جعلها تتصدر المركز الأول في السيارات الأكثر مبيعا على مستوي العالم، وفي هذا الصدد سنقدم إليكم الموصفات الخاصة بها وهي: تعتبر سيارة الجر الرباعي، تعتمد على شبك أمامي، حيث يضفي اللون الأسود الكبير المحاط بمصابيح LED الأمامية ثلاثية النقاط مظهرًا عصريًا.

صممت الشركة المظهر الخارجي للسيارة بحيث يتناقض مع الخطوط العضلية مع الانسيابية التي تمنحها مظهرًا جذابًا مقارنة بسابقاتها من نفس النوع.

بحيث يتناقض مع الخطوط العضلية مع الانسيابية التي تمنحها مظهرًا جذابًا مقارنة بسابقاتها من نفس النوع. كما زاد الانحناء في العجلات، مما زاد من حجم العجلات وأعطى السيارة مظهرًا ضخمًا يحبه الكثير من الناس.

تساهم أقواس العجلات الكبيرة، المصنوعة من البلاستيك الأسود، في الحصول على مظهر أكثر قوة من سابقتها.

توجد قضبان في الجزء العلوي من السيارة لتضيف إلى جمال السيارة، كما أن بها جناح خلفي.

تحتوي على ثلاث مصابيح من نوع LED في الشق الأمامي.

زاد حجم المصد الموجود في مؤخرة السيارة، مما أعطاها مظهرًا رياضيًا أكثر.

يبلغ طول هذه السيارة 4.3 متر وعرضها 1.785 وارتفاعها 1.585.

كما تأتي السيارة بمحرك بقوة 127 حصاناً.

كما أنها مزودة ببطارية 48 فولت مما يجعلها سيارة سريعة.

تعمل السيارة بسرعة 121 ميلاً لكل ساعة.

كما تعمل السيارة بـ 6 سرعات مختلفة.

كما تم تجهيز السيارة بكافة الإضافات التكنولوجية الحديثة والتي من أهمها راحة المستخدمين. سعر سوزوكي s-cross الجيل الثالث ٢٠٢٢ يختلف سعر العربية على حسب فئتها في السوق العربي وخاصة السعودي وسوف نقدم لكم السعر الأصلي للسيارة: الفئة الأولى موشن تأتي بسعر 24999 ريال سعودي.

الفئة الثانية ألترا تأتي بسعر 29799 ريال سعودي.

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