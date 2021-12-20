تويوتا تقدم السيارة الأغلى والأكثر شهرة .. سيارة الدفع الرباعي ومواصفاتها واسعارها في الأسواق

السيارات الأغلى والأكثر شهرة من سيارات الدفع الرباعي هي الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت الخاصة بعرض السيارات وأسعارها، ومن بين هذه السيارات هي سيارة تويوتا برادو 2022 وفلوفو40 XC وكذلك سيارة سكودا كاروك والتي تتمتع بمواصفات مميزة وأسعار رهيبة وهي سيارة عائلية كبيرة تندرج ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي متعددة المهام والتي تسمح بالرحلات العائلية ويمكنها استيعاب من 5 إلى 7 أفراد بالغين وتتميز بمساحتها الداخلية الواسعة حتى مقاعد الصف الثالث التي تتسم في أغلب السيارات بضيق مساحتها.

سعة محرك السيارة يبلغ 2.7 لتر (2700 سي سي) يدور بعزم دوران أقصاه يصل إلى 246 نيوتن لكل متر.

قوة المحرك مقدرة بالحصان تبلغ 164 ومقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 نقلات.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يبلغ 87 لتر ومكونة من 4 أسطوانات.

طول السيارة يبلغ 4.99 متر وعرضها 1.88 متر.

مواصفات أول سيارة من سيارات الدفع الرباعي تويوتا برادو 2022أسعار سيارة تويوتا برادو 2022 في سوق السيارات السعودي

تختلف أسعار السيارات باختلاف السوق والبلد وتنوعت الأسعار في البلاد المختلفة كالآتي:-

بدأت من سعر 174 ألف ريال سعودي في السوق السعودية.

بينما في السوق المصرية بدأت أسعارها منها 729 جنيه مصري.

أما في السوق الكويتية بلغت أسعارها 13986 دينار كويتي.

وحوالي 463000 دولار أميركي في السوق الأميركية.

وفي السوق الإماراتية بلغت أسعار السيارة حوالي 170391 درهم إماراتي.

سعة المحرك تبلغ 2000 سي سي وقوته الحصانية تصل إلى 254 حصان.

تنتمي لفئة سيارات الكروس أوفر.

المحرك يحتوي على 4 سلندر وأقصى عزم دوران له 350 نيوتن للمتر الواحد.

الناقل الحركي مكون من 8 سرعات ويعمل أوتوماتيكيًا.

التسارع يبدأ من نقطة الثبات الصفرية حتى قطع مسافة قدرها 100 كيلو متر للساعة الواحدة في زمن قدره 6.5 ثانية.

محرك من النوع التيربو سعته 1.4 لتر وقوته تصل إلى حوالي 148 حصان.

خاصية الجر الأمامي والخلفي للسيارات.

ثباتها عالي عند السرعات العالية.

مقاس الجنوط الرياضية لعجلات السيارة يتراوح بين 17 إلى 18 بوصة.

مزودة بناقل حركي مكون من 8 سرعات ويعمل بشكل أوتوماتيكي.

خاصية كشف النقطة العمياء الحديثة.

التشغيل الأوتوماتيكي للسيارة والدخول بدون استخدام المفاتيح.

مواصفات سيارة فولفو XC 40مواصفات سيارة سكودا كاروك 2022