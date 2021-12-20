مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser الجبارة

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 الجديدة Toyota FJ Cruiser وهي السيارة التي تم اطلاقها في عام 2017 ومنذ ذلك الحين لم يتم تحديثها م، بسبب قرار منظمة Toyota بوقف الإنتاج ومع ذلك هناك بعض المؤشرات على أن صانع السيارات هذا يعتزم تحسين المنتج وإعادة طرحه في السوق إذا تمت الموافقة على الدمج ، فسيكون محرك Toyota FJ Cruiser Engine الجديد متاحًا في عام 2022 وقد يقدم العرض التوضيحي طويل المدى لمحرك سياتل مجموعة متنوعة من الأساليب والموضوعات. ومع ذلك ، فإن السيارة التجريبية الجديدة Toyota FJ Cruiser هي الأكثر إثارة للاهتمام.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 الجديدة

تعكس خصائص مجموعة محركات Toyota FJ Cruiser 2022 وتاريخ الإصدار تمامًا سيارة Toyota FJ Cruiser فهو يجمع بين المظهر القوي والشكل المربع الذي يجذب العديد من عشاق السيارات. على الرغم من حقيقة أن Toyota FJ Cruiser هي سيارة تقليدية لجميع التضاريس بمظهر عتيق، فإن تصميمها المميز يوفر جودة وأداء قويين. هذا المزيج يمكن التحكم فيه وقد يساعدك في كسب المزيد من المال ويسعد العديد من مالكي السيارات بسيارتهم.

تتميز سيارة سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 الجديدة بالقدرة على المناورة وعملية وقوية ومناسبة تمامًا لعقل الشباب.

تتميز السيارة بمحرك سداسي الأسطوانات يوفر القوة والقدرة على المناورة والقدرة على الحفاظ على التحكم المطلق أثناء القيادة.

تبلغ سعة المحرك 4.0 لترات كما يكونعزم الدوران 380 نيوتن متر؛ ويبلغ قوة المحرك القصوى 268 حصانا 5600 دورة في الدقيقة.

السيارة مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات.

يتم دفع السيارة بنظام الدفع الرباعي وتتميز بخفتها وخفة حركتها أثناء المناورات.

مزود بقفل خاص للتخلص من الهواء في الخلف ، مما يسمح بخروج بسيط من الرمال.

تتمتع السيارة بنظام صوتي هادئ ومنطقي، فضلاً عن القوة والتحكم والشفافية.

السيارة مزودة بنظام استكشاف يعمل على تحسين أداء السيارة على الطرق المعرضة للحوادث.

لضمان سلامة الركاب، يتم دعم السيارة بوسادة هوائية ونظام حزام الأمان.

السيارة مزودة بنظام التحكم في الجر الذي يسمح لك بتقليل التباطؤ.

نظام الكبح EBD للتحكم في قوة الكبح باستخدام مستشعرات الجسم.

السيارة مزودة بفتحة كبيرة تسهل عملية الشحن السريع في السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022