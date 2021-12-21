أسطورة السيارات.. سيارة سوزوكي جيمني 2022 بمواصفاتها الجبارة واسعارها في السوق السعودي

سعر ومواصفات سياره سوزوكي جيمني نوضحها من خلال هذا المقال حيث تعتبر السيارة من بين السيارات التي تتمتع بالأداء الأقوى وحال الحديث عن سرعتها فهذا أكثر ما تمتاز به السيارة من النوع سوزوكي موديل جيمني حيث تعتبر سيارة متوفر فيها كل ما يطمح له المستخدمون، ومن خلال هذا المقال نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول السيارة وتكلفة شراءها وكذلك أهم التجهيزات والتي تتوفر بالسيارة والتي تساعد الراكبين على الاستمتاع برحلة جيدة على الطريق بواسطة تلك السيارة من الموديل المميز سوزوكي.

سعر ومواصفات سياره سوزوكي جيمني 2022

يتم الاحتفال من قبل الشركة المنتجة للسيارة باليوبيل الذهبي الخاص بها وبالظهور الأول لنسخها المتعددة وطرزها المختلفة والمحدثة، وقد تم الطرح للسيارات من الموديل ماركة سوزوكي العالمي بالعام ألف وتسعمائة وسبعين، وقد تم الاحتفاء من قبل مختلف المنصات العلمية والتي لديها الاهتمام بالعرض لكل ما يحدث بعالم السيارات، ومن أهم النسخ للسيارات والمعروضة من ماركة سوزوكي هي موديل جيمني والذي يتمتع بعدد من المواصفات الأكثر تميز والتي من بينها ما سنقوم بالعرض له من خلال الآتي:

مواصفات سياره سوزوكي جيمني 2022

مواصفات سياره سوزوكي جيمني 2022 نتعرف عليها من خلال الآتي ذكره في النقاط القادمة:

السيارة يقدر وزنها بحوالي ألف كيلو جرام.

السيارة تتسم بقوة الهيكل الخارجي والاتساع للمقصورة الداخلية.

العديد من وسائل الأمان تتوفر بالسيارة لقيادة أكثر أمان ومتعة.

السيارة تجتاز أصعب الطرق الوعرة بسبب قوة العجلات.

الفرامل تتوفر بالسيارة من النوع المطور الأوتوماتيك.

السيارة بصندوق يعد متسعا من الخلف.

قوة المحرك تبلغ ثلاثة وستين حصان.

عزم الدوران الخص بمحرك السيارة يبلغ ستة وتسعين حصان.

أسعار سيارة سوزوكي حيمني للسيارة بالأسواق المحلية والعالمية

السيارة تعد واحدة من بين أفضل الخيارات لأفضل موديلات السيارات والتي تتوفر بالسوق المحلي المصري وشتى المعارض بالسعر البالغ قدره ثلاثمئة وسبعين ألف جنيه مصري وهذا ما يعادل بالسوق العالمية واحد وعشرين ألف دولار أمريكي بكافة المعارض العالمية يمكنك شراءها بسهولة من أحد المعارض الموجودة في بلدك.