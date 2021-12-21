سيارات مستعملة للبيع تويوتا تندرا قبل ايام من بداية 2022 بأسعار رخيصة مفاجأة

تويوتا تندرا الوعرة الجبارة واحدة من أكثر السيارات التي تمتلك شعبية قوية للغاية في المملكة العربية السعودية، ولذلك لأنها تمتلك واحدة من أكبر وأفخم مقصورات القيادة بين منافسيها، بالإضافة إلى امتلاكها محرك بقوة عملاقة وهي من 350 لـ 380 حصان ميكانيكي، وبفضل هيكل تندرا القوي والمرتفع كثيرا عن الأرض فهي بلا منافس تعد السيارة رقم واحد في السعودية التي تستحق لقب سيارة المغامرات الأولى، ومع اقتراب حلول 2022 قد يرغب الكثيرين في شراء سيارات مستعملة أو في تغيير سياراتهم الحالية وفيما يلي اختيارات متميزة لهؤلاء. سيارات مستعملة للبيع تويوتا تندرا في السعودية بأسعار رخيصة مفاجأة هناك تويوتا تندرا، فئة فل TRD مكينة L 5.7، موديل 2007، السيارة من أول مستخدم، حالة السيارة مستعملة استعمال نظيف.

وفي الوقت نفسه قير السيارة أوتوماتيك أرضي، نوع الوقود بنزين، ممشى السيارة مرتفع هو 270 ألف كيلومتر، موقع السيارة في نجران.

سعر السيارة 48 ألف ريال سعودي، حالة بودي السيارة جيدة، وحالة السيارة من الداخل مقبولة لكنها تحتاج إلى تجديد. تندرا في السعودية بأسعار رخيصة مفاجأة سيارات مستعملة للبيع كذلك هناك تندرا 2021 بحالة ممتازة، حالة السيارة مستعملة، الوقود بنزين، القير يعمل اوتوماتيك، المحرك V8 5.7L.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على آبل كار بلاي نظام رادار، زجاج خلفي صندوق متحرك، نظام بلوتوث، ثلاجة، محول كهربائية 2000 واط.

بالإضافة إلى كل ما سبق هناك أيضا ناموسية، معلاق للذبايح، بطارية إضافية، دفع رباعي، ممشى السيارة 33 ألف كيلومتر قابل للزيادة.

سعر السيارة 200 الف ريال سعودي، حالة السيارة من الخارج وكالة، وكذلك حالة السيارة من الداخل. سيارات مستعملة للبيع تويوتا تندرا في السعودية بأسعار رخيصة مفاجأةتندرا في السعودية بأسعار رخيصة مفاجأة سيارات مستعملة للبيع تندرا الوعرة الجبارة بأسعار رخيصة تزامنا مع اقتراب حلول 2022 الوعرة الجبارة تويوتا تندرا موديل 2014 فئة TED، نوع الوقود بنزين، الممشى 258 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة المحرك ممتازة، حالة البودي جيدة وكذلك حالة السيارة من الداخل جيدة.

سعر السيارة هو 86 ألف ريال سعودي، وتحتوي السيارة على مولد كهربائي، السيارة تحتوي على شاشة داخلية كبيرة.

شاشة تابلوه السيارة واضحة وتحتوي على 6 عدادات لقياس السرعة وعدد لفات المحرك ودرجة حرارته ووظائف أخرى عديدة. تندرا الوعرة الجبارة بأسعار رخيصة تزامنا مع اقتراب حلول 2022 الوسوم

تويوتا تندرا الوعرة الجبارة واحدة من أكثر السيارات التي تمتلك شعبية قوية للغاية في المملكة العربية السعودية، ولذلك لأنها تمتلك واحدة من أكبر وأفخم مقصورات القيادة بين منافسيها، بالإضافة إلى امتلاكها محرك بقوة عملاقة وهي من 350 لـ 380 حصان ميكانيكي، وبفضل هيكل تندرا القوي والمرتفع كثيرا عن الأرض فهي بلا منافس تعد السيارة رقم واحد في السعودية التي تستحق لقب سيارة المغامرات الأولى، ومع اقتراب حلول 2022 قد يرغب الكثيرين في شراء سيارات مستعملة أو في تغيير سياراتهم الحالية وفيما يلي اختيارات متميزة لهؤلاء. سيارات مستعملة للبيع تويوتا تندرا في السعودية بأسعار رخيصة مفاجأة هناك تويوتا تندرا، فئة فل TRD مكينة L 5.7، موديل 2007، السيارة من أول مستخدم، حالة السيارة مستعملة استعمال نظيف.

وفي الوقت نفسه قير السيارة أوتوماتيك أرضي، نوع الوقود بنزين، ممشى السيارة مرتفع هو 270 ألف كيلومتر، موقع السيارة في نجران.

سعر السيارة 48 ألف ريال سعودي، حالة بودي السيارة جيدة، وحالة السيارة من الداخل مقبولة لكنها تحتاج إلى تجديد. تندرا في السعودية بأسعار رخيصة مفاجأة سيارات مستعملة للبيع كذلك هناك تندرا 2021 بحالة ممتازة، حالة السيارة مستعملة، الوقود بنزين، القير يعمل اوتوماتيك، المحرك V8 5.7L.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على آبل كار بلاي نظام رادار، زجاج خلفي صندوق متحرك، نظام بلوتوث، ثلاجة، محول كهربائية 2000 واط.

بالإضافة إلى كل ما سبق هناك أيضا ناموسية، معلاق للذبايح، بطارية إضافية، دفع رباعي، ممشى السيارة 33 ألف كيلومتر قابل للزيادة.

سعر السيارة 200 الف ريال سعودي، حالة السيارة من الخارج وكالة، وكذلك حالة السيارة من الداخل. سيارات مستعملة للبيع تويوتا تندرا في السعودية بأسعار رخيصة مفاجأةتندرا في السعودية بأسعار رخيصة مفاجأة سيارات مستعملة للبيع تندرا الوعرة الجبارة بأسعار رخيصة تزامنا مع اقتراب حلول 2022 الوعرة الجبارة تويوتا تندرا موديل 2014 فئة TED، نوع الوقود بنزين، الممشى 258 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه حالة المحرك ممتازة، حالة البودي جيدة وكذلك حالة السيارة من الداخل جيدة.

سعر السيارة هو 86 ألف ريال سعودي، وتحتوي السيارة على مولد كهربائي، السيارة تحتوي على شاشة داخلية كبيرة.

شاشة تابلوه السيارة واضحة وتحتوي على 6 عدادات لقياس السرعة وعدد لفات المحرك ودرجة حرارته ووظائف أخرى عديدة. تندرا الوعرة الجبارة بأسعار رخيصة تزامنا مع اقتراب حلول 2022

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