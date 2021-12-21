تويوتا فورتشنر 2022 سيارة السرعة والأمان والأناقة تعرف على سعرها مميزاتها

تويوتا فورتشنر 2022 من السيارات الفاخرة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وسوف يتم طرحها في الأسواق بفئتين مختلفتين، لكل منهم مجموعة من المواصفات سنذكرها في المقال بالتفصيل، كما سوف نذكر امكانيات السيارة والتجهيزات الخاصة الموجودة فيها وأسعارها وقوة المحرك لها ومميزاتها بالتفصيل. مواصفات محرك سيارة تويوتا فورتشنر 2022 مواصفات محرك سيارة تويوتا فورتشنر 2022 سيارة تويوتا فورتشنر 2022 تتميز بوجود محرك رباعي الاسطوانات وتبلغ سعته 2.7 لتر، كما أن تبلغ قوته 163 حصان، وعزم الدوران بها 245 نيوتن للمتر، وتحتوي على ست سرعات، وتمتاز السيارة بالدفع الخلفي.الفئة الأخرى المحرك بها السداسي الأسطوانات سعته تبلغ 4 لتر، 3867 سي سي، و قوة المحرك 234 حصان، ويبلغ معدل الدوران 376 نيوتن على المتر، ويحتوي على 6 سرعات وتعمل بالدفع الرباعي. معايير الأمان في سيارة Toyota Fortuner معايير الأمان في سيارة Toyota Fortuner معايير الأمان بها على أعلى جودة فهي تحتوي على نظام الفرامل المانعة الانزلاق، كما يوجد بها نظام التحكم الخاص بثبات السيارة على الطريق، ونظام لمنع الانزلاق منيز أثناء منعطفات والمناورة والطرق الزلقة، ويوجد بها شاشة مقاسها تبلغ 4.2 بوصة بجانب وجود على مصابيح أمامية وخلفية ليد ضبابية. مميزات سيارة Toyota fortuner 2022 تويوتا فورتشنر هذه السيارة مميزة ومصممة من الداخل بشكل أنيق، كما أن معايير الأمان بها عالية، وتحتوي على وسائد هوائية أمامية لحماية السائق، بالإضافة إلى وجود خاصية مانع السرقة وتحتوي السيارة على الإنذار الصوتي.

يوجد حساسات اضاءة وتستطيع التحكم في مستوى الإضاءة وضبطها بسهولة على حسب رغبتك، ويوجد بها فتحة يو اس بي وبلوتوث وتحتوي على شاشة يبلغ مقاسها ثمانية بوصة، وتعمل باللمس وتصلح للأنظمة الأندرويد والاوتو.

الفئة الثانية منها تحتوي على مرآة داخلية بها تعتيم ذاتي، وكاميرا خلفية تستخدم لركن السيارة والمقاعد الأمامية بها كهربائية.

هناك مواصفات مميزة لسيارة من الفئة الأولى فهي تحتوي على زجاج جانبي وخلفي لونه اسود ومرايا كهربائية جانبية وحساسات في الامام والخلف لركن السيارة.

يوجد بها ريموت كنترول للفئة الثانية كما تحتوي على صندوق كهربي يعمل بالريموت وهناك مفتاح بصمة. اسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 يبلغ سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 775 ألف جنيه مصري بالنسبة للفئة الأولى.

الفئة الثانية يبلغ سعرها 925 ألف جنيه مصري، يبدأ سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية من 119.025 ريال حتى 170.430 ريال. مميزات سيارة Toyota fortuner 2022اسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 كما ذكرنا ومميزاتها بالتفصيل، وقوة المحرك بها وكذلك سعرها في السوق المصري والسعودي. الوسوم

تويوتا فورتشنر 2022 من السيارات الفاخرة الجديدة التي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وسوف يتم طرحها في الأسواق بفئتين مختلفتين، لكل منهم مجموعة من المواصفات سنذكرها في المقال بالتفصيل، كما سوف نذكر امكانيات السيارة والتجهيزات الخاصة الموجودة فيها وأسعارها وقوة المحرك لها ومميزاتها بالتفصيل. مواصفات محرك سيارة تويوتا فورتشنر 2022 مواصفات محرك سيارة تويوتا فورتشنر 2022 سيارة تويوتا فورتشنر 2022 تتميز بوجود محرك رباعي الاسطوانات وتبلغ سعته 2.7 لتر، كما أن تبلغ قوته 163 حصان، وعزم الدوران بها 245 نيوتن للمتر، وتحتوي على ست سرعات، وتمتاز السيارة بالدفع الخلفي.الفئة الأخرى المحرك بها السداسي الأسطوانات سعته تبلغ 4 لتر، 3867 سي سي، و قوة المحرك 234 حصان، ويبلغ معدل الدوران 376 نيوتن على المتر، ويحتوي على 6 سرعات وتعمل بالدفع الرباعي. معايير الأمان في سيارة Toyota Fortuner معايير الأمان في سيارة Toyota Fortuner معايير الأمان بها على أعلى جودة فهي تحتوي على نظام الفرامل المانعة الانزلاق، كما يوجد بها نظام التحكم الخاص بثبات السيارة على الطريق، ونظام لمنع الانزلاق منيز أثناء منعطفات والمناورة والطرق الزلقة، ويوجد بها شاشة مقاسها تبلغ 4.2 بوصة بجانب وجود على مصابيح أمامية وخلفية ليد ضبابية. مميزات سيارة Toyota fortuner 2022 تويوتا فورتشنر هذه السيارة مميزة ومصممة من الداخل بشكل أنيق، كما أن معايير الأمان بها عالية، وتحتوي على وسائد هوائية أمامية لحماية السائق، بالإضافة إلى وجود خاصية مانع السرقة وتحتوي السيارة على الإنذار الصوتي.

يوجد حساسات اضاءة وتستطيع التحكم في مستوى الإضاءة وضبطها بسهولة على حسب رغبتك، ويوجد بها فتحة يو اس بي وبلوتوث وتحتوي على شاشة يبلغ مقاسها ثمانية بوصة، وتعمل باللمس وتصلح للأنظمة الأندرويد والاوتو.

الفئة الثانية منها تحتوي على مرآة داخلية بها تعتيم ذاتي، وكاميرا خلفية تستخدم لركن السيارة والمقاعد الأمامية بها كهربائية.

هناك مواصفات مميزة لسيارة من الفئة الأولى فهي تحتوي على زجاج جانبي وخلفي لونه اسود ومرايا كهربائية جانبية وحساسات في الامام والخلف لركن السيارة.

يوجد بها ريموت كنترول للفئة الثانية كما تحتوي على صندوق كهربي يعمل بالريموت وهناك مفتاح بصمة. اسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 يبلغ سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 775 ألف جنيه مصري بالنسبة للفئة الأولى.

الفئة الثانية يبلغ سعرها 925 ألف جنيه مصري، يبدأ سعر سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في السعودية من 119.025 ريال حتى 170.430 ريال. مميزات سيارة Toyota fortuner 2022اسعار سيارة تويوتا فورتشنر 2022 في ختام هذا المقال نكون قد ذكرنا جميع مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 كما ذكرنا ومميزاتها بالتفصيل، وقوة المحرك بها وكذلك سعرها في السوق المصري والسعودي.

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