سعرها مناسب.. كيا سبورتاج 2022 شياكة وفخامة السيارات بمواصفات عالية الاداء

سعرها مناسب.. كيا سبورتاج 2022 شياكة وفخامة السيارات بمواصفات عالية كشفت شركة كيا اليابانية مؤخرًا عن الموديل الجديد من سيارة كيا سبورتاج 2022 وتعد السيارة من أفضل سيارات كيا المقدمة في الفترة الأخيرة من عامنا الحالي ومن المتوقع أن تنتشر بقوة في بداية ربعي السنة القادمة الأول والثاني في جميع أسواق السيارات العالمية كانت أو المحلية، وتتميز سيارة كيا الجديدة بعدة إمكانيات وتكنولوجيا متطورة كما أنها تحتوي على خيارين لمحرك السيارة أحدهما بنزين والآخر ديزل وسنوضح لكم بالتفصيل كل مواصفات السيارة في مقالنا اليوم. مواصفات وإمكانيات سيارة كيا سبورتاج 2022 يبلغ محرك سيارة كيا الجديدة الأول 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته تصل إلى 140 حصان.

بينما سعة المحرك الثاني 1500 سي سي وأقصى عزم دوران للمحرك يبلغ 161 نيوتن لكل متر.

يقترن محرك السيارة بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات.

النظام الصوتي يحتوي على 8 مكبرات صوتية بدقة عالية. مواصفات وإمكانيات سيارة كيا سبورتاج 2022 المصابيح الخلفية والأمامية على حرف V وتعمل بتقنية الليد المتطورة.

عجلة قيادة السيارة مطلية بمادة الكروم الفاخرة.

الطول الكلي للسيارة يبلغ 183.5 بوصة بينما طول قاعدة عجلاتها تصل إلى 108.بوصة.

عرض السيارة 73.4 بوصة وارتفاعها 65 بوصة.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يصل إلى 7.5 لتر. مميزات كيا سبورتاج 2022 مميزات كيا سبورتاج 2022 تحتوي على أكثر من مكان للتخزين.

المساحة الداخلية واسعة مما تعمل على الراحة والاسترخاء.

تصميمها مميز وجذاب خاصة بالنسبة لفئة الشباب.

خاصية كشف النقطة العمياء.

منافذ يو إس بي و نقطة اتصال واي فاي.

شحن الهواتف لاسلكيًا.

قطع غيارها متوفرة بشكل كامل في الأسواق. عيوب كيا سبورتاج 2022 عيوب كيا سبورتاج 2022 سعر السيارة أغلى من سعر السيارات المنافسة لها بنفس المواصفات تقريبًا.

الفئة الأولى منها تفتقر إلى خاصية الدخول والركن الزكي.

كل فئة من فئات السيارة تختلف في تجهيزات الأمان.

ثباتها عند السرعات العالية ضعيف إلى حد ما.

تسير على الأراضي الوعرة ولكن تفوق عليها المنافسين. الألوان المتوفرة من السيارة الألوان المتوفرة من السيارة الأحمر الهايبرد.

الأزرق الأطلسي.

الرمادي.

الأسود الكرزي.

الأبيض الثلجي.

الفضي اللامع. أسعار كيا سبورتاج 2022 في السوق المحلية أسعار كيا سبورتاج 2022 في السوق المحلية بدأت أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي في الفئة الأولى من سعر 93.148 ريال سعودي حتى سعر 132.363 ريال سعودي في الفئات العليا. الوسوم

سعرها مناسب.. كيا سبورتاج 2022 شياكة وفخامة السيارات بمواصفات عالية كشفت شركة كيا اليابانية مؤخرًا عن الموديل الجديد من سيارة كيا سبورتاج 2022 وتعد السيارة من أفضل سيارات كيا المقدمة في الفترة الأخيرة من عامنا الحالي ومن المتوقع أن تنتشر بقوة في بداية ربعي السنة القادمة الأول والثاني في جميع أسواق السيارات العالمية كانت أو المحلية، وتتميز سيارة كيا الجديدة بعدة إمكانيات وتكنولوجيا متطورة كما أنها تحتوي على خيارين لمحرك السيارة أحدهما بنزين والآخر ديزل وسنوضح لكم بالتفصيل كل مواصفات السيارة في مقالنا اليوم. مواصفات وإمكانيات سيارة كيا سبورتاج 2022 يبلغ محرك سيارة كيا الجديدة الأول 1600 سي سي (1.6 لتر) وقوته تصل إلى 140 حصان.

بينما سعة المحرك الثاني 1500 سي سي وأقصى عزم دوران للمحرك يبلغ 161 نيوتن لكل متر.

يقترن محرك السيارة بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 6 سرعات.

النظام الصوتي يحتوي على 8 مكبرات صوتية بدقة عالية. مواصفات وإمكانيات سيارة كيا سبورتاج 2022 المصابيح الخلفية والأمامية على حرف V وتعمل بتقنية الليد المتطورة.

عجلة قيادة السيارة مطلية بمادة الكروم الفاخرة.

الطول الكلي للسيارة يبلغ 183.5 بوصة بينما طول قاعدة عجلاتها تصل إلى 108.بوصة.

عرض السيارة 73.4 بوصة وارتفاعها 65 بوصة.

معدل استهلاك السيارة من البنزين يصل إلى 7.5 لتر. مميزات كيا سبورتاج 2022 مميزات كيا سبورتاج 2022 تحتوي على أكثر من مكان للتخزين.

المساحة الداخلية واسعة مما تعمل على الراحة والاسترخاء.

تصميمها مميز وجذاب خاصة بالنسبة لفئة الشباب.

خاصية كشف النقطة العمياء.

منافذ يو إس بي و نقطة اتصال واي فاي.

شحن الهواتف لاسلكيًا.

قطع غيارها متوفرة بشكل كامل في الأسواق. عيوب كيا سبورتاج 2022 عيوب كيا سبورتاج 2022 سعر السيارة أغلى من سعر السيارات المنافسة لها بنفس المواصفات تقريبًا.

الفئة الأولى منها تفتقر إلى خاصية الدخول والركن الزكي.

كل فئة من فئات السيارة تختلف في تجهيزات الأمان.

ثباتها عند السرعات العالية ضعيف إلى حد ما.

تسير على الأراضي الوعرة ولكن تفوق عليها المنافسين. الألوان المتوفرة من السيارة الألوان المتوفرة من السيارة الأحمر الهايبرد.

الأزرق الأطلسي.

الرمادي.

الأسود الكرزي.

الأبيض الثلجي.

الفضي اللامع. أسعار كيا سبورتاج 2022 في السوق المحلية أسعار كيا سبورتاج 2022 في السوق المحلية بدأت أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي في الفئة الأولى من سعر 93.148 ريال سعودي حتى سعر 132.363 ريال سعودي في الفئات العليا.

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