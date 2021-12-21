ب800 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 سيارة الدفع الرباعي على 5 سنوات

ب800 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 سيارة الدفع الرباعي سيارة تويوتا برادو 2022 واحدة من أشهر السيارات التي تحتوي على مجموعة من المميزات والمواصفات المختلفة التي تجعل السيارة تحتل مكانة عالية بينها وبين غيرها من السيارات، وبالأخص الموجودة في معرض عبداللطيف جميل، حيث أنها من السيارات اليابانية الأشهر على الإطلاق والتي تم الإعلان عنها من قبل المعرض بأنها متوفرة بسعر تقسيط على مدار خمس سنوات متتالية، وتتميز بأنها تحتوي على مجموعة من المواصفات والإمكانيات التي تجعلها الأفضل من بين غيرها. مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 تتميز السيارة بمجموعة مختلفة من التجهيزات والمواصفات المختلفة التي تميز السيارة عن غيرها من السيارات في هذا الموديل الحديث.

حيث أنها محدثة للغاية بالعديد من التقنيات وسبل التكنولوجيا المختلفة والمتوفرة، حيث أنها سيارة تتمتع بمحرك قوي يبلغ أربعين حصان.

كما أنها تتمتع بحنوط رياضية متوفرة بمقاس 18 بوصة، بالإضافة إلى مجموعة من المصابيح المميزة التي تعمل على عطاء ضوء ليد في السيارة.

بالإضافة إلى أنها تتوفر بمجموعة من الألوان المميزة والمختلف التي تجعل السيارة يرغب الكثير من المستخدمين في شرائها والحصول عليها.

السيارة مزودة بزجاج مانع تماما للازعاج، كما أنها تعمل على منع وصول الصوت الموجود في الخارج إلى الأشخاص الموجودين داخل السيارة.

تحتوي السيارة على عزوم دوران خاص بهذا المحرك تصله سعته إلى 380 نيوتن/ متر. تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 ب800 ريال مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 ب800 ريال من الممكن الآن الحصول على السيارة من خلال التقسيط الشهري عن طريق مجموعة من الخطوات الأساسية التي يتم القيام بها، وهذا من خلال مجموعة من بعض الشرط التي وضعها المعرض من خلال التالي: أولا يتم التقسيط بشكل شهري بمبلغ يتم تحديده على حسب المقدم المدفوع.

يتم القيام بعملية سداد هذا القسط الشهري وقيمة السيارة على مدار خمس سنوات متتالية.

بالإضافة إلى أن الدفعة الأولى من القسط تكون حوالى 97 الف ريال.

تكون حوالى 97 الف ريال. الدفع النهائية للمبلغ الخاص بالقسط الشهري تحدد على حسب القسط.

وبالنسبة إلى أنه تم تحديد الثمن الأصلي للسيارة وهو 143 الف ريال سعودي بدون تقسيط.

وبعد حساب التقسيط يتم اضافه القيمة المضافة. الوسوم

ب800 ريال تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 سيارة الدفع الرباعي سيارة تويوتا برادو 2022 واحدة من أشهر السيارات التي تحتوي على مجموعة من المميزات والمواصفات المختلفة التي تجعل السيارة تحتل مكانة عالية بينها وبين غيرها من السيارات، وبالأخص الموجودة في معرض عبداللطيف جميل، حيث أنها من السيارات اليابانية الأشهر على الإطلاق والتي تم الإعلان عنها من قبل المعرض بأنها متوفرة بسعر تقسيط على مدار خمس سنوات متتالية، وتتميز بأنها تحتوي على مجموعة من المواصفات والإمكانيات التي تجعلها الأفضل من بين غيرها. مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 تتميز السيارة بمجموعة مختلفة من التجهيزات والمواصفات المختلفة التي تميز السيارة عن غيرها من السيارات في هذا الموديل الحديث.

حيث أنها محدثة للغاية بالعديد من التقنيات وسبل التكنولوجيا المختلفة والمتوفرة، حيث أنها سيارة تتمتع بمحرك قوي يبلغ أربعين حصان.

كما أنها تتمتع بحنوط رياضية متوفرة بمقاس 18 بوصة، بالإضافة إلى مجموعة من المصابيح المميزة التي تعمل على عطاء ضوء ليد في السيارة.

بالإضافة إلى أنها تتوفر بمجموعة من الألوان المميزة والمختلف التي تجعل السيارة يرغب الكثير من المستخدمين في شرائها والحصول عليها.

السيارة مزودة بزجاج مانع تماما للازعاج، كما أنها تعمل على منع وصول الصوت الموجود في الخارج إلى الأشخاص الموجودين داخل السيارة.

تحتوي السيارة على عزوم دوران خاص بهذا المحرك تصله سعته إلى 380 نيوتن/ متر. تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 ب800 ريال مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022تقسيط سيارة تويوتا برادو 2022 ب800 ريال من الممكن الآن الحصول على السيارة من خلال التقسيط الشهري عن طريق مجموعة من الخطوات الأساسية التي يتم القيام بها، وهذا من خلال مجموعة من بعض الشرط التي وضعها المعرض من خلال التالي: أولا يتم التقسيط بشكل شهري بمبلغ يتم تحديده على حسب المقدم المدفوع.

يتم القيام بعملية سداد هذا القسط الشهري وقيمة السيارة على مدار خمس سنوات متتالية.

بالإضافة إلى أن الدفعة الأولى من القسط تكون حوالى 97 الف ريال.

تكون حوالى 97 الف ريال. الدفع النهائية للمبلغ الخاص بالقسط الشهري تحدد على حسب القسط.

وبالنسبة إلى أنه تم تحديد الثمن الأصلي للسيارة وهو 143 الف ريال سعودي بدون تقسيط.

وبعد حساب التقسيط يتم اضافه القيمة المضافة.

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