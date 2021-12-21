العرض الجبار ب 800 ريال تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 GLI على خمس سنوات من عبد اللطيف جميل

تقسيط سيارة تويتا كورولا gli ب 333 ريال نتعرف على أهم ما يمتاز به من خلال الآتي من الفقرات القادمة حيث أن السيارة تتمتع بالكثير من المواصفات والتي تجعلها من بين أكثر السيارات والمرغوب في شرائها والتي تعد واحدة من المنافسات القوية لأقوى الماركات بعالم السيارات، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المواصفات الخاصة بالسيارة مع توضيح أهم التجهيزات الداخلية التي تتواجد بالسيارة مع معرفة أهم تفاصيل هذا العرض المميز الخاص بالشراء لتلك السيارة على أقساط.

تقسيط سيارة تويتا كورولا gli ب 333 ريال

التقسيط لسيارة تويتا كورولا gli ب 333 ريال من أقوى العروض المعلن عنها بعبد اللطيف جميل إحدى الشركات الكبرى الموكلة بالبيع والتوزيع للسيارة من تلك الماركة المتميزة على مختلف العملاء الحاجزين والراغبين بالحجز بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال الآتي نقدم توضيح لأهم المواصفات الخاصة بتلك السيارة المتميزة.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا جي إل إي

من بين أهم المواصفات الخاصة بالسيارة أنها تتمتع بالطراز الياباني عالي المستوى والمزود بأحدث التقنيات لقيادة أفضل للسيارة مع توفر المواصفات التالية:

السيارة تتمتع بقوة كبيرة للهيكل الخارجي.

محرك السيارة يبلغ من القوة ما يعدل مائة وخمسين حصان.

المقصورة الداخلية الخاصة بالسيارة تبلغ من السعة ما يجعلها السيارة الأفضل ومقاعدها مريحة.

تتوفر الشاشة بمقاس سبعة بوصة.

السيارة متوفر بها راديو وسماعات صوت وبلوتوث وشبكة واي فاي.

الوقود المستهلك خلال رحلة قدرها مائة كيلو متر، يقدر بنحو سبعة لتر.

التكييف الداخلي الأوتوماتيك الذي يعمل بالريموت كنترول من أهم مزايا السيارة وتجهيزات الرفاهية فيها.

يتوفر الزجاج المانع لوصول الضوضاء لداخل السيارة.

السيارة تتمتع بالقدرة على اختراق الطرق الوعرة.

عرض التقسيط الخاص بالسيارة تويوتا كورولا

التقسيط بمبلغ قدره ثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ريال تدفع كل ثلاثين يوم، والتكلفة الشرائية للسيارة يتم السداد الكامل لها في خلال مدة تعدل خمس سنوات ويتم الاتفاق على كافة بنود العقد بين العميل والمعرض القائم على التوزيع للسيارة من هذا النوع.