تعرفي على أنواع وإمكانيات أفضل سيارات للنساء “اختاري المناسب لكي”

تبحث السيدات من عاشقات السيارات في مصر عن أفضل سيارات للنساء حيث إنهن تفضلن السيارات ذات الألوان الغريبة والجذابة والمبهجة في وقت واحد، والتي تتمتع بالمساحات الواسعة، بالإضافة إلى إمكانيات السيارات العالية، مما يجعلهن يقودن بشكل أسهل، لذا فإن الكثير من الشركات العالمية تتسابق لتقدم أفضل السيارات للنساء لعام 2021 في مصر.

تعتبر السيارات ذات الألوان المبهجة والجذابة والغريبة محط أنظار النساء عاشقات السيارات في مصر، حيث إنهن يبحثن بشكل مستمر عن أفضل السيارات لعام 2021، مفضلات السيارات ذات المساحات الواسعة والمرتفعة عن الأرض ذات الإمكانيات الكبيرة، لتسهل عليهن قيادتها، لذلك فإن الكثير من الشركات العالمية تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل سيارات للنساء 2021، فإن كنت في حيرة من أمرك ومترددة في اختيار أي من هذه السيارات التي تناسبك، فإليك قائمة بأفضل السيارات النسائية في مصر لعام 2021:

تعتبر سيارة هيونداي الكورية من أفضل السيارات النسائية، وهي إنتاج شركة كيا العالية التي تعتبر أكبر شركات تصنيع السيارات في كوريا، والتي تأتي في المركز الرابع من حيث مبيعاتها، وتتميز بما يلي:

السيارة متاحة بشكلين من ناحية التجهيزات، حيث إن الشكلين يتميزان بمحرك سعته 1200 سي سي، وقوته 87 حصانًا.

السيارة ترتبط بناقل للحركة مزود بأربع سرعات.

تعتبر سيارة رينو داستر صناعة فرنسية، وهي اقتصادية في استهلاك الوقود، مما يجعلها من أفضل السيارات النسائية لعام 2021، وتتميز بما يلي:

تعد سيارة رياضية كثيرة الاستخدامات وعائلية في آن واحد وحجمها صغير.

تعتبر من السيارات المناسبة للنساء بشكل كبير، لمساحتها الداخلية الواسعة، وتمتعها بالانسيابية وارتفاعها عن الأرض.

يوجد منها 3 أنواع في السوق المصري، وجميعها مجهزة بمحرك سعته 1600 سي سي، وقوته 115 حصانًا، ولها ناقل حركة أوتوماتيك بـ 6 سرعات.

وهي سيارة ذات صناعة كورية ومن أفضل السيارات النسائية، وتتميز بأنها عالية الأداء قياسًا بكمية الوقود التي تستهلكها، ويفضلها أغلب السيدات من جميع فئات المجتمع لمميزاتها التالية:

تبلغ سعة محرك السيارة 1.2 لتر، وقوته 87 حصانًا.

تتميز السيارة بناقلة أوتوماتيكية مزودة بـ 4 سرعات.

هناك ماركات أخرى للسيارات تعتبر الأفضل، ومنها:

تعد السيارة إيطالية الصنع، وحجمها صغير مقارنة بإمكانياتها العالية، وتتميز بما يلي:

يوجد بها محرك سعته 1200 سي سي، وقوته 69 حصانًا.

السيارة مزودة بناقل حركة يدوي به 5 سرعات.

تعد الميني كوبر ذات صناعة ألمانية، وتنتشر في السوق المصري بشكلين: الأول هاتشباك الخماسي والثلاثي الأبواب، والثاني كابريو، وثمنها يصل إلى 650000 ألف جنيه مصري، وتتميز بما يلي: