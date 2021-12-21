أفضل سيارة كهربائية في مصر 2022 تعرف على مزاياها وأسعارها بالتفصيل

أفضل سيارة كهربائية في مصر 2022 ، في الفترة الاخيرة كثرة عمليات البحث حول السيارات الكهربائية في مصر والعالم، وهذا بعد انتشار التكنولوجيا المتطورة في عالم السيارات، ونظرًا لما يتمتع به هذا النوع من السيارات من مزايا متعددة لا تتوفر في الأنواع الاخرى من السيارات التي تعمل بالبنزين، وسنعسي من خلال هذا المقال بالتعرف على أفضل سيارة كهربائية في مصر، ومميزاتها وعيوبها وغير ذلك من تفاصيل.

قبل الحديث عن أفضل سيارة كهربائية في مصر 2022، لابد أن نتحدث عن مزايا السيارات الكهربائية، ولماذا كثر الاتجاه نحو هذا النوع من السيارات بعد أن كان الاتجاه العام في سوق السيارات يتجه نحو السيارات التي تعمل بالبنزين، فاليوم اصبحت السيارات الكهربائية هي حديث الساعة، ويمكن تفسير ذلك بـ:

تعمل هذه السيارات من خلال الطاقة الكهربائية وهي تعتبر من مصادر الطاقة النظيفة التي تعمل فالمحافظة على البيئة، ولا ينتج عنها عوادم أو انبعاثات ضارة تؤثر على صحة الإنسان، كما أنها لا تحتاج إلى تغيير زيت، لهذا فيعرف هذا النوع من السيارات

عادة لا تحتاج السيارات الكهربائية إلى صيانة باستمرار حيث أنها تمتلك عمر افتراضي كبير يساعدها على السير فترة أطول.

السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى تكاليف باهظة من أجل صيانتها وتجهيزها، وذلك بسبب اعتمادها بشكل كبير على الطاقة الكهربائية الموفرة.

لا تحتاج إلى شحن أكثر من مرة في اليوم، حيث أنه يمكنك السير مسافة تقدر بحوالي 500 كيلومتر، في حال قمت بشحنها مرة واحدة.

يحتوي هذا النوع من السيارات على مجموعة كبيرة من الكاميرات والرادات التي تساعد في الحفاظ على السيارة فترة أطول، ولا تتعرض إلى التلف.

السيارات الكهربائية تكون مزودة بمجموعة إضافية من عوامل الأمان مثل أنظمة التنبيه والوسائد الهوائية وغيرها من وسائل الحماية التي تستخدم في حالات الطوارئ.

السيارات الكهربائية في مصرأفضل سيارة كهربائية في مصر 2022

تعد السيارات الكهربائية هي مستقبل صناعة السيارات في العالم، وتسعى الشركة إلى تقديم أحدث ما لديها في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات التي تعمل في هذا المجال، لهذا ظهر مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية في مصر والعالم، تتميز كل منها بمجموعة من الخصائص المميزة.

تعمل السيارات الكهربائية المتوفرة في مصر من خلال تكنولوجيا متطورة، حيث أنه يمكنك بكل سهولة تشغيل أو إغلاق السيارة من خلال استخدام تطبيق الكتروني، كما أنه يمكنك من خلال هذا التطبيق التعرف على نسبة شحن السيارة وإذا كانت تحتاج إلى إعادة شحن أو لا.

متى ظهرت السيارة الكهربائية لأول مرة في التاريخ

في تسعينات القرن الماضي ظهرت أول شكل لهذا النوع من السيارات الكهربائية ولكنها كانت تعمل بنظام مختلف، ففي بداية ظهور السيارات الكهربائية لأول مرة كانت تعمل من خلال بطارية يتم شحنها.

ثم يتم استبدالها أو إعادة شحنها عند نفاذها، ولكن كان لهذا الشكل من السيارات الكهربائية عيوب كثيرة منها أن عمر البطارية قصير للغاية ولا تتحمل السير مسافة كبيرة.

هذا بالإضافة إلى أنها مكلفة بشكل كبير وهذا يشكل عبء على مالك هذا النوع من السيارات:-

شركة تويوتا تعتبر هي أول الشركات التي قامت بطرح أول سيارة كهربائية في الأسواق وذلك في عام 1997، وبعد ذلك قامت شركة هوندا بعد أن رأت النجاح الكبير الذي حققته شركة تويوتا، وقمت هي الأخر بتصنيع سيارة كهربائية بمواصفات أعلى في عام 1999.

إلى أن قامت شركة تسلا وهي تعتبر من أوال الشركات التي قامت بتصنيع سيارة كهربائية تعمل من خلال بطاريات ” الليثيوم أيون”، وهذا النوع من السيارات يتفوق على العديد من أنواع السيارات التي تعمل بالبنزين.

سيارة فيات 500 أي – Fiat 500 e

تعد فيات 500 أي واحدة من أفضل السيارات الكهربائية في مصر، كما أنها تعتبر من أوائل السيارات ذات الصناعة الإيطالية التي تم طرحها في الأسواق المصرية، كما أنها تمتلك مجموعة من المزايا التي جعلتها تشتهر عن غيرها من السيارات الكهربائية ومنها:

هذا النوع من السيارات تحديدا تتميز بصغر حجمها، وقد استطاعت فيات 500 أي أن تحقق نجاح مبهر بفضل خصائصها المميزة.

مزودة بماتور كهربائى قوى حوالي 111 حصان، يتمكن هذا الموتور ذو الكفاءة العالية على تحريك السيارة ما يقرب من 0 إلى 100 في 9 ثواني.

يمكنك من خلال شحنة كهربائية واحدة لهذا النوع أن تقطع مسافة ما يقرب من 135 كيلو متر، كما أنها تتميز بتصميمها المميز من الداخل والخارج فهي تلفت الانتباه إليها في أي مكان.

سعرها اقتصاديًا مقارنة بغيرها من السيارات الكهربائية التي تشتهر بأسعارها المرتفعة ولكن فيات 500 إي يتم تصنيفها على أنها من أرخص السيارات الكهربائية في مصر.

أما عن سعرها فهو 339900 جنيه مصري.

سيارة جاك اس تو – JAC S2

بالحديث عن أفضل السيارات الكهربائية في مصر وارخصها على الاطلاق لابد أن نذكر هذا النوع وهو جاك أس تو، حيث أنه تم توفير السيارة في الأسواق المصرية منذ سنوات طويلة وتمكنت بفضل امكانياتها المميزة أن تحصل على شهرة واسعة في مصر والعالم، ومن خصائص هذه السيارة:

تتمتع بماتور يعمل بقوة 114 حصان، يتوفر من هذه السيارة نوعين، النوع الأول يستطيع أن يسير مسافة تقدر بحوالي 300 كيلو متر.

أما النوع الثاني تستطيع أن تقطع مسافة 400 كيلو متر في الشاحنة الواحدة.

يتوفر جميع قطع الغيار الخاصة بهذه السيارة، في كثير من منافذ البيع المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

جاك اس تو هي سيارة صديقة للبيئة، ولا يصدر عنها أي انبعاثات ضارة.

أما عن سعر السيارة فسعر النوع الأول هو 210 ألف جنيه بينما النوع الثاني مقابل 220 ألف جنيه مصري.

سيارة نصر E70

تعد نصر E70 من أنواع السيارات الكهربائية التي حققت شهرة واسعة في مصر، وذلك باعتبار أنها أول سيارة كهربائية يتم طرحها بشكل رسمي في الأسواق المصرية.

تم الاعتماد عليها بشكل كبير من قبل محبي السيارات الصديقة للبيئة، حيث أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن موعد طرح هذه السيارة، وتتميز هذه السيارة بالتالي: