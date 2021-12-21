بألوان جميلة ومشرقة..سعر ومميزات سيارة هيونداي كريتا فيس ليفت Hyundai Creta 2022

يبحث الكثير من الناس عن أفضل طريقة للحصول على سيارة بسعر مناسب مع مجموعة متنوعة من الميزات الفريدة ؛ نقدم سيارة Hyundai Creta Facelift 2022، التي أثارت اهتمام الملايين من الأشخاص بالإضافة إلى إطلاق Hyundai Creta Facelift تجذب العديد من المواقع والصفحات على الإنترنت انتباه الكثير من الأشخاص المهتمين بشراء أفضل وأجمل السيارات لديهم تصميم فريد ومميز يتماشى مع لغة العصر وألوان جميلة ومشرقة والكثير من الأمان، في هذا المنشور سنلقي نظرة على أهم ميزات هيونداي كريتا فيس ليفت 2022.

مواصفات الخيالية في Hyundai Creta 2022هيونداي كريتا فيس ليفت 2022

كشفت هيونداي عن النسخة الجديدة من سيارتها كريتا لعام 2022 للأسواق الأوروبية والشرق الأوسط، حيث تحظى هيونداي كريتا بشعبية كبيرة في الشرق الأوسط بسبب مواصفاتها القياسية وتقنياتها العاليةتتمتع سيارات هيونداي بعدد من الميزات عن الموديلات الأخرى ومنها:

تتمتع هذه السيارة بتصميم رائع يلبي جميع الأذواق في السيارات بالإضافة إلى واجهة أمامية رائعة وذوق رياضي مميز.

التصميم الداخلي المميز للسيارة من حيث وضعية القيادة لا يمكن إنكاره إنه يفضح الطريق تمامًا.

المساحة الداخلية للسيارة أكبر في الأمام والخلف مما يجعلها أكثر ملاءمة للعائلات.

مناطق الرؤية كبيرة والشجرة الأمامية طويلة لكنها لا تعيق الرؤية من الأسفل.

تتميز السيارة بثباتها الاستثنائي بالإضافة إلى ميزاتها الفريدة مثل السقف القابل للطي والتصميم الداخلي الجميل.

عدد ميزات السلامة في السيارة وكذلك عدد مناطق التخزين الداخلية من الاعتبارات الرئيسية.

لن تتمكن من سماع ضوضاء خارجية إذا كنت تقود هذا النوع من المركبات.

السيارة تعمل بالطاقة من الشمس وتتكيف مع جميع أنواع الطرق ومسارات الرحلة.

التصميم الخارجي للسيارة متين للغاية حيث لن يتضرر في حالة وقوع حادث من الخلف.

من السهل بيع السيارات مثل العديد من سيارات Hyundais نظرًا لأن لديها العديد من الميزات التي تروق لمجموعة واسعة من الناس.

خزان وقود المركبة بسعة 55 لترًا كما أن به نظام خاص يستقبل الإشارة في حالة وقوع حادث.

سعر هيونداي كريتا 2022

وتنافس هيونداي كريتا عددًا كبيرًا من شركات صناعة السيارات الأجنبية المعروفة بأسعار تبدأ من 66990 ريالًا وقد تم بيع أربع من هذه المركبات وبلغ سعر أغلى موديل منها حوالي 87450 ريالاً.