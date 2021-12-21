بألوان جذابة طرح سيارة ستروين C5 إير كروس الجديدة C5 AIR CROSS سيارة رياضية شيقة

قامت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات وهي الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيارة ستروين C5 إير كروس بمصر بإخطار شبكة موزعيها المعتمدين بقائمة الأسعار الجديدة التي اشتملت فئة جديدة من أنواع سيارة ستروين C5 إير كروس التي بلغت قيمتها 496.9 ألف جنيه في السوق المحلية، وتنتمي السيارة إلى نوع السيارة الرياضية التي لها استخدامات مختلفة SUV.

عملت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات وهي الوكيل المحلي للعلامة التجارية ستروين في مصر على إخطار شبكة موزعيها المعتمدين بقائمة الأسعار الجديدة التي اشتملت على فئة جديدة من طراز ستروين C5 إير كروس Fell Without Panorama، بقيمة تبلغ 496.9 ألف جنيه، وذلك داخل السوق المحلية.

كما أن السيارة من النوع الرياضي التي لها استخدامات مختلفة SUV، ويوجد بها محرك رباعي الأسطوانات، تبلغ سعته 1600 سي سي، ويعمل على إنتاج قوة 165 حصانًا.

ويبلغ أقصى عزم للدوران 240 نيوتن/ متر، وهي مدعمة بناقل حركة بسرعات ست “أوتومتيك”، وطبقًا للبيانات المعلنة عن سيارة ستروين، فإنها تتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ ساعة، وذلك في 9.4 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لترات عند قطعها مسافات طويلة تصل لـ 100 كم.

هناك الكثير من المواصفات ووسائل الأمان الخاصة بسيارة ستروين C5 إير كروس، وهي: