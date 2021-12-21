بألوان جذابة طرح سيارة ستروين C5 إير كروس الجديدة C5 AIR CROSS سيارة رياضية شيقة

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قامت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات وهي الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيارة ستروين C5 إير كروس بمصر بإخطار شبكة موزعيها المعتمدين بقائمة الأسعار الجديدة التي اشتملت فئة جديدة من أنواع سيارة ستروين C5 إير كروس التي بلغت قيمتها 496.9 ألف جنيه في السوق المحلية، وتنتمي السيارة إلى نوع السيارة الرياضية التي لها استخدامات مختلفة SUV.سيارة ستروين C5 إير كروس C5 AIR CROSS
عملت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات وهي الوكيل المحلي للعلامة التجارية ستروين في مصر على إخطار شبكة موزعيها المعتمدين بقائمة الأسعار الجديدة التي اشتملت على فئة جديدة من طراز ستروين C5 إير كروس Fell Without Panorama، بقيمة تبلغ 496.9 ألف جنيه، وذلك داخل السوق المحلية.
كما أن السيارة من النوع الرياضي التي لها استخدامات مختلفة SUV، ويوجد بها محرك رباعي الأسطوانات، تبلغ سعته 1600 سي سي، ويعمل على إنتاج قوة 165 حصانًا.
ويبلغ أقصى عزم للدوران 240 نيوتن/ متر، وهي مدعمة بناقل حركة بسرعات ست “أوتومتيك”، وطبقًا للبيانات المعلنة عن سيارة ستروين، فإنها تتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ ساعة، وذلك في 9.4 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لترات عند قطعها مسافات طويلة تصل لـ 100 كم.
مواصفات سيارة ستروين C5 إير كروس
هناك الكثير من المواصفات ووسائل الأمان الخاصة بسيارة ستروين C5 إير كروس، وهي:
- السيارة مزودة بوسائد هوائية خاصة بالراكب الأمامي والسائق.
- يوجد في السيارة فرامل تمنع الانغلاق ABS، بالإضافة إلى توزيع إلكتروني للفرامل EBD.
- تشتمل على برنامج للتوازن الإلكتروني ESP، وأيضًا فرامل يدوية كهربائية ومراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام للتحكم في المرتفعات HSA.
- السيارة مزودة ببعض الكماليات والتجهيزات مثل النظام الذكي الخاص بركن السيارة، ومثبت سرعة، وأيضًا إمكانية السيارة دون مفتاح.
- تشتمل السيارة على حساسات إضاءة وزجاج معتم خلفي ومصابيح أمامية إيكو ليد.
- يوجد في السيارة مرايات جانبية كهربائية تم تزوديها بإشارات LED.
- السيارة مزودة بتكييف هواء أوتوماتيك وأيضًا حساسات ركن خلفية وأيضًا كاميرا خلفية.
- توجد بها شاشة عدادات تصل إلى 4.2 بوصة، وأيضًا شاشة وسائط 8 بوصات، ومسند للرأس متحرك في 2 اتجاه.
- السيارة مزودة بجنوط رياضية 18 بوصة وسبويلر خلفي وغير ذلك من المواصفات الرائعة.
الوسوم
قامت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات وهي الوكيل المحلي للعلامة التجارية سيارة ستروين C5 إير كروس بمصر بإخطار شبكة موزعيها المعتمدين بقائمة الأسعار الجديدة التي اشتملت فئة جديدة من أنواع سيارة ستروين C5 إير كروس التي بلغت قيمتها 496.9 ألف جنيه في السوق المحلية، وتنتمي السيارة إلى نوع السيارة الرياضية التي لها استخدامات مختلفة SUV.سيارة ستروين C5 إير كروس C5 AIR CROSS
عملت الشركة المصرية الأوروبية للسيارات وهي الوكيل المحلي للعلامة التجارية ستروين في مصر على إخطار شبكة موزعيها المعتمدين بقائمة الأسعار الجديدة التي اشتملت على فئة جديدة من طراز ستروين C5 إير كروس Fell Without Panorama، بقيمة تبلغ 496.9 ألف جنيه، وذلك داخل السوق المحلية.
كما أن السيارة من النوع الرياضي التي لها استخدامات مختلفة SUV، ويوجد بها محرك رباعي الأسطوانات، تبلغ سعته 1600 سي سي، ويعمل على إنتاج قوة 165 حصانًا.
ويبلغ أقصى عزم للدوران 240 نيوتن/ متر، وهي مدعمة بناقل حركة بسرعات ست “أوتومتيك”، وطبقًا للبيانات المعلنة عن سيارة ستروين، فإنها تتسارع من وضع الثبات إلى 100 كم/ ساعة، وذلك في 9.4 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لترات عند قطعها مسافات طويلة تصل لـ 100 كم.
مواصفات سيارة ستروين C5 إير كروس
هناك الكثير من المواصفات ووسائل الأمان الخاصة بسيارة ستروين C5 إير كروس، وهي:
- السيارة مزودة بوسائد هوائية خاصة بالراكب الأمامي والسائق.
- يوجد في السيارة فرامل تمنع الانغلاق ABS، بالإضافة إلى توزيع إلكتروني للفرامل EBD.
- تشتمل على برنامج للتوازن الإلكتروني ESP، وأيضًا فرامل يدوية كهربائية ومراقبة ضغط الإطارات، بالإضافة إلى نظام للتحكم في المرتفعات HSA.
- السيارة مزودة ببعض الكماليات والتجهيزات مثل النظام الذكي الخاص بركن السيارة، ومثبت سرعة، وأيضًا إمكانية السيارة دون مفتاح.
- تشتمل السيارة على حساسات إضاءة وزجاج معتم خلفي ومصابيح أمامية إيكو ليد.
- يوجد في السيارة مرايات جانبية كهربائية تم تزوديها بإشارات LED.
- السيارة مزودة بتكييف هواء أوتوماتيك وأيضًا حساسات ركن خلفية وأيضًا كاميرا خلفية.
- توجد بها شاشة عدادات تصل إلى 4.2 بوصة، وأيضًا شاشة وسائط 8 بوصات، ومسند للرأس متحرك في 2 اتجاه.
- السيارة مزودة بجنوط رياضية 18 بوصة وسبويلر خلفي وغير ذلك من المواصفات الرائعة.