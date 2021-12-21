أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla Cross المميزة

يبدو أن تويوتا كورولا كروس 2022 سوف تواجه سيارات الدفع الرباعي الصغيرة في معركة مبيعات كروس أوفر الأمريكية الصعبة، بمظهرها الساحر ومحركها المتميز يوجد تحت غطاء المحرك محرك رباعي الأسطوانات بقوة 169 حصانًا يمكن توصيله إما بالدفع الأمامي أو بالدفع الرباعي؛ ستتم إضافة مجموعة نقل حركة هجينة إلى اختيار طراز 2023. يقع Toyota Corolla Cross وسيكون ذلك بين C-HR الصغير و RAV4 الأكبر، مما يضعه في فئة مألوفة بين المنافسين من السيارات الاخري مثل سيارة Kia Seltos وسيارة Jeep Compass حيث يتأثر التصميم الداخلي بشكل أساسي بطراز Corolla، ولكن مع مساحة أمتعة أكبر بشكل ملحوظ .

الأداء والمحرك وناقل الحركة

سيتم تزويد جميع طرازات كورولا كروس

بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 169 حصانًا وعلبة تروس أوتوماتيكية متغيرة باستمرار

الدفع بالعجلات الأمامية قياسي، في حين أن الدفع الرباعي اختياري خلال اختبار القيادة الأول لاحظنا أن التسارع كان بطيئًا وكان صوت المحرك صاخبًا، خاصة عند الدورات العالية في الدقيقة

كانت سيارتنا الاختبارية ذات الدفع الرباعي بطيئة الأداء 9.2 ثانية من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة على مسار الاختبار الخاص بنا

نتوقع المزيد من القوة والمزيد من التحسينات عند توفر مجموعة نقل الحركة الهجينة في عام 2023 من ناحية أخرى ، فإن ركوب Corolla Cross ممتع لذلك سيكون المشترين الذين يبحثون عن الراحة سعداء.

استهلاك الوقود

تقدر وكالة حماية البيئة أن كورولا كروس ذات الدفع الأمامي تحصل على 31 ميلا في الغالون في المدينة و 33 ميلا في الغالون على الطريق السريع؛ يؤدي اختيار نظام الدفع الرباعي إلى تقليل هذه الإحصائيات إلى 29 و 32 على التوالي، كان أداء Corolla Cross أقل من اللازم بشكل طفيف لتصنيف الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة البالغ 30 ميلا في الغالون في اختبار الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة بسرعة 75 ميلا في الساعة.

أداء المحرك

سيتم تجهيز تويوتا كورولا كروس 2022 بمحرك سعة 2.0 لتر لمتعة قيادة رانشو كوكامونجا. سينتج هذا المحرك 169 حصانًا ويوفر ما مجموعه 32 ميلا في الغالون ، وفقًا للشركة المصنعة *. لم يتم نشر التقدير الرسمي لوكالة حماية البيئة لاستخدام الوقود. سيكون خيار علبة تروس الدفع الرباعي (AWD) متاحًا أيضًا.

محرك تويوتا كورولا كروس

محرك ديناميكي بقوة 2.0 لتر

169 حصانًا

150 رطلاً لكل بوصة مربعة

1500 جنيه ريمورتغاغي سعة

مواصفات سيارة تويوتا كورولا كروس 2022

سيشعر السائقون الذين هم على دراية بسيارة كورولا سيدان بأنهم في المنزل تمامًا مع Corolla Cross: