أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla Cross المميزة

يبدو أن تويوتا كورولا كروس 2022 سوف تواجه سيارات الدفع الرباعي الصغيرة في معركة مبيعات كروس أوفر الأمريكية الصعبة، بمظهرها الساحر ومحركها المتميز يوجد تحت غطاء المحرك محرك رباعي الأسطوانات بقوة 169 حصانًا يمكن توصيله إما بالدفع الأمامي أو بالدفع الرباعي؛ ستتم إضافة مجموعة نقل حركة هجينة إلى اختيار طراز 2023. يقع Toyota Corolla Cross وسيكون ذلك بين C-HR الصغير و RAV4 الأكبر، مما يضعه في فئة مألوفة بين المنافسين من السيارات الاخري مثل سيارة Kia Seltos وسيارة Jeep Compass حيث يتأثر التصميم الداخلي بشكل أساسي بطراز Corolla، ولكن مع مساحة أمتعة أكبر بشكل ملحوظ .الأداء والمحرك وناقل الحركة
سيتم تزويد جميع طرازات كورولا كروس
- بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 169 حصانًا وعلبة تروس أوتوماتيكية متغيرة باستمرار
- الدفع بالعجلات الأمامية قياسي، في حين أن الدفع الرباعي اختياري خلال اختبار القيادة الأول لاحظنا أن التسارع كان بطيئًا وكان صوت المحرك صاخبًا، خاصة عند الدورات العالية في الدقيقة
- كانت سيارتنا الاختبارية ذات الدفع الرباعي بطيئة الأداء 9.2 ثانية من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة على مسار الاختبار الخاص بنا
- نتوقع المزيد من القوة والمزيد من التحسينات عند توفر مجموعة نقل الحركة الهجينة في عام 2023 من ناحية أخرى ، فإن ركوب Corolla Cross ممتع لذلك سيكون المشترين الذين يبحثون عن الراحة سعداء.
تقدر وكالة حماية البيئة أن كورولا كروس ذات الدفع الأمامي تحصل على 31 ميلا في الغالون في المدينة و 33 ميلا في الغالون على الطريق السريع؛ يؤدي اختيار نظام الدفع الرباعي إلى تقليل هذه الإحصائيات إلى 29 و 32 على التوالي، كان أداء Corolla Cross أقل من اللازم بشكل طفيف لتصنيف الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة البالغ 30 ميلا في الغالون في اختبار الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة بسرعة 75 ميلا في الساعة.أداء المحرك
سيتم تجهيز تويوتا كورولا كروس 2022 بمحرك سعة 2.0 لتر لمتعة قيادة رانشو كوكامونجا. سينتج هذا المحرك 169 حصانًا ويوفر ما مجموعه 32 ميلا في الغالون ، وفقًا للشركة المصنعة *. لم يتم نشر التقدير الرسمي لوكالة حماية البيئة لاستخدام الوقود. سيكون خيار علبة تروس الدفع الرباعي (AWD) متاحًا أيضًا.
- محرك تويوتا كورولا كروس
- محرك ديناميكي بقوة 2.0 لتر
- 169 حصانًا
- 150 رطلاً لكل بوصة مربعة
- 1500 جنيه ريمورتغاغي سعة
سيشعر السائقون الذين هم على دراية بسيارة كورولا سيدان بأنهم في المنزل تمامًا مع Corolla Cross:
- ترتيب لوحة العدادات والمواد الداخلية وميزات الراحة متطابقة إلى حد كبير مع طراز الأبواب الأربعة.
- من ناحية أخرى توفر النسب الأكبر من سيارة Corolla Cross مساحة لم سيركب في المقعد الخلفي
- بالإضافة إلى سعة أمتعة إضافية
- تعتبر الحواف السفلية أكثر أساسية بشكل ملحوظ
- على الرغم من أن طراز XLE يأتي مع تنجيد جميل من الجلد الصناعي
- مقاعد أمامية مدفأة ومقبض ناقل حركة ملفوف بالجلد وعجلة قيادة ملفوفة بالجلد.
الوسوم
يبدو أن تويوتا كورولا كروس 2022 سوف تواجه سيارات الدفع الرباعي الصغيرة في معركة مبيعات كروس أوفر الأمريكية الصعبة، بمظهرها الساحر ومحركها المتميز يوجد تحت غطاء المحرك محرك رباعي الأسطوانات بقوة 169 حصانًا يمكن توصيله إما بالدفع الأمامي أو بالدفع الرباعي؛ ستتم إضافة مجموعة نقل حركة هجينة إلى اختيار طراز 2023. يقع Toyota Corolla Cross وسيكون ذلك بين C-HR الصغير و RAV4 الأكبر، مما يضعه في فئة مألوفة بين المنافسين من السيارات الاخري مثل سيارة Kia Seltos وسيارة Jeep Compass حيث يتأثر التصميم الداخلي بشكل أساسي بطراز Corolla، ولكن مع مساحة أمتعة أكبر بشكل ملحوظ .الأداء والمحرك وناقل الحركة
سيتم تزويد جميع طرازات كورولا كروس
- بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بقوة 169 حصانًا وعلبة تروس أوتوماتيكية متغيرة باستمرار
- الدفع بالعجلات الأمامية قياسي، في حين أن الدفع الرباعي اختياري خلال اختبار القيادة الأول لاحظنا أن التسارع كان بطيئًا وكان صوت المحرك صاخبًا، خاصة عند الدورات العالية في الدقيقة
- كانت سيارتنا الاختبارية ذات الدفع الرباعي بطيئة الأداء 9.2 ثانية من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة على مسار الاختبار الخاص بنا
- نتوقع المزيد من القوة والمزيد من التحسينات عند توفر مجموعة نقل الحركة الهجينة في عام 2023 من ناحية أخرى ، فإن ركوب Corolla Cross ممتع لذلك سيكون المشترين الذين يبحثون عن الراحة سعداء.
تقدر وكالة حماية البيئة أن كورولا كروس ذات الدفع الأمامي تحصل على 31 ميلا في الغالون في المدينة و 33 ميلا في الغالون على الطريق السريع؛ يؤدي اختيار نظام الدفع الرباعي إلى تقليل هذه الإحصائيات إلى 29 و 32 على التوالي، كان أداء Corolla Cross أقل من اللازم بشكل طفيف لتصنيف الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة البالغ 30 ميلا في الغالون في اختبار الاقتصاد في استهلاك الوقود على الطرق السريعة بسرعة 75 ميلا في الساعة.أداء المحرك
سيتم تجهيز تويوتا كورولا كروس 2022 بمحرك سعة 2.0 لتر لمتعة قيادة رانشو كوكامونجا. سينتج هذا المحرك 169 حصانًا ويوفر ما مجموعه 32 ميلا في الغالون ، وفقًا للشركة المصنعة *. لم يتم نشر التقدير الرسمي لوكالة حماية البيئة لاستخدام الوقود. سيكون خيار علبة تروس الدفع الرباعي (AWD) متاحًا أيضًا.
- محرك تويوتا كورولا كروس
- محرك ديناميكي بقوة 2.0 لتر
- 169 حصانًا
- 150 رطلاً لكل بوصة مربعة
- 1500 جنيه ريمورتغاغي سعة
سيشعر السائقون الذين هم على دراية بسيارة كورولا سيدان بأنهم في المنزل تمامًا مع Corolla Cross:
- ترتيب لوحة العدادات والمواد الداخلية وميزات الراحة متطابقة إلى حد كبير مع طراز الأبواب الأربعة.
- من ناحية أخرى توفر النسب الأكبر من سيارة Corolla Cross مساحة لم سيركب في المقعد الخلفي
- بالإضافة إلى سعة أمتعة إضافية
- تعتبر الحواف السفلية أكثر أساسية بشكل ملحوظ
- على الرغم من أن طراز XLE يأتي مع تنجيد جميل من الجلد الصناعي
- مقاعد أمامية مدفأة ومقبض ناقل حركة ملفوف بالجلد وعجلة قيادة ملفوفة بالجلد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022 Toyota Corolla Cross المميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.