مواصفات كيا بيجاس 2022 واهم المميزات وسعر Kia pegas في الدول العربية

سعر ومواصفات كيا بيجاس 2022 السؤال الأكثر تداولا على شبكات ومواقع البحث على الإنترنت، حيث تعتبر سيارة كيا بيجاس واحدة من أحدث الموديلات التي تأتي بمواصفات مميزة تجعلها تنافس سيارات فورد وأودي، وتنافس جميع السيارات في نفس المواصفات، وتتميز بالجميع من المميزات والمواصفات الفريدة التي تجعلها الأفضل، فيها بنا لنتعرف علي افضل المواصفات والمميزات.

كيا بيجاس 2022

سيارة كيا بيجاس2022 تأتي بتصميم وشكل خارجي يشبه سيارة كيا ريو بالشكل القديم، حيث أنها تأتي بتصميم فريد من نوعه مزود بمصابيح هالوجين تقليدية ومرايا جانبية قابلة للتعديل بشكل كهربائي ، بالإضافة إلى وجود حساسات خلفية تساعدك على الركن بشكل أمن وسريع وعجلات بقياس 14إنش، ولمعرف عروض تقسيط نيسان باترول الجديدة.

تأتي سيارة كيا بيجاس الجديدة بمميزات ومواصفات تجعلها الاختيار الأمثل لمحبي وهواة التجديد والتغيير،

حيث تشتمل على محرك بنزين رباعي بأسطوانات بسعة 1.4 لتر.

كما تزود سيارة كيا بيجاس بمصابيح ضباب أمامية ومقابض للأبواب مصنوعة من مادة الكروم

تنجيد الكراسي الداخلية للسيارة من أفضل أنواع الجلد الصناعي مزودة بنظام تثبيت للسرعة وعجلة قيادة مميزة بالمظهر الملفوف بالجلد الممتاز.

تتمتع سيارة كيا بيجاس بمواصفات ممتازة ومحرك قوي ونظام تعليق يعد الأكثر مرونة في المطبات يعمل باهتزاز متوسط تقريبا.

ثم بالإضافة إلى أنها تحتوى على عدد من الأعمدة التي تعمل كمصدات منخفضة بالشكل الذي يجعل قيادتها صعبة .

يتوافر داخل سيارة كيا بيجاس شاشة معلومات وترفيه بمقاس 3 إنشات تعمل بنظام اتصال البلوتوث وواجهة بيانية عبر منفذ يو إس بي.

هذا بالإضافة إلى أن لوحة القيادة الأمامية مصنعة من مادة البلاستيك المقاوم للكسر.

كما أنها مضاف اليها بعدد 4 فتحات لمكيف الهواء وعجلة قيادة قابلة للتعديل باليد.

سعر السيارة الأصلي في دبي 42000 درهم أماراتي.

كما يأتي سعر السيارة في المملكة العربية السعودية من 49 الي 51 ريال سعودي.

ويأتي السعر في مصر 209 ألف جنية مصري.

وتتراوح سعر السيارة في عمان بين 5235 ريال الي 4967 ريال.

تتمتع سيارة كيا بيجاس الجديدة بعدد من المميزات والخصائص يجعلها تحظى على اعجاب الكثير، ومن أكثر المميزات التي تجعلها تأتي على مقدمة الاختيار بين العديد من أنواع السيارات المنافسة لها في السوق هو السعر المناسب.

حيث تأتي بأسعار مناسبة في متناول الجميع بالإضافة إلى كونها اقتصادية في استهلاك الوقود بدرجة كبية.

تتفوق سيارة كيا بيجاس عن العديد من التصميمات السابقة بقوة محرك عالية مقارنة بحجمها ووزنها.

حيث لا تؤثر الحمولة على قوة وعزم الدفع، يمكنك تحميل عدد كبير من البضائع في الصندوق الخلفي لها بسبب اتساع مساحته وكبر حجمه.

مواصفات كيا بيجاس 2022سعر Kia pegas 2022 في الدول العربيةمميزات سيارة كيا بيجاس 2022