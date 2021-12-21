أفخم واشيك سيارة.. نيرو الكهربائية الجديدة من كيا تنطلق بأداء قوي ومبهر بقوة 201 حصان

أفخم واشيك سيارة.. نيرو الكهربائية الجديدة من كيا موضوعنا عن مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة المقدمة من كيا وموعد إطلاقها الرسمي حيث كشفت شركة كيا الكورية عن سيارات جديدة من فئة نيرو الرياضية وتعد السيارة الجديدة من نيرو هي نسخة جديدة ومطورة من النسخة التي تم اصدارها عام 2016 م والتي ستتوفر منها النسخة الهجينة في بدايات العام القادم أي في الربع الأول من عام 2022 م وسنوضح لكم أهم مواصفات وموعد إطلاق سيارات نيرو الكهربائية الجديدة. مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة المقدمة من كيا مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة المقدمة من كيا كشف الرئيس التنفيذي لشركة كيا الكورية سونغ سونغ عن عدة مواصفات ومميزات تتمتع بها سيارات نيرو الكهربايئة الجديدة والتي تتمثل فيما يلي:- تعد سيارة نيرو الجديدة من إحدى السيارات الصديقة للبيئة حيث أن طلائها خالي من البنزين الضار بالبيئة والمواد الداخلة في تكوينها صديقة للبيئة.

تهدف الشركة إلى استخدام 20% من بلاستيك تمت إعادة تدويره لجميع طرازاتها.

هذه الفئة من السيارات هي الأكثر شهرة في أوروبا حيث أن أسعارها تنافسيه ومعدل قيادتها جيد حيث أنها تستطيع القيادة لمسافات أكثر من 350 متر.

سعر السيارات من هذه الفئة يصل إلى 38575 دولار أميركي.

تم بيع نحو 75 ألف سيارة من هذه الفئة حتى الآن منذ وقت إصدارها.

محرك السيارة رباعي الاسطوانات سعته 1.6لتر ويأتي بقوة 201 حصان ويدور بعزم دوران يصل إلى 291 رطلًا لكل قدم مكعب.

المحرك مزود بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيا ذو 6 سرعات. أهم مميزات سيارات نيرو الكهربائية مقاعد السيارة مريحة والمسافة كافية لاسترخاء الركاب.

المقصورة الداخلية مصنوعة من مواد ملمسها أملس وناعم جدًا.

مزودة بشاشة لعرض الوسائط المعلوماتية تعمل باللمس مقاسها 8 بوصة.

كما أنها مزودة بعدد من وسائل الترفيه مثل آبل كاري بلاي وأندرويد أوتو.

تحتوي على أنظمة منع التصادم الأمامي والخلفي.

تسير السيارة لمسافات طويلة تصل إلى 384 كيلو متر.

بها نظام الشحن السريع DC وهو النظام الأفضل والذي يمكنه تشغيل 80% من البطارية في وقت لا يزيد عن 75 دقيقة. الفئات الجديدة من سيارت نيرو الجديدة أهم مميزات سيارات نيرو الكهربائيةالفئات الجديدة من سيارت نيرو الجديدة تتوافر سيارات نيرو الجديدة بعدة فئات ومنها:- LX .

LXS.

تورينج.

تورينج Special Edition .

EX .

EX بريميم. الوسوم

أفخم واشيك سيارة.. نيرو الكهربائية الجديدة من كيا موضوعنا عن مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة المقدمة من كيا وموعد إطلاقها الرسمي حيث كشفت شركة كيا الكورية عن سيارات جديدة من فئة نيرو الرياضية وتعد السيارة الجديدة من نيرو هي نسخة جديدة ومطورة من النسخة التي تم اصدارها عام 2016 م والتي ستتوفر منها النسخة الهجينة في بدايات العام القادم أي في الربع الأول من عام 2022 م وسنوضح لكم أهم مواصفات وموعد إطلاق سيارات نيرو الكهربائية الجديدة. مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة المقدمة من كيا مواصفات سيارات نيرو الكهربائية الجديدة المقدمة من كيا كشف الرئيس التنفيذي لشركة كيا الكورية سونغ سونغ عن عدة مواصفات ومميزات تتمتع بها سيارات نيرو الكهربايئة الجديدة والتي تتمثل فيما يلي:- تعد سيارة نيرو الجديدة من إحدى السيارات الصديقة للبيئة حيث أن طلائها خالي من البنزين الضار بالبيئة والمواد الداخلة في تكوينها صديقة للبيئة.

تهدف الشركة إلى استخدام 20% من بلاستيك تمت إعادة تدويره لجميع طرازاتها.

هذه الفئة من السيارات هي الأكثر شهرة في أوروبا حيث أن أسعارها تنافسيه ومعدل قيادتها جيد حيث أنها تستطيع القيادة لمسافات أكثر من 350 متر.

سعر السيارات من هذه الفئة يصل إلى 38575 دولار أميركي.

تم بيع نحو 75 ألف سيارة من هذه الفئة حتى الآن منذ وقت إصدارها.

محرك السيارة رباعي الاسطوانات سعته 1.6لتر ويأتي بقوة 201 حصان ويدور بعزم دوران يصل إلى 291 رطلًا لكل قدم مكعب.

المحرك مزود بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيا ذو 6 سرعات. أهم مميزات سيارات نيرو الكهربائية مقاعد السيارة مريحة والمسافة كافية لاسترخاء الركاب.

المقصورة الداخلية مصنوعة من مواد ملمسها أملس وناعم جدًا.

مزودة بشاشة لعرض الوسائط المعلوماتية تعمل باللمس مقاسها 8 بوصة.

كما أنها مزودة بعدد من وسائل الترفيه مثل آبل كاري بلاي وأندرويد أوتو.

تحتوي على أنظمة منع التصادم الأمامي والخلفي.

تسير السيارة لمسافات طويلة تصل إلى 384 كيلو متر.

بها نظام الشحن السريع DC وهو النظام الأفضل والذي يمكنه تشغيل 80% من البطارية في وقت لا يزيد عن 75 دقيقة. الفئات الجديدة من سيارت نيرو الجديدة أهم مميزات سيارات نيرو الكهربائيةالفئات الجديدة من سيارت نيرو الجديدة تتوافر سيارات نيرو الجديدة بعدة فئات ومنها:- LX .

LXS.

تورينج.

تورينج Special Edition .

EX .

EX بريميم.

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