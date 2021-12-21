أخيراً وصلت السعودية....سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياً وأحدث مواصفات ومميزات وأسعارها في السعودية

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية، تعد سيارة تويوتا رايز 2022 الخيار الأمثل للعائلة الصغيرة عند البحث عن سيارة تصميمها راقي، بالإضافة إلي كونها من السيارات الرياضية وتتميز بأنها من سيارات الكروس أوفر suv، وقد أعلنت شركة تويوتا عن موديل تويوتا رايز 2022 في خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2021، لتدخل المنافسة مع السيارات المطروحة للعام الجديد. سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياً سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياً سوف نقدم لكم أحدث مواصفات ومميزات سيارة تويوتا رايز 2022 مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 تتميز سيارة تويوتا رايز 2022 بمحرك سعته 1.2 لتر، بينما تبلغ قوة المحرك 87 حصان.

معدل استهلاك السيارة للوقود كل 20 كيلو متر حوالي لتر واخد من الوقود، ويسع الخزان حوالي 36 لتر.

تعمل عن طريق الدفع الأمامي في إصدار تويوتا رايزlimited 2022 ، ويتكون المحرك من 3 أسطوانات.

تتسع السيارة من الداخل لخمسة أفراد وتأتي بجنوط من الألومنيوم بمقاس 16 بوصة.

يمكن الدخول إلي السيارة عن طريق التحكم عن بعد، ويوجد بها مرايا تعمل كهربيا علي الجانبين

الأنوار الخلفية للسيارة تعمل بواسطة تقنية الليد أما الأنوار الأمامية بالهالوجين. مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 مميزات سيارة تويوتا رايز 2022 تأتي سيارة تويوتا رايز بمقاعد مصنوعة من القماش كما أن أرضيتها من الداخل مضيئة.

كما أنها تتضمن قيادة مريحة للسائق حيث تشمل مكيف للهواء ونظام للملاحة.

يمكن تعديل كرسي السائق عن طريق أزرار التحكم كما أن السيارة بها نظام أمان لتجنب حدوث السرقات.

تحتوي علي شاشة للعرض ووسائد هوائية.

يوجد بها حساسات كما توفر كاميرا خلفية للمراقبة.

تشمل نظام يساعد السائق في التحكم في القيادة في الطرق الصعبة.

مدعومة بنظام مراقبة لإطارات السيارة.

الهيكل الخارجي للسيارة ثنائي اللون حيث تأتي باللون الأسود في الهيكل والمرايا بالإضافة إلي لون أخر.

تتميز بتوفر ذراع ناقل للحركة بالإضافة إلي عجلة قيادة مصنوعة من الجلد لتضفي لمسة من الفخامة علي السيارة.

حقيبة السيارة واسعة بحيث تتسع لتخزين 369 لتر فيمكن حمل الكثير من الأمتعة فيها. مميزات سيارة تويوتا رايز 2022 أسعار تويوتا رايز 2022 تتميز تويوتا رايز 2022 بتوفرها من خلال موديلين مختلفين وهما تويوتا رايز xle التي تبدأ أسعارها في السوق السعودي من 63,595 ريال سعودي.

بينما الموديل الثاني تويوتا رايز limited 2022 تبدأ أسعارها من 69,500 ريال سعودي. أسعار تويوتا رايز 2022 الوسوم

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا رايز 2022 في السعودية، تعد سيارة تويوتا رايز 2022 الخيار الأمثل للعائلة الصغيرة عند البحث عن سيارة تصميمها راقي، بالإضافة إلي كونها من السيارات الرياضية وتتميز بأنها من سيارات الكروس أوفر suv، وقد أعلنت شركة تويوتا عن موديل تويوتا رايز 2022 في خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر 2021، لتدخل المنافسة مع السيارات المطروحة للعام الجديد. سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياً سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياً سوف نقدم لكم أحدث مواصفات ومميزات سيارة تويوتا رايز 2022 مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 تتميز سيارة تويوتا رايز 2022 بمحرك سعته 1.2 لتر، بينما تبلغ قوة المحرك 87 حصان.

معدل استهلاك السيارة للوقود كل 20 كيلو متر حوالي لتر واخد من الوقود، ويسع الخزان حوالي 36 لتر.

تعمل عن طريق الدفع الأمامي في إصدار تويوتا رايزlimited 2022 ، ويتكون المحرك من 3 أسطوانات.

تتسع السيارة من الداخل لخمسة أفراد وتأتي بجنوط من الألومنيوم بمقاس 16 بوصة.

يمكن الدخول إلي السيارة عن طريق التحكم عن بعد، ويوجد بها مرايا تعمل كهربيا علي الجانبين

الأنوار الخلفية للسيارة تعمل بواسطة تقنية الليد أما الأنوار الأمامية بالهالوجين. مواصفات سيارة تويوتا رايز 2022 مميزات سيارة تويوتا رايز 2022 تأتي سيارة تويوتا رايز بمقاعد مصنوعة من القماش كما أن أرضيتها من الداخل مضيئة.

كما أنها تتضمن قيادة مريحة للسائق حيث تشمل مكيف للهواء ونظام للملاحة.

يمكن تعديل كرسي السائق عن طريق أزرار التحكم كما أن السيارة بها نظام أمان لتجنب حدوث السرقات.

تحتوي علي شاشة للعرض ووسائد هوائية.

يوجد بها حساسات كما توفر كاميرا خلفية للمراقبة.

تشمل نظام يساعد السائق في التحكم في القيادة في الطرق الصعبة.

مدعومة بنظام مراقبة لإطارات السيارة.

الهيكل الخارجي للسيارة ثنائي اللون حيث تأتي باللون الأسود في الهيكل والمرايا بالإضافة إلي لون أخر.

تتميز بتوفر ذراع ناقل للحركة بالإضافة إلي عجلة قيادة مصنوعة من الجلد لتضفي لمسة من الفخامة علي السيارة.

حقيبة السيارة واسعة بحيث تتسع لتخزين 369 لتر فيمكن حمل الكثير من الأمتعة فيها. مميزات سيارة تويوتا رايز 2022 أسعار تويوتا رايز 2022 تتميز تويوتا رايز 2022 بتوفرها من خلال موديلين مختلفين وهما تويوتا رايز xle التي تبدأ أسعارها في السوق السعودي من 63,595 ريال سعودي.

بينما الموديل الثاني تويوتا رايز limited 2022 تبدأ أسعارها من 69,500 ريال سعودي. أسعار تويوتا رايز 2022

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخيراً وصلت السعودية….سيارة تويوتا رايز 2022 الجديدة كلياً وأحدث مواصفات ومميزات وأسعارها في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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