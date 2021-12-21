تخفيض مفاجئ في سعر هيونداي ازيرا 2022 فل كامل بقيمة تتجاوز 30 ألف، يتنافس الموديل الجديد من ازيرا مع تويوتا افالون، نيسان ماكسيما، كيا K8 وفورد توروس، وتعد فئة بريميوم أو فئة الفل الكامل من هيونداي ازيرا موديل 2022 أحد السيارات الفاخرة بمعنى الكلمة؛ وذلك لما بها من مواصفات وتجهيزات تواكب السيارات العصرية مع تصميم جذاب للغاية. نتحدث اليوم عن مواصفات السيارة والتجهيزات المتطورة التي تم إضافتها على فئة البريميوم، كما نكشف لكم عن عرض مميز بخصم يتجاوز 17% على سعر ازيرا 2022 فل كامل في السعودية.

تخفيض سعر هيونداي ازيرا 2022 فل كامل

تتميز السيارة بمحرك 3500 سي سي 6 سلندر بنزين، قير أوتوماتيك ثماني سرعات تبترونك مع قير F1 خلف المقود ونظام دفع أمامي. تتوفر هيونداي ازيرا 2022 بريميوم فل كامل الأن بسعر 149 ألف ريال، وذلك ضمن سلسلة تخفيضات السيارات والعروض الحصرية في معارض المملكة، بعد انخفاض سعرها من 181 ألف و50 ريال وهو السعر الرسمي لدى الوكيل الوعلان، حيث يمكنك توفير اكثر من 30 ألف ريال كما أن هذا السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تتميز فئة بريميوم بسقف بانوراما، انوار ليد عالي واطي وليد نهاري، كشافات ضباب امامية وعدد اربعة حساسات امامية، تتميز كذلك بتطعيمات كروم على كافة أنحاء السيارة وجنوط مكحله مقاس 19 انش، اشارات على المرايا الجانبية مع خاصية الطي أوتوماتيك، كشافات ضباب خلفية، كما تتميز فئة الفل الكامل من ازيرا 2022 بعدد اربعة حساسات خلفية، أربع كاميرات محيطية 360 درجة، كما تتميز بفرامل ABS، نظام الثبات الالكتروني، حساس كفرات، عدد 8 ايرباجات وايرباج لارجل السائق وعدد خمس احزمة امان.

ازيرا 2022 فئة بريميوم

تتميز فئة بريميوم فل كامل بريموت مع إمكانية الدخول والتشغيل الذكي بالإضافة إلى التشغيل عن بعد، مقاعد جلد فاخرة باللون البيج وزجاج كهربائي ( مدبل ) اوتو لمسة واحدة، نقطة عمياء مع نظام السنترلوك للسائق والراكب وذاكرة تخزين لمقعد السائق، مقعد السائق والراكب بتحكم كهربائي في هيونداي ازيرا 2022 بريميوم فل كامل، مقود مكسو بالجلد يمكنك من خلاله التحكم فى النظام الصوتي، مثبت سرعه وعداد رحلات، رادار، تحديد مسار وبلوتوث.

تتميز فئة الفل الكامل بطبلون شاشة بالكامل، بروجكتر و خطوط ليد داخلية، انغام الطبيعة بخاصية 3D، شاشة معلومات تدعم نظام ملاحة، نظام ابل كاربلاي ونظام اندرويد اوتو، مكيف بتحكم منفصل بشاشة لمس، منفذين USB ومنفذ طاقة، شاحن لاسلكي، جلنط كهربائي بخاصية اوتوهولد ومسند بالوسط درج، فتحات تكييف خلفية، ستارة خلفية وجانبية و مسند بالخلف مع منفذ USB وحاملات اكواب في خلفية سيارة هيونداي ازيرا 2022 فئة فل كامل.