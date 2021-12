أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage السيارة الجبارة

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 المميزة فقد قامت كيا بإجراء تغييرات طفيفة على تشكيلة Sportage لعام 2022، مع استبدال حزمة Nightfall Edition بمستوى S.ويشتمل الطراز الأساسي LX الآن على حزمة Value Edition الجديدة، والتي تتضمن ميزات تم حجزها مسبقًا لمزيد من التشطيبات الفخمة في سيارة كيا، تتضمن القائمة عجلات داكنة مقاس 18 بوصة، ومقاعد مدفأة في الأمام، ومدخل سلبي بدون مفتاح، وبدء بضغطة ز ، من بين أشياء أخرى. تأتي كل سيارة Sportage EX الآن بسقف بانورامي ، وتحصل حزمة EX Technology وطرازات SX Turbo على تحديثات خرائط مجانية، ونجد أيضا الطراز مزود بشاحن توربيني، تأتي كل سبورتاج مزودة بنظام تحكم مناخي مزدوج المنطق، لأولئك الذين يبحثون عن تجربة أكثر فخامة.

سيارة كيا سبورتاج SX دفع رباعي

نوع السيارة عربة 5 ركاب و 4 أبواب بمحرك أمامي ودفع رباعي

نوع المحرك DOHC 16-صمامًا مضمنًا -4 شاحن توربيني ومبرد داخلي كتلة ورأس من الألومنيوم، حقن وقود مباشر

الإزاحة 122 بوصة مكعبة ، 1998 سم مكعب

237 حصاناً عند 6000 دورة في الدقيقة

عزم الدوران 260 رطل قدم من عزم الدوران عند 1450 دورة في الدقيقة

انتقال ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات

الإطار التعليق (الأمامي والخلفي): دعامات / متعدد الوصلات 12.6 بوصة قرص مهووس / 11.9 بوصة قرص الفرامل (F / R)

إطارات Michelin Primacy Tour A / S ، 245 / 45R-19 98W M + S

أبعاد

105.1 بوصة قاعدة العجلات

176.4 بوصة في الطول

73.0 في العرض

64.8 بوصة طويل

98 قدم مكعب حجم الركاب

حجم الحمولة: 31 قدمًا مكعبًا

السرعة القصوى من 30 إلى 50 ميل في الساعة: 3.7 ثانية

السرعة القصوى (50-70 ميلاً في الساعة): 5.2 ثانية

محرك سيارة كيا سبورتاج 2022

يتم تحديد أسلوب قيادة سبورتاج من خلال ما هو موجود في غطاء المحرك:

تحتوي غالبية الطرازات على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2،4 لتر وقوة 181 حصانًا وهو هادئ ولكنه يلبي معظم احتياجات الناس.

محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 ليتر مع شاحن توربيني بقوة 237 حصانًا، والذي لا يتوفر إلا في طراز SX Turbo الأفضل في فئته

يتم تنفيذ مقصورة سبورتاج بشكل جيد مليئة بمزيج جذاب من المواد عالية الجودة والميزات الوظيفية المدروسة.

إنها بيئة رحبة إلى حد ما للركاب ولكن ليس للقلقسيتمكن البالغون من الجلوس في المقاعد الخلفية

ومع ذلك قد تسمع البعض يشتكي من وضع وسادة المقاعد في الأسفل. مساحة الشحن محدودة للفصل

ومساحة تخزين الأشياء الصغيرة غير كافية، لكن سعتها لحقائب اليد مع مقاعد مائلة وخطة شحن قابلة للعكس تعوض جزئيًا.

الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج LX CAM سيكون سعرها 434.900 جنيه.

أما الفئة الثانية من سيارة كيا سبورتاج LX FO PLUS فتبلغ تكلفتها 479.900 جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة كيا سبورتاج HIGHLINE PLUS بكلفة 514.900 جنيه.

توب لاين بلس الفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج سعرها 554.900 جنيه.

توب لاين بلس الفئة الخامسة من سيارة كيا سبورتاج بسعر 559.900 جنيه.

سعر كيا سبورتاج 2022 في مصر: