السيارة الاقتصادية الأفضل بالسعودية 1443 وأبرز مواصفاتها

السيارة الاقتصادية الأفضل بالسعودية 1443 والتي تتحقق لديها جميع الاعتبارات الشخصية وكل ما يبحث عنه العملاء من محبي السيارات، حيث يتوفر بالمملكة العربية السعودية، العديد من الخيارات للسيارات ذات المواصفات الرائعة وفي نفس الوقت، يتم عرضها بالسوق بأسعار اقتصادية مناسبة للجميع، حيث تلبي السيارات الاقتصادية بالمملكة، حاجة الأفراد في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، والتي تزامنت مع انتشار أزمة كورونا المستجد.

السيارة الاقتصادية الأفضل بالسعودية 1443

يتوقف اختيار السيارة وجعلها الخيار الأمثل أمام المقبلين على اقتناء السيارات على مجموعة من النقاط الهامة، أبرزها “سعر السيارة وسنة لصنع ونسبة استهلاك محرك الوقود ودرجة اتزان الهيكل مع المحرك وإمكانية الحصول على قطع غيار للسيارة”، وتضم المملكة العربية السعودية، العديد من خيارات السيارات التي يمكن اعتبارها الأفضل، في حال قمنا بقياسها وفق هذه المعايير، والخيارات المتاحة أمام الراغبين تضم:

سيارة إم جي 360 موديل 2019

السيارة من أرخص الموديلات البريطانية التي تم طرحها للعملاء بالمملكة، وهي متوفرة بالسوق السعودي بسعر 23400 ريال، وترجع سنة صنعها إلى عام 2019، كما أنها مزودة بمحرك سعته 1.5 لتر وقوته 109 حصان، وتقوم باستهلاك 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر وتضم 5 مقاعد.

سيارة ميتسوبيشي ميراج 2018

السيارة من فئة السيارات الاقتصادية، التي يتم صنعها من الشركة اليابانية “ميتسوبيشي” المتخصصة في صناعة السيارات، وتتميز السيارة بالعديد من المواصفات الرائعة أبرزها أن سعرها في حدود 30 ألف ريال، وسنة الصنع 2018 كما أنها مصنوعة في اليابان، وتضم السيارة محرك سعته 1.2 لتر وهي تضم 3 سيلندرات وقوة المحرك 77 حصان، وتستهلك السيارة 4.8 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر وتضم 5 مقاعد.

سيارة تشانجان إيدو 2021

السيارة من صنع شركة “تشانجان” الصينية، والتي تشتهر بتصميم سياراتها الاقتصادية الرائعة التي يفضلها قطاع كبير من العملاء على مستوى العالم، وقد لقيت السيارة التي تم إطلاقها بالسوق السعودي هذا العام، ترحيب من قبل الكثيرين لما لها من مميزات، فالسيارة مقدمة بسعر 38 ألف ريال، وهي من صنع الصين لعام 2021، وتضم السيارة 4 سليندرات وهي مزودة بمحرك سعته 1.5 لتر وقوته 105 حصان، كما أن السيارة تستهلك 5.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلو متر، وتصل سرعة السيارة حتى 200 كيلو متر في الساعة.