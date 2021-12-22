الأسطورة وصلت السعودية.. سيارة تويوتا راش 2022 تتحدي المستقبل بأسعار ومواصفات خيالية

سعر ومواصفات سيارة تويوتا راش بالسعودية والأسواق من أهم التفاصيل الخاصة بالسيارة والتي يود التعرف عليها مختلف العملاء حيث تعد السيارة من هذه العلامة التجارية من بين أكثر المركبات تميزا إذ أن لها العديد من المواصفات والتي تعتبر من أقوى التجهيزات المتميزة والمزودة بأحدث التقنيات الأساسية والتي يفضل أن يمتلكها مختلف الأشخاص وفيما يأتي أهم التجهيزات التي تخص السيارة راش المميزة، والتي قد تم إمدادها بالعديد من تجهيزات الرفاهية، وعدد من المواصفات التي تؤهلها لتكون سيارة منافسة لأقوى السيارات المتواجدة في التوقيت الحالي بالمعارض وبأعلى المواصفات وتحمل ايم أقوى العلامات التجارية، كما سنعرض تكلفة الشراء للسيارة.

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 بالسعودية والأسواق

السعر والمواصفات لسيارة تويوتا راش 2022 بالسعودية والأسواق بيانات هامة أكثر ما يسعى للتعرف عليه مختلف الأشخاص حيث أن السيارة تتمتع بالكثير من المواصفات والتي تجعلها من السيارات المتميزة، كما تعد من السيارات التي تمتاز بقوة الأداء علاوة على قوة التصميم الخاص بالسيارة وروعة الأداء الممتاز بالثبات أثناء القيادة حيث أن تلك السيارة قد تم تصنيعها بحيث تكون قادرة بشكل كامل على الاختراق لأصعب الطرق المتسمة بوعورتها، وفيما يأتي أهم المواصفات الخاصة بالسيارة:

مواصفات السيارة تويوتا راش 2022 بالسعودية

أهم المواصفات التي تتميز بها السيارة من نوع تويوتا راش 2022 ما سيلي ذكره في النقاط القادمة:

المحرك الخاص بالسيارة تبلغ سعته ألف وخمسمائة سي سي.

السيارة تعد قوية وقوة محركها تبلغ مائة وثلاثة حصان.

عزم دوران المحرك يبلغ مائة ستة وثلاثين نيوتن لكل متر.

التسارع الخاص بالسيارة يبلغ لكل مائة كم يتم خلال ثلاثة عشر ثانية.

الاستهلاك للوقود يكون بمعدل ستة ونصف لتركل مائة كيلو متر.

تتوفر الوسائد الهوائية المميزة والتي تعد من أقوى وسائل الأمان وبالأخص حال التصادم.

المنظومة الخاصة بالفرامل من النوع الإلكتروني.

أسعار سيارو تويوتا راش

السيارة تتوفر بالسوق المحلية بالسعر ثلاثمئة وأربعين ألف جنيه، وبسعر تسعين ألف ريال سعودي بمعارض المملكة العربية السعودية.