شياكة وفخامة.. سيارة سوزوكي كروس 2022 بمواصفاتها الجبارة وأسعارها في السوق السعودي

سعر ومواصفات سياره سوزوكي كروس في السعودية ومن خلال هذا المقال نوضح كل شي عن مواصفاتها حيث تعتبر السيارة من الماركة الأقوى على المستوى العالمي والتابعة لخطوط إنتاج سوزوكي من أهم الموديلات التي تتوفر في كل السوق المحلية والعالمية ويتابع كافة المهتمون بعالم السيارات وكل جديد فيه عن كثب أهم التطويرات التي قد لحقت بالسيارة، وكل التجهيزات التي تتواجد فيها كما أن السيارة توفر أيضا مجموعة من عوامل وتجهيزات السلامة، وهذا أهم ما يميزها عن غيرها من السيارات.

مواصفات سياره سوزوكي كروس 2022

السعر وأهم مواصفات السياره سوزوكي كروس من بين أكثر بياناتها والتي يرغب في أن يتعرف عليها مختلف العملاء حيث تعتبر السيارة بالعديد من التجهيزات القوية والتي تؤهلها كي تكون سيارة مفضلة من قبل الكثيرين، وبالنسبة للمواصفات الخاصة بالسيارة فهي تمنع ما بين قوة الأداء مع روعة التصميم العصري المميز وتعتبر السيارة من الماركات العالمية المنافسة، ولها الكثير من الخصائص وهذا ما سنتطرق له نوضح مواصفات سياره سوزوكي كروس 2022 نتعرف عليها من خلال هذا المقال في النقاط القادمة:

السيارة يقدر الوزن الخاص بها بحوالي ما يعدل ألف كيلو جرام.

من أهم ما تتسم به قوة هيكلها الخارجي مع الاتساع الكبير للمقصورة الداخلية.

الكثير من تجهيزات ووسائل الأمان والتي تعد

متوفرة بالسيارة وهذا من أجل القيادة الأفضل للسيارة بأصعب الطرق الوعرة.

الجنوط الخاص بالعجلات مصنوع من خام الألومنيوم وبالقياس ثمانية عشر بوصة.

السيارة تمتلك الصندوق الخلفي المتوفر بالسعة حوالي ثلاثمئة وسبعين لتر.

الفرامل بالنظام الإلكتروني لتوفير أقوى نظم الحماية لتلك السيارة أثناء القيادة.

القوة للمحرك ثلاثة وستين حصان.

عزم الدوران للمحرك الخاص بالسيارة يبلغ القيمة ستة وتسعين حصان.

أسعار سياره سوزوكي كروس 2022

السيارة تعتبر من السيارات الأفضل والخيارات القوية من موديلات السيارات التي تتوفر بالأسواق المحلية المصرية كما تتواجد في شتى المعارض الكبرى و بالسعر سبعين ألف جنيه مصري وهذا ما يقدر بالأسوق العالمية بمبلغ حوالي عشرين ألف دولار أمريكي يمكنك شراءها بسهولة من أحد المعارض .