شوف الجمال .. هيونداي إلنترا 2022 أفضل سيارة تعرف على أسعارها ومواصفاتها

ننشر لكم اليوم مواصفات الموديل الجديد هيونداي إلنترا سى ان 7 2022 وأسعارها في السوق المصرية للسيارات وكل ما يخص السيارة ابتداءً من محركها وقوته وهيكلها الخارجي حيث تتمتع السيارة بهيكل جذاب ومميز ومناسب للفئة الشبابية إلى حد كبير كما أن الألوان المتوفرة من السيارة مناسبة للطابع الشبابي وحجمها متوسط وكشفت هيونداي أنه سيتم انتشار السيارة في جميع أسواق السيارات المحلية والعالمية بحلول الربع الثاني من العام الميلادي القادم 2022. مواصفات الموديل الجديد هيونداي إلنترا سى ان 7 2022 يبلغ طول السيارة 4675 مللي متر بينما عرضها يبلغ 1825 مللي متر.

يصل ارتفاع السيارة إلى 1430 مللي متر وسعة حقيبتها الخلفية حوالي 474 لتر.

محرك السيارة قوي سعته حوالي 1600 سي سي (1.6 لتر) يتمتع بقوة حصانية تبلغ 127 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك المرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي تبلغ 157 نيوتن لكل متر ومكون ومن 4 أسطوانات.

الجنوط الرياضية لعجلات السيارة تختلف باختلاف الفئة وتتراوح بين 15 و17 بوصة.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 195 كيلو متر في الساعة الواحدة .

تسارع السيارة يبدأ من صفر حتى 100 كيلو متر في غصون 11.6 ثانية. مميزات سيارة هيونداي موديل 2022 الجديدة كليًا نظام حقن الوقود متعدد وتعمل بنظام الدفع الأمامي.

مصنوعة من القماش الفاخر وبعض الفئات مصنوعة من الجلد.

نظام مراقبة النقطة العمياء.

خاصية الدخول الذكي.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد.

شاشة وسائط تعمل باللمس مقاسها 10.25 بوصة.

نظام الملاحة والنظام الصوتي مكون من 7 مكبرات صوتية. الألوان المتوفرة من سيارة هيونداي إلنترا الجديدة مواصفات الموديل الجديد هيونداي إلنترا سى ان 7 2022مميزات سيارة هيونداي موديل 2022 الجديدة كليًاالألوان المتوفرة من سيارة هيونداي إلنترا الجديدة الأسود والأبيض الميتاليك.

الأحمر القرمزي.

الأزرق المكثف.

اللافا أورانج.

فلويد فلز.

الفنتوم بلاك. أسعار سيارة هيونداي موديل 2022 الجديدة في سوق السيارات المصري أسعار سيارة هيونداي موديل 2022 الجديدة في سوق السيارات المصري تختلف أسعار السيارة باختلاف الفئة وتتمثل أسعار السيارة في سوق السيارات المصري كالآتي:- يبدأ سعر الفئة الأولى SMART من 323 ألف جنيه.

بينما الفئة SMART SAFETY تبدأ من 333 ألف جنيه.

وتبدأ أسعار الفئة SMART FUN من 345 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة SMART PLUS تبدأ من 371 ألف جنيه.

والفئة موديرن تبدأ أسعارها من 396 ألف جنيه.

ADVANCED هي الفئة السادسة وتبدأ من سعر 433 ألف جنيه.

وأخيرا PREMIUM وتبدأ من 493 ألف جنيه. الوسوم

ننشر لكم اليوم مواصفات الموديل الجديد هيونداي إلنترا سى ان 7 2022 وأسعارها في السوق المصرية للسيارات وكل ما يخص السيارة ابتداءً من محركها وقوته وهيكلها الخارجي حيث تتمتع السيارة بهيكل جذاب ومميز ومناسب للفئة الشبابية إلى حد كبير كما أن الألوان المتوفرة من السيارة مناسبة للطابع الشبابي وحجمها متوسط وكشفت هيونداي أنه سيتم انتشار السيارة في جميع أسواق السيارات المحلية والعالمية بحلول الربع الثاني من العام الميلادي القادم 2022. مواصفات الموديل الجديد هيونداي إلنترا سى ان 7 2022 يبلغ طول السيارة 4675 مللي متر بينما عرضها يبلغ 1825 مللي متر.

يصل ارتفاع السيارة إلى 1430 مللي متر وسعة حقيبتها الخلفية حوالي 474 لتر.

محرك السيارة قوي سعته حوالي 1600 سي سي (1.6 لتر) يتمتع بقوة حصانية تبلغ 127 حصان.

أقصى عزم دوران للمحرك المرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي تبلغ 157 نيوتن لكل متر ومكون ومن 4 أسطوانات.

الجنوط الرياضية لعجلات السيارة تختلف باختلاف الفئة وتتراوح بين 15 و17 بوصة.

أقصى سرعة للسيارة تبلغ 195 كيلو متر في الساعة الواحدة .

تسارع السيارة يبدأ من صفر حتى 100 كيلو متر في غصون 11.6 ثانية. مميزات سيارة هيونداي موديل 2022 الجديدة كليًا نظام حقن الوقود متعدد وتعمل بنظام الدفع الأمامي.

مصنوعة من القماش الفاخر وبعض الفئات مصنوعة من الجلد.

نظام مراقبة النقطة العمياء.

خاصية الدخول الذكي.

المصابيح الأمامية تعمل بتقنية الليد.

شاشة وسائط تعمل باللمس مقاسها 10.25 بوصة.

نظام الملاحة والنظام الصوتي مكون من 7 مكبرات صوتية. الألوان المتوفرة من سيارة هيونداي إلنترا الجديدة مواصفات الموديل الجديد هيونداي إلنترا سى ان 7 2022مميزات سيارة هيونداي موديل 2022 الجديدة كليًاالألوان المتوفرة من سيارة هيونداي إلنترا الجديدة الأسود والأبيض الميتاليك.

الأحمر القرمزي.

الأزرق المكثف.

اللافا أورانج.

فلويد فلز.

الفنتوم بلاك. أسعار سيارة هيونداي موديل 2022 الجديدة في سوق السيارات المصري أسعار سيارة هيونداي موديل 2022 الجديدة في سوق السيارات المصري تختلف أسعار السيارة باختلاف الفئة وتتمثل أسعار السيارة في سوق السيارات المصري كالآتي:- يبدأ سعر الفئة الأولى SMART من 323 ألف جنيه.

بينما الفئة SMART SAFETY تبدأ من 333 ألف جنيه.

وتبدأ أسعار الفئة SMART FUN من 345 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة SMART PLUS تبدأ من 371 ألف جنيه.

والفئة موديرن تبدأ أسعارها من 396 ألف جنيه.

ADVANCED هي الفئة السادسة وتبدأ من سعر 433 ألف جنيه.

وأخيرا PREMIUM وتبدأ من 493 ألف جنيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف الجمال .. هيونداي إلنترا 2022 أفضل سيارة تعرف على أسعارها ومواصفاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.