سيارة خيالية.. كيا كرنفال 2022 الجديدة كليا في السعودية بمواصفتها ومميزاتها واسعارها

سيارة خيالية.. كيا كرنفال 2022 الجديدة كليا في السعودية لكل المهتمين في مجال السيارات أو الراغبين في شراء سيارة قوية ومتينة بالإضافة إلى مظهرها الخارجي الجذاب فسيارتنا اليوم ستكون خيارك الأول وإليكم أبرز مواصفات سيارة كيا كرنفال 2022 الجديدة في السعودية ومميزاتها وعيوبها حيث تقدم لنا شركة كيا الكورية تحفة جديدة سيتم انتشارها وصدورها بشكل كبير في بدايات الربع الأول من السنة القادمة 2022 وتتميز سيارات كيا بأنها الأفضل حول العالم وهي من السيارات الأكثر مبيعًا في الأسواق العالمية والمحلية. أبرز مواصفات سيارة كيا كرنفال 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودية أبرز مواصفات سيارة كيا كرنفال 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودية محرك السيارة من النوع V6 سعته حوالي 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته 290 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 353 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

أقصى تسارع للسيارة يبلغ 100 كيلو متر لكل ساعة في زمن قدره 7 ثواني.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يصل إلى 30 كيلو جرام للجالون الواحد على الطرق الوعرة و41 كيلو جرام للجالون الواحد للسير على الطرق السريعة.

مقاس شاشاتها الترفيهية لعرض الوسائط يبلغ 8 بوصة. مميزات سيارة كيا كرنفال الجديدة موديل 2022 ضمان السيارة رائع.

تصميم السيارة خارجي تصميم عصري وجذاب.

محرك السيارة قوي من النوع V6.

التصميم الداخلي لها حديث والمقاعد مصنوعة من القماش الفاخر.

تدعم أنظمة الهواتف الذكية الجديدة مثل نظام أندرويد أوتو ونظام آبل كار بلاي.

الاتصال بالإنترنت من خلال الهواتف الذكية.

الدخول الذكي للمقصورة الداخلية بدون استخدام مفاتيح السيارة.

متوفر في الطرازات العليا من السيارة شاشة ترفيهية ومعلوماتية مقاس 12.3 بوصة. عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022 استهلاك الوقود متوسط وأكثر من منافسيها في السوق من نفس الفئة.

الصف الثالث لها ضيق نسبيًا وأضيق من المنافسين.

لا تحتوي على دفع رباعي.

مساحة شحنها تعد بأنها أقل من المنافسين لها من نفس الفئة.

التكنولوجيا الحديثة وأحدث وسائل الترفية موجودة فقط في الفئات العليا من السيارة. أسعار سيارة كيا الجديدة في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة كيا كرنفال الجديدة موديل 2022عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022أسعار سيارة كيا الجديدة في سوق السيارات السعودي من المتوقع أن يتم عرض السيارة في بداية العام القادم ابتداءً من سعر 41.000 دولار أميركي وذلك فيما يعادل 153.000 ريال سعودي في سوق السيارات السعودي. الوسوم

سيارة خيالية.. كيا كرنفال 2022 الجديدة كليا في السعودية لكل المهتمين في مجال السيارات أو الراغبين في شراء سيارة قوية ومتينة بالإضافة إلى مظهرها الخارجي الجذاب فسيارتنا اليوم ستكون خيارك الأول وإليكم أبرز مواصفات سيارة كيا كرنفال 2022 الجديدة في السعودية ومميزاتها وعيوبها حيث تقدم لنا شركة كيا الكورية تحفة جديدة سيتم انتشارها وصدورها بشكل كبير في بدايات الربع الأول من السنة القادمة 2022 وتتميز سيارات كيا بأنها الأفضل حول العالم وهي من السيارات الأكثر مبيعًا في الأسواق العالمية والمحلية. أبرز مواصفات سيارة كيا كرنفال 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودية أبرز مواصفات سيارة كيا كرنفال 2022 الجديدة في سوق السيارات السعودية محرك السيارة من النوع V6 سعته حوالي 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوته 290 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 353 نيوتن لكل متر ومرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

أقصى تسارع للسيارة يبلغ 100 كيلو متر لكل ساعة في زمن قدره 7 ثواني.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يصل إلى 30 كيلو جرام للجالون الواحد على الطرق الوعرة و41 كيلو جرام للجالون الواحد للسير على الطرق السريعة.

مقاس شاشاتها الترفيهية لعرض الوسائط يبلغ 8 بوصة. مميزات سيارة كيا كرنفال الجديدة موديل 2022 ضمان السيارة رائع.

تصميم السيارة خارجي تصميم عصري وجذاب.

محرك السيارة قوي من النوع V6.

التصميم الداخلي لها حديث والمقاعد مصنوعة من القماش الفاخر.

تدعم أنظمة الهواتف الذكية الجديدة مثل نظام أندرويد أوتو ونظام آبل كار بلاي.

الاتصال بالإنترنت من خلال الهواتف الذكية.

الدخول الذكي للمقصورة الداخلية بدون استخدام مفاتيح السيارة.

متوفر في الطرازات العليا من السيارة شاشة ترفيهية ومعلوماتية مقاس 12.3 بوصة. عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022 استهلاك الوقود متوسط وأكثر من منافسيها في السوق من نفس الفئة.

الصف الثالث لها ضيق نسبيًا وأضيق من المنافسين.

لا تحتوي على دفع رباعي.

مساحة شحنها تعد بأنها أقل من المنافسين لها من نفس الفئة.

التكنولوجيا الحديثة وأحدث وسائل الترفية موجودة فقط في الفئات العليا من السيارة. أسعار سيارة كيا الجديدة في سوق السيارات السعودي مميزات سيارة كيا كرنفال الجديدة موديل 2022عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2022أسعار سيارة كيا الجديدة في سوق السيارات السعودي من المتوقع أن يتم عرض السيارة في بداية العام القادم ابتداءً من سعر 41.000 دولار أميركي وذلك فيما يعادل 153.000 ريال سعودي في سوق السيارات السعودي.

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