الوحش الجامد وصل.. كيا سورينتو 2021 السيارة الاقتصادية أسعارها ومواصفاتها في الأسواق

الوحش الجامد وصل.. كيا سورينتو 2021 السيارة الاقتصادية كشفت شركة كيا الكورية ثاني أشهر شركات السيارات في كوريا الجنوبية عن سيارة كيا سورينتو 2021 الجديدة التي شهدت إقبال كبير من المشترين نظرًا لأنها كورية المنشأ وتتميز بالمصداقية ومن الأسباب التي تدفعك لشراء سيارة كيا الجديدة هي حجمها المناسب للرحلات العائلية حيث يمكنها حمل 7 أفراد كما أنها تتميز بمواصفات رائعة ومحركها قوته الحصانية كبيرة وسنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص السيارة الجديدة من كيا بالإضافة إلى عيوبها ومميزاتها وأسعارها في سوق السيارات السعودي. مواصفات السيارة اليابانية الفخمة سيارة كيا سورينتو 2021 سعة المحرك تبلغ 2400 سي سي (2.4 لتر) وقوته الحصانية تبلغ 185 لتر يحتوي على 4 أسطوانات.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 8 سرعات وأقصى عزم دوران له 182 نيوتن لكل متر.

شاشة قياسية تعمل باللمس مقاسها 8 بوصة.

مصابيح تضيء الطريقة بزاوية 180 درجة مئوية وتعمل بتقنية الليد.

شبك عريض من الأمام يتوسطه شعار شركة كيا الكورية فضي اللون والشعار مطلي بمادة الكروم اللامع. مزايا سيارة كيا الجديدة موديل 2021 موثوقيتها عالية نظرًا لأنها كورية المنشأ.

النظام الترفيهي والمعلومات الخاص بها سهل في الاستخدام.

تمت إعادة تصميمها بالكامل فهي ليست فئة معدّلة على موديل قديم.

مصورتها مميزة في التصميم الداخلي ومريحة.

تحتوي على فئة كبيرة من وسائل الأمان والترفيه.

نظام كشف المشاة.

يدعم أنظمة الهواتف الذكية مثل نظام آبل كاري بلاي وأندرويد أوتو.

كشف النقطة العمياء.

عملية إعادة بيعها سهلة نظرًا لانتشارها في السوق ومواصفاتها الرائعة.

نظام الدخول الذكي.

تثبيت السرعة التكيفي.

خاصية التعرف على إشارات المرور تلقائيًا.

الكبح التلقائي للفرامل والفرامل مانعة للانغلاق.

كاميرا تعمل بزاوية 360 درجة مئوية لكشف كل الطريق أمام السائق. عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2021 مواصفات السيارة اليابانية الفخمة سيارة كيا سورينتو 2021مزايا سيارة كيا الجديدة موديل 2021عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2021 تسارع السيارة بطئ بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على محرك V6.

قيادتها من الناحية الديناميكية غير مبهرة.

سعة شحنها أقل من المنافسين لها من نفس الفئة.

مقاعد الصف الثالث للسيارة ضيقة نسبيًا مما يجعلها مناسبة أكثر للأطفال. أسعار سيارة كيا موديل 2021 في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة كيا موديل 2021 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من الفئة الأولى من سعر 137,480 ريال سعودي. الوسوم

الوحش الجامد وصل.. كيا سورينتو 2021 السيارة الاقتصادية كشفت شركة كيا الكورية ثاني أشهر شركات السيارات في كوريا الجنوبية عن سيارة كيا سورينتو 2021 الجديدة التي شهدت إقبال كبير من المشترين نظرًا لأنها كورية المنشأ وتتميز بالمصداقية ومن الأسباب التي تدفعك لشراء سيارة كيا الجديدة هي حجمها المناسب للرحلات العائلية حيث يمكنها حمل 7 أفراد كما أنها تتميز بمواصفات رائعة ومحركها قوته الحصانية كبيرة وسنوضح لكم بالتفصيل كل ما يخص السيارة الجديدة من كيا بالإضافة إلى عيوبها ومميزاتها وأسعارها في سوق السيارات السعودي. مواصفات السيارة اليابانية الفخمة سيارة كيا سورينتو 2021 سعة المحرك تبلغ 2400 سي سي (2.4 لتر) وقوته الحصانية تبلغ 185 لتر يحتوي على 4 أسطوانات.

يرتبط المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا مكون من 8 سرعات وأقصى عزم دوران له 182 نيوتن لكل متر.

شاشة قياسية تعمل باللمس مقاسها 8 بوصة.

مصابيح تضيء الطريقة بزاوية 180 درجة مئوية وتعمل بتقنية الليد.

شبك عريض من الأمام يتوسطه شعار شركة كيا الكورية فضي اللون والشعار مطلي بمادة الكروم اللامع. مزايا سيارة كيا الجديدة موديل 2021 موثوقيتها عالية نظرًا لأنها كورية المنشأ.

النظام الترفيهي والمعلومات الخاص بها سهل في الاستخدام.

تمت إعادة تصميمها بالكامل فهي ليست فئة معدّلة على موديل قديم.

مصورتها مميزة في التصميم الداخلي ومريحة.

تحتوي على فئة كبيرة من وسائل الأمان والترفيه.

نظام كشف المشاة.

يدعم أنظمة الهواتف الذكية مثل نظام آبل كاري بلاي وأندرويد أوتو.

كشف النقطة العمياء.

عملية إعادة بيعها سهلة نظرًا لانتشارها في السوق ومواصفاتها الرائعة.

نظام الدخول الذكي.

تثبيت السرعة التكيفي.

خاصية التعرف على إشارات المرور تلقائيًا.

الكبح التلقائي للفرامل والفرامل مانعة للانغلاق.

كاميرا تعمل بزاوية 360 درجة مئوية لكشف كل الطريق أمام السائق. عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2021 مواصفات السيارة اليابانية الفخمة سيارة كيا سورينتو 2021مزايا سيارة كيا الجديدة موديل 2021عيوب سيارة كيا الجديدة موديل 2021 تسارع السيارة بطئ بالإضافة إلى أنها لا تحتوي على محرك V6.

قيادتها من الناحية الديناميكية غير مبهرة.

سعة شحنها أقل من المنافسين لها من نفس الفئة.

مقاعد الصف الثالث للسيارة ضيقة نسبيًا مما يجعلها مناسبة أكثر للأطفال. أسعار سيارة كيا موديل 2021 في سوق السيارات السعودي أسعار سيارة كيا موديل 2021 في سوق السيارات السعودي تبدأ أسعار السيارة في سوق السيارات السعودي من الفئة الأولى من سعر 137,480 ريال سعودي.

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