بــ600 ريال فقط تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 على 60 شهر في السعودية

بــ600 ريال فقط تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 تتميز بالعديد من المواصفات والإمكانيات المختلفة التي تجعلها الأفضل على الإطلاق من بين غيرها من السيارات الموجودة في السوق، وهذا حيث أنها من أفضل وأنجح السيارات الموجودة في الوطن العربي من حيث نسبة المبيعات، وهذا لأنها تحتوي على مجموعة مختلفة من التقنيات والإمكانيات المميزة الأفضل من حيث الأداء الذي يجعلها أفضل على الطرق الوعرة في القيادة، وتتميز أيضا بأنها تضم العديد من الإمكانيات المختلفة التي تمكنت الشركة من تحقيق أعلى نسبة مبيعات بسببها عروض التقسيط ل سيارة تويوتا كورولا 2022 عروض التقسيط ل سيارة تويوتا كورولا 2022 يقدم المعرض الخاص بعبد اللطيف جميل العديد من عروض التقسيط المختلفة في المملكة العربية السعودية، حتى يتمكنون من الحًول على السيارة بشكل مريح

فقد تدعم الشركة نظام التقسيط المريح الذي يبدأ من 79300 ألف ريال على مدار ستون شهرا.

حيث يبلغ قيمة القسط الشهري مقابل الحصول على سيارة تويوتا كورولا 2021 نبلغ 600 ريال سعودي أو أكثر.

حيث يتم تحديد قيمة القسط على حسب قيمة المبلغ المقدم المدفوع للحصول على السيارة.

يمكنك التوجه الى معارض عبد اللطيف جميل في السعودية لمعرفة كافة العروض المتاحة على السيارات.

سعر الفئة الأولى من السيارات 79300 ألف ريال.

الفئة الثانية تباع في السوق مقابل 65 ألف ريال ، والفئة الثالثة تباع بـ 68 ألف دولار.

سيبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا الرابعة 74 ألف ريال سعودي في عام 2021. إمكانيات سيارة تويوتا كورولا 2022 تتوفر السيارة بمجموعة مختلفة من الإمكانيات والمميزات المتعددة التي تتمثل في التالي: تحتوي على مصدات خلفية تعمل على حماية الركاب من الصدمات التي يتعرضون لها أثناء القيادة

تحتوي على محرك قوي بسعة 1.8 لتر وقوة 138 حصان

كما أنها متوفرة بجناح رياضي مميز وأنيق فضلا عن المظهر الخارجي للسيارة الذي يتمتع بالقوة والصلابة

تحتوي على نظام تكييف يعمل على توزيع الهواء بشكل متساوي في جميع أنحاء السيارة

فضلا عن التجربة المميزة والسهلة والانيقة التي تعمل على زيادة تسارع السيارة بشكل عام.

تحتوي السيارة على إضاءات ليد ضبابية ومميزة وتحتوي على جنوط رياضية تتناسب مع جميع أنواع الطرق الوسوم

بــ600 ريال فقط تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 تتميز بالعديد من المواصفات والإمكانيات المختلفة التي تجعلها الأفضل على الإطلاق من بين غيرها من السيارات الموجودة في السوق، وهذا حيث أنها من أفضل وأنجح السيارات الموجودة في الوطن العربي من حيث نسبة المبيعات، وهذا لأنها تحتوي على مجموعة مختلفة من التقنيات والإمكانيات المميزة الأفضل من حيث الأداء الذي يجعلها أفضل على الطرق الوعرة في القيادة، وتتميز أيضا بأنها تضم العديد من الإمكانيات المختلفة التي تمكنت الشركة من تحقيق أعلى نسبة مبيعات بسببها عروض التقسيط ل سيارة تويوتا كورولا 2022 عروض التقسيط ل سيارة تويوتا كورولا 2022 يقدم المعرض الخاص بعبد اللطيف جميل العديد من عروض التقسيط المختلفة في المملكة العربية السعودية، حتى يتمكنون من الحًول على السيارة بشكل مريح

فقد تدعم الشركة نظام التقسيط المريح الذي يبدأ من 79300 ألف ريال على مدار ستون شهرا.

حيث يبلغ قيمة القسط الشهري مقابل الحصول على سيارة تويوتا كورولا 2021 نبلغ 600 ريال سعودي أو أكثر.

حيث يتم تحديد قيمة القسط على حسب قيمة المبلغ المقدم المدفوع للحصول على السيارة.

يمكنك التوجه الى معارض عبد اللطيف جميل في السعودية لمعرفة كافة العروض المتاحة على السيارات.

سعر الفئة الأولى من السيارات 79300 ألف ريال.

الفئة الثانية تباع في السوق مقابل 65 ألف ريال ، والفئة الثالثة تباع بـ 68 ألف دولار.

سيبلغ سعر سيارة تويوتا كورولا الرابعة 74 ألف ريال سعودي في عام 2021. إمكانيات سيارة تويوتا كورولا 2022 تتوفر السيارة بمجموعة مختلفة من الإمكانيات والمميزات المتعددة التي تتمثل في التالي: تحتوي على مصدات خلفية تعمل على حماية الركاب من الصدمات التي يتعرضون لها أثناء القيادة

تحتوي على محرك قوي بسعة 1.8 لتر وقوة 138 حصان

كما أنها متوفرة بجناح رياضي مميز وأنيق فضلا عن المظهر الخارجي للسيارة الذي يتمتع بالقوة والصلابة

تحتوي على نظام تكييف يعمل على توزيع الهواء بشكل متساوي في جميع أنحاء السيارة

فضلا عن التجربة المميزة والسهلة والانيقة التي تعمل على زيادة تسارع السيارة بشكل عام.

تحتوي السيارة على إضاءات ليد ضبابية ومميزة وتحتوي على جنوط رياضية تتناسب مع جميع أنواع الطرق

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