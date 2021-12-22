عرض الموسم... تقسيط سيارة كيا سيراتو L 1.6 2021 من الجبر على 60 شهر

عرض الموسم… تقسيط سيارة كيا سيراتو قدمت شركة ومجموعة الجبر للتمويل في المملكة العربية السعودية عرض مميز خاص بالتقسيط على أسعار سيارة كيا سيراتو L 1.6 2021 الجديدة التي ظهرت في اواخر العام الماضي 2022 واستمرت في الانتشار حتى وقت طرحها بشكل رسمي في كل الأسواق العالمية والمحلية في بداية ربع العام الحالي الأولى حتى الربع الثاني وحتى الآن تعد واحدة من أفضل السيارات المقدمة من شركة كيا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات وسنقدم لكم كل ما يخص السيارة. سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) مكون من 4 أسطوانات.

قوة محرك السيارة تبلغ 130 حصان وأقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 155 نيوتن لكل متر.

التسارع يبلغ أقصاه من السكون إلى 100 كيلو متر في غصون فترة زمنية قدرها 11.6 ثانية.

تبلغ أقصى سرعة للسيارة حوالي 185 كيلو متر لكل ساعة.

معدل ومتوسط استهلاك السيارة من البنزين حوالي 6.9 لتر عند قطع مسافة 100 كيلو متر.

ارتفاع السيارة ع الأرض يبلغ 147 مللي متر.

تندرج ضمن فئة سيارات السيدان مدمجة الحجم.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي مكون من 6 سرعات. مميزات سيارة كيا سيراتو موديل 2021 منافذ USB , AUX.

المقاعد يتم طيها كهربيًا.

خاصية البلوتوث والأندرويد أوتو وخاصية آبل كار بلاي الخاصة بالهواتف الذكية المتطورة.

استهلاكها من الوقود اقتصادي وموفر إلى حد كبير.

خاصية كشف النقطة العمياء.

الدخول الذكي إلى السيارة.

عملية إعادة بيع السيارة سهلة إلى حد ما. عيوب سيارة كيا سيراتو موديل 2021 تفتقر إلى خاصية الدفع الرباعي.

لا تحتوي على طراز هاتشباك خاص بها.

محركها قاسي وضعيف إلى حد مقارنة بالمنافسين.

حصلت على تقييم 4 نجوم فقط في اختبارات السلامة والأمان. أسعار سيارة كيا سيراتو موديل 2021 من مجموعة الجبر للتمويل إمكانيات سيارة كيا سيراتو L 1.6 2021مميزات سيارة كيا سيراتو موديل 2021عيوب سيارة كيا سيراتو موديل 2021أسعار سيارة كيا سيراتو موديل 2021 من مجموعة الجبر للتمويل قدمت مجموعة الجبر للتمويل السعودية عرض تقسيط على سعر سيارة كيا سيراتو موديل L 1.6 للعام الحالي حيث جاء التقسيط كما يلي:- تبلغ قيمة دفعة القسط الأول من شراء السيارة حوالي 7.142 ريال سعودي.

سعر السيارة الكلي يبلغ 71.413 ريال سعودي.

بينما قسط السيارة الشهري يبلغ 1.325 ريال سعودي.

مدة دفع الأقساط الشهرية 60 شهر.

دفعة قسط السيارة الشهري الأخير يبلغ 21.424 ريال سعودي. الوسوم

عرض الموسم… تقسيط سيارة كيا سيراتو قدمت شركة ومجموعة الجبر للتمويل في المملكة العربية السعودية عرض مميز خاص بالتقسيط على أسعار سيارة كيا سيراتو L 1.6 2021 الجديدة التي ظهرت في اواخر العام الماضي 2022 واستمرت في الانتشار حتى وقت طرحها بشكل رسمي في كل الأسواق العالمية والمحلية في بداية ربع العام الحالي الأولى حتى الربع الثاني وحتى الآن تعد واحدة من أفضل السيارات المقدمة من شركة كيا اليابانية الرائدة في صناعة السيارات وسنقدم لكم كل ما يخص السيارة. سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر) مكون من 4 أسطوانات.

قوة محرك السيارة تبلغ 130 حصان وأقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 155 نيوتن لكل متر.

التسارع يبلغ أقصاه من السكون إلى 100 كيلو متر في غصون فترة زمنية قدرها 11.6 ثانية.

تبلغ أقصى سرعة للسيارة حوالي 185 كيلو متر لكل ساعة.

معدل ومتوسط استهلاك السيارة من البنزين حوالي 6.9 لتر عند قطع مسافة 100 كيلو متر.

ارتفاع السيارة ع الأرض يبلغ 147 مللي متر.

تندرج ضمن فئة سيارات السيدان مدمجة الحجم.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي مكون من 6 سرعات. مميزات سيارة كيا سيراتو موديل 2021 منافذ USB , AUX.

المقاعد يتم طيها كهربيًا.

خاصية البلوتوث والأندرويد أوتو وخاصية آبل كار بلاي الخاصة بالهواتف الذكية المتطورة.

استهلاكها من الوقود اقتصادي وموفر إلى حد كبير.

خاصية كشف النقطة العمياء.

الدخول الذكي إلى السيارة.

عملية إعادة بيع السيارة سهلة إلى حد ما. عيوب سيارة كيا سيراتو موديل 2021 تفتقر إلى خاصية الدفع الرباعي.

لا تحتوي على طراز هاتشباك خاص بها.

محركها قاسي وضعيف إلى حد مقارنة بالمنافسين.

حصلت على تقييم 4 نجوم فقط في اختبارات السلامة والأمان. أسعار سيارة كيا سيراتو موديل 2021 من مجموعة الجبر للتمويل إمكانيات سيارة كيا سيراتو L 1.6 2021مميزات سيارة كيا سيراتو موديل 2021عيوب سيارة كيا سيراتو موديل 2021أسعار سيارة كيا سيراتو موديل 2021 من مجموعة الجبر للتمويل قدمت مجموعة الجبر للتمويل السعودية عرض تقسيط على سعر سيارة كيا سيراتو موديل L 1.6 للعام الحالي حيث جاء التقسيط كما يلي:- تبلغ قيمة دفعة القسط الأول من شراء السيارة حوالي 7.142 ريال سعودي.

سعر السيارة الكلي يبلغ 71.413 ريال سعودي.

بينما قسط السيارة الشهري يبلغ 1.325 ريال سعودي.

مدة دفع الأقساط الشهرية 60 شهر.

دفعة قسط السيارة الشهري الأخير يبلغ 21.424 ريال سعودي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض الموسم… تقسيط سيارة كيا سيراتو L 1.6 2021 من الجبر على 60 شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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