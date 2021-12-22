مواصفات بي ام دبليو الفئة الثالثة BMW 3 Series موديل 2021 والأسعار

بي ام دبليو الفئة الثالثة BMW 3 Series عنوان للرفاهية، والرقي، سيارة الرؤساء والملوك ورجال الأعمال، والطموحين من الشباب، لما تمتلكه من مواصفات وإمكانيات خارقة، دائما ما تكون أسعارها مرتفعة، حتى مع الموديلات القديمة، وذلك لقيمتها العالية، وجودتها التي لا يؤثر بها الزمن، سيارة فاخرة بكل معني الكلمة، تملك تصميم خارجي مبهرة، وداخلي مريح، ومواصفات أمان عالية جداً، تملك أحدث تقنيات الترفيه والمعلومات والسلامة.

مواصفات بي ام دبليو الفئة الثالثة BMW 3 Series موديل 2021

تأتي بي ام دبليو الفئة الثالثة في الأسواق العربية بطرازات متنوعة 9 منها تجتمع كلها في ذات ناقل الحركة 8 سرعات، ونظام الدفع الخلفي، متاح منها مجموعة من الألوان المذهلة اللون الياقوتي، والأسود الليلي، والأحمر، والبرتقالي، والرمادي وغيرها، يوجد نسخة هجين أيضا وهي 330، مع ميزة ال xtraboost، وناقل حركة هجين ليدعم قوة محركها التوربيني الكهربائي.

الطراز الهجين عادي من جديد مع موديل 2021 من الفئة الثالثة، مع نظام للقيادة الكهربائية بصورة كاملة بمعدل 22 ميل.

تصميم BMW 3 Series المقصورة الداخلية وجودتها

الفئة الثالثة تملك مقصورة داخلية رائعة، تجعل الركاب يشعرون براحة بالغة عن الجلوس، فمساحتها الداخلية كبيرة، والمقاعد مريحة جداً، مصنوعة من أجود الخامات الجلدية، مقاعد الصف الأول تدعم 12 وضع للتعديل، للحصول على أفضل وضعية للجلوس، وتحقيق أعلى مستويات الراحة، وبالأخص للسائق للاستمتاع بالقيادة بكل أريحية، تتسع المقصورة لخمس أشخاص وضعيات الرأس والأرجل ممتازة، كل تفصيلة داخلية تنم عن الفخامة، ذو لمسات ناعمة.

مساحة صندوق سيارة BMW 3 Series كبيرة مقارنة بالمنافسين من ذات الفئة بسعة 17 قدم كما يمكن طي المقعد الخلفي للحصول على المزيد من مساحة التخزين.

قوة أداء بي ام دبليو الفئة الثالثة

تملك المركبة مجموعة قوية من المحركات التي تمدها بقوة خارقة، وثبات مثالي على الطرقات، بجانب الاقتصادية في استهلاك الوقود المحرك الأول رباعي الأسطوانات 1500 سي سي تصل قوته إلى 136 حصان، والنوع الثاني 6 سلندر بقوة 3000 سي سي تصل قوته إلى 382 حصان، ويوجد أيضا 4 سلندر 2000 سي سي تصل قوته إلى 258 حصان، على حسب كل فئة.

سعر BMW 3 Series الفئة الأساسية

يبدأ سعر الفئة الأول في المملكة العربية السعودية بما يعادل 202،000 ريال، ودولة الإمارات المتحدة ب 202،000 درهم، وقطر ب 130،000 ريال قطري، تختلف الأسعار حسب الطرازات الأخري.