ارخص السيارات في السعودية.. سوزوكى فيتارا اليابانية 2022 الجديدة بمواصفات واداء عالي

ارخص السيارات في السعودية سوزوكى فيتارا اليابانية 2022 أعلنت شركة سوزوكي اليابانية الرياضية الجديدة عن إطلاق سيارة عائلية رياضية مميزة، وهذه واحدة من السيارات التي تتميز بانها متعددة الاستعمالات المختلفة، والتي صنعت في المجر وتتوفر فئتين من هذه السيارة في الأسواق التي تتميز بمجموعة مختلفة من التجهيزات المختلفة منها المرايا والسقف والقوائم المميزة حيث تتميز بالعديد من المواصفات المميزة التي تتميز بها سيارات الجيل الثالث وهي من السيارة المحسنة والمضاف عليها مجموعة مختلفة من التعديلات التي ظهرت في الفترة الأخيرة.أسعار سيارة سوزوكى فيتارا في السعودية
- تتوفر السيارة في السوق السعودي بالفئة الأتوماتيك بأسعار متفاوتة تتراوح بين ٧٦٫٧٨٦ ريال سعودي وحتى ٨٢٫٥٦١ ريال سعوي.
- وتتوفر في الإمارات العربية بالأسعار التي تتراوح بين ٦٤٫٩٠٠ درهم إماراتي وحتى ٦٧٫٢٠٠ درهم.
- ومتوفرة في جمهورية مصر العربي بسعر ٣٤٩٫٠٠٠ للفئة الأولى، والفئة الثانوية متوفرة بسعر ٣٥٦٫٠٠٠ جنيها .
تتوفر السيارة بمجموعة من المواصفات المتنوعة والمختلفة سواء في التصميم الخارجي او التصميم الداخلي، وهذه المواصفات تتمثل في التالي:
- يتمتع الشكل الخارجي للسيارة بفتحات تهوية مضاف عليها شعار شركة سوزوكي
- تتمتع السيارة بانها مزودة بمجموعة من المصابيح بتقنية الليد
- كما أنها تتمتع بسقف بانورامي ولمسات من التصميم الكرومي
- وقد ظهرت السيارة بالشكل المميز وتوفير رؤية واضحة للركاب.
- وقد تبلغ مقاسات الإطارات في عجل السيارة ١٧ بوصة
- تحتوي السيارة على مقصورة داخلية متألقة الشكل وتتميز بأنها تحتوي على شاشة عرض للمعلومات بمقاس ٧ بوصة.
- وهذه الميزة واحدة من أهم مميزات الرفاهية بالإضافة إلى طارة أنيقة ومميزة، وتتميز بأنها عجلة أنيقة وتحتوي على مساء جلد.
- بالإضافة إلى أنها تحتوي على باقة من ازرار التحكم التي تتميز بها السيارة، وتتميز بأنها تحتوي على إمكانية تعديل المقاعد لأي وضع يرغب فيه الركاب.
- كما أن السيارة تتمتع بنظام التكييف الفعال في تنقية الهواء، وهذه الإمكانية واحدة من المميزات التي تتواجد في الفئة الأتوماتيك من السيارة.
- كما أنها تتوفر بنظام الأمان الذي يحتوي على ست وسائد هوائية موجودين في المقاعد الأمامية وهذا من أجل توفير الحماية والأمان للركاب
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ارخص السيارات في السعودية سوزوكى فيتارا اليابانية 2022 أعلنت شركة سوزوكي اليابانية الرياضية الجديدة عن إطلاق سيارة عائلية رياضية مميزة، وهذه واحدة من السيارات التي تتميز بانها متعددة الاستعمالات المختلفة، والتي صنعت في المجر وتتوفر فئتين من هذه السيارة في الأسواق التي تتميز بمجموعة مختلفة من التجهيزات المختلفة منها المرايا والسقف والقوائم المميزة حيث تتميز بالعديد من المواصفات المميزة التي تتميز بها سيارات الجيل الثالث وهي من السيارة المحسنة والمضاف عليها مجموعة مختلفة من التعديلات التي ظهرت في الفترة الأخيرة.أسعار سيارة سوزوكى فيتارا في السعودية
- تتوفر السيارة في السوق السعودي بالفئة الأتوماتيك بأسعار متفاوتة تتراوح بين ٧٦٫٧٨٦ ريال سعودي وحتى ٨٢٫٥٦١ ريال سعوي.
- وتتوفر في الإمارات العربية بالأسعار التي تتراوح بين ٦٤٫٩٠٠ درهم إماراتي وحتى ٦٧٫٢٠٠ درهم.
- ومتوفرة في جمهورية مصر العربي بسعر ٣٤٩٫٠٠٠ للفئة الأولى، والفئة الثانوية متوفرة بسعر ٣٥٦٫٠٠٠ جنيها .
تتوفر السيارة بمجموعة من المواصفات المتنوعة والمختلفة سواء في التصميم الخارجي او التصميم الداخلي، وهذه المواصفات تتمثل في التالي:
- يتمتع الشكل الخارجي للسيارة بفتحات تهوية مضاف عليها شعار شركة سوزوكي
- تتمتع السيارة بانها مزودة بمجموعة من المصابيح بتقنية الليد
- كما أنها تتمتع بسقف بانورامي ولمسات من التصميم الكرومي
- وقد ظهرت السيارة بالشكل المميز وتوفير رؤية واضحة للركاب.
- وقد تبلغ مقاسات الإطارات في عجل السيارة ١٧ بوصة
- تحتوي السيارة على مقصورة داخلية متألقة الشكل وتتميز بأنها تحتوي على شاشة عرض للمعلومات بمقاس ٧ بوصة.
- وهذه الميزة واحدة من أهم مميزات الرفاهية بالإضافة إلى طارة أنيقة ومميزة، وتتميز بأنها عجلة أنيقة وتحتوي على مساء جلد.
- بالإضافة إلى أنها تحتوي على باقة من ازرار التحكم التي تتميز بها السيارة، وتتميز بأنها تحتوي على إمكانية تعديل المقاعد لأي وضع يرغب فيه الركاب.
- كما أن السيارة تتمتع بنظام التكييف الفعال في تنقية الهواء، وهذه الإمكانية واحدة من المميزات التي تتواجد في الفئة الأتوماتيك من السيارة.
- كما أنها تتوفر بنظام الأمان الذي يحتوي على ست وسائد هوائية موجودين في المقاعد الأمامية وهذا من أجل توفير الحماية والأمان للركاب
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