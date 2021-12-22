قنبلة الموسم.. تويوتا بيلتا 2022 مواصفاتها وأسعارها في سوق السيارات السعودي

قنبلة الموسم.. تويوتا بيلتا 2022 مواصفاتها وأسعارها التي لاقت إقبال كبير جدًا عليها وقامت شركة تويوتا أشهر الشركات اليابانية في صناعة السيارات عن سيارتها الجديدة التي تفوقت على السيارات المنافسة لها في الأسواق من نفس الجيل والفئة في عدة مواصفات مما جعل الإقبال شديد عليها وحصلت على شهرة كبيرة في أسواق السيارات العالمية والمحلية وسنوضح لكم بالتفصيل كل مواصفات السيارة بمميزاتها وعيوبها وأسعارها في السوق تابعو معنا.

تتميز بوجود محرك قوي سعته 1500 سي سي (1.5 لتر) يعمل بقوة حصانية مقدارها 105 نيوتن.

يتصل المحرك بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي مكون من 5 سرعات وأقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 138 نيوتن لكل متر.

سعة الصندوق الخلفي للسيارة تبلغ 495 لتر وسعة خزان الوقود الخاص بها تبلغ 42 لتر.

أقصى تسارع للسيارة يبدأ من الصفر حتى تقطع مسافة قدرها 100 كيلو متر في زمنه قدره 12 ثانية فقط.

طول السيارة يبلغ 4490 مللي متر وعرضها 1730 مللي متر بينما ارتفاعها يبلغ 1475 مللي متر.

مقاس الجنوط الرياضية لعجلات السيارة يبلغ 15 بوصة.

مصابيح السيارة الأمامية والخلفية تحتوي على مادة الهالوجين المضيئة.

خاصية الجر الأمامي للعجلات.

كشف النقطة العمياء.

الدخول الذكي للسيارة والتشغيل عن بعد.

نظام ABS للفرامل مانعة للانغلاق ونظام EBD الخاصة بتوزيع الفرامل إلكترونيًا.

عجلة قيادة السيارة متعددة المهام والاستخدامات.

منافذ USB و AUX .

خاصية البلوتوث وشحن الهواتف الذكية اللاسكلي.

مرايا السيارة الجانبية تعمل بالكهرباء.

نظام تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال لزيادة أمانهم وسلامهم.

مكبرات صوتية جيدة.

عزل جيد للضوضاء الخارجية.

المقاعد مصنوعة من قماش فاخر.

أبرز مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 الجديدةمميزات سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022عيوب سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022

لم يتم حتى الآن الكشف عن عيوب للسيارة الجديدة من تويوتا نظرًا لأنها موديل جديد وغير منتشر بالشكل الكافي الذي يظهر عيوبها وبمجرد الكشف عن عيوبها سنقوم فورًا بالإعلان عنها.

أسعار سيارة تويوتا الجديدة موديل 2022 في سوق السيارات السعودي

تبدأ أسعار سيارة تويوتا الجديدة في سوق السيارات السعودية من سعر 65 ألف ريال سعودي في فئاتها الأولى وحتى 70 ألف ريال سعودي في الفئات الأعلى.