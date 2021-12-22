ملكة الاناقة.. كيا كارينز 2022 اسرع واقوى سيارة فالسعودية بمواصفات خيالية والسعر مفاجاة

ملكة الاناقة.. كيا كارينز 2022 اسرع واقوى سيارة ، لكل عشاق السايرات والباحثين بشكل خاص عن سيارة كيا كارينز 2022 سنقدم لكم كافة المواصفات الجديدة التي ستجدها في السيارة، حيث تم تصميم تلك السيارة بطريقة فريدة ومميزة لتناسب جميع الأذواق، كما تشعرك بالراحة والتميز عندما تقودها بل سيكون جميع أفراد عائلتك سعداء بذلك وخاصًة أنها تقع تحت بند السيارات العائلية ومن خلال مقالنا سنقدم لكم الكثير من المزايا والمواصفات وكذلك سعرها في السوق فتابعونا. ملكة الاناقة.. كيا كارينز 2022 اسرع واقوى سيارة ملكة الاناقة.. كيا كارينز 2022 اسرع واقوى سيارة سنوضح لكم كافة المميزات التي طرأت على سيارة كيا كارينز 2022 مما يمنح راكبيها الشعور بالأمان والراحة والتمتع بالسفر لمسافات طويلة دون الشعور بأي إرهاق أو تعب ومن أهم مميزاتها ومواصفاتها : يوجد بها ثلاث محركات، كما تحتوي السيارة على 6 سرعات للمانيوال و7 سرعات للفئة الاوتوماتيك.

تتمتع السيارة بوجود مصابيح اليد أمامية وخلفية ومصابيح ضبابية DRL

وتتضمن السيارة نظام دفع أمامي بالإضافة لشبك أمامي أنيق من مادة الكروم به علامة كيا من المنتصف.

تتميز السيارة بوجود شاشة رائعة من الداخل كما أن مقاعدها مميزة بشكل كبير حيث تم تغطيتها بجلد ذات خامات وكذلك فرش السيارة بالكامل من الداخل.

السيارة مزودة بعد أربعة من الوسائد الهوائية بجانب نظام توزيع الفرامل تعمل أتوماتيكي كما يمكن للسائق التحكم في ثبات السيارة إلكترونيا.

يتواجد بالسيارة نظام التحذير من الصدامات في الحالات الطارئة ومثبت سرعة وكذلك مساعد الطرق الوعرة والخطيرة والمرتفعات.

تتضمن السيارة نظام من أجل تحديد اتجاهاتك والحفاظ على توجه السيارة ويوجد مثبت لمقاعد الأطفال، مما جعلها تبرز وسط العديد من أنواع السيارات الآخرى.

يوجد بداخل سيارة كيا كارينز بعض من أنظمة الرفاهية مثل الواي فاي والبلوتوث، كما يوجد بها نظام للصوت دقيق بشكل مميز.

تدعم السيارة نظام الأندرويد، ويمكنك فتحها عن بعد والدخول الذكي ويوجد بها مكيف بتحكم أمامي. سعر سيارة كيا كارينز 2022 سعر سيارة كيا كارينز 2022 تبدأ من 82 ألفاً حتى610 ريال سعودي، وقد تلاحظ أن سعرها يزداد وفقًا للفئة والسعر المتاح عالميًا يتراوح بين 17حتى 18 ألف دولار أمريكي. الوسوم

ملكة الاناقة.. كيا كارينز 2022 اسرع واقوى سيارة ، لكل عشاق السايرات والباحثين بشكل خاص عن سيارة كيا كارينز 2022 سنقدم لكم كافة المواصفات الجديدة التي ستجدها في السيارة، حيث تم تصميم تلك السيارة بطريقة فريدة ومميزة لتناسب جميع الأذواق، كما تشعرك بالراحة والتميز عندما تقودها بل سيكون جميع أفراد عائلتك سعداء بذلك وخاصًة أنها تقع تحت بند السيارات العائلية ومن خلال مقالنا سنقدم لكم الكثير من المزايا والمواصفات وكذلك سعرها في السوق فتابعونا. ملكة الاناقة.. كيا كارينز 2022 اسرع واقوى سيارة ملكة الاناقة.. كيا كارينز 2022 اسرع واقوى سيارة سنوضح لكم كافة المميزات التي طرأت على سيارة كيا كارينز 2022 مما يمنح راكبيها الشعور بالأمان والراحة والتمتع بالسفر لمسافات طويلة دون الشعور بأي إرهاق أو تعب ومن أهم مميزاتها ومواصفاتها : يوجد بها ثلاث محركات، كما تحتوي السيارة على 6 سرعات للمانيوال و7 سرعات للفئة الاوتوماتيك.

تتمتع السيارة بوجود مصابيح اليد أمامية وخلفية ومصابيح ضبابية DRL

وتتضمن السيارة نظام دفع أمامي بالإضافة لشبك أمامي أنيق من مادة الكروم به علامة كيا من المنتصف.

تتميز السيارة بوجود شاشة رائعة من الداخل كما أن مقاعدها مميزة بشكل كبير حيث تم تغطيتها بجلد ذات خامات وكذلك فرش السيارة بالكامل من الداخل.

السيارة مزودة بعد أربعة من الوسائد الهوائية بجانب نظام توزيع الفرامل تعمل أتوماتيكي كما يمكن للسائق التحكم في ثبات السيارة إلكترونيا.

يتواجد بالسيارة نظام التحذير من الصدامات في الحالات الطارئة ومثبت سرعة وكذلك مساعد الطرق الوعرة والخطيرة والمرتفعات.

تتضمن السيارة نظام من أجل تحديد اتجاهاتك والحفاظ على توجه السيارة ويوجد مثبت لمقاعد الأطفال، مما جعلها تبرز وسط العديد من أنواع السيارات الآخرى.

يوجد بداخل سيارة كيا كارينز بعض من أنظمة الرفاهية مثل الواي فاي والبلوتوث، كما يوجد بها نظام للصوت دقيق بشكل مميز.

تدعم السيارة نظام الأندرويد، ويمكنك فتحها عن بعد والدخول الذكي ويوجد بها مكيف بتحكم أمامي. سعر سيارة كيا كارينز 2022 سعر سيارة كيا كارينز 2022 تبدأ من 82 ألفاً حتى610 ريال سعودي، وقد تلاحظ أن سعرها يزداد وفقًا للفئة والسعر المتاح عالميًا يتراوح بين 17حتى 18 ألف دولار أمريكي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة الاناقة.. كيا كارينز 2022 اسرع واقوى سيارة فالسعودية بمواصفات خيالية والسعر مفاجاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.