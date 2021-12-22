سفينة الصحراء.. سيارة يارس فورتشنر وحش الطرق الوعرة وسريعة جدا بمواصفات واسعار جبارة فالمملكة

سفينة الصحراء.. سيارة يارس فورتشنر ، تفكر في شراء سيارة يارس فورتشنر رباعية الدفع تتميز بأن لها قطع غيار أصلية ولا تحتاج لصيانة سيارتك بشكل متكرر الخاصة، قم باختيار تلك السيارة تستطيع استخدامها سواء لعائلتك أو لشخصك فيهى متعددة تلبي لك كافةاحتياجاتك وتناسب جميع الظروف وتتميز بتصميم قوي، تتيح لك قدرة السير على الطرق الوعرة أو العادية حيث لديها الكثير من المواصفات الجيدة التي تجعلها مميزة عن باقي الأنواع من السيارات وخلال مقالنا سنتعرف على مواصفاتها وكذلك سعرها. سفينة الصحراء.. سيارة يارس فورتشنر سفينة الصحراء.. سيارة يارس فورتشنر تتمتع سيارة فورتشنر بعدد هائل من المميزات التي تتمثل فيما يلي: جاءت السيارة في نسختها الجديدة بمحركين بسعات مختلفة المحرك الأول متاح بسعة 4 سلندر سعة 2700 سم مكعب وبقوة دوران 245 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

الإصدار الثاني يأتي بمحرك 6 سلندر بسعة 4000 سي سي و234 حصاناً ودوران أقصى 376 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وتأتي السيارة في كلا الإصدارين بوقود 80 لتر

السيارة تأتي بجهاز تحكم عن بعد، ومفتاح لبصمة الإصبع، ونوافذ جانبية وخلفية سوداء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومرايا كهربائية، وميزة فتح الحذاء الكهربائي في الفئة الثانية.

تشتمل السيارة على نظام إضاءة يوجد بها مصابيح من نوع ليد أمامية وخلفية، كما يوجد بالسيارة حساس للإضاءة الأوتوماتيكي، وكذلك حساسات لوقوف السيارات.

تتوفر السيارة بعجلة قيادة تتميز يقدراتها المتعددة، ونظام تثبيت السرعة، ومقبض نقل السرعات ومرايا داكنة داخلية.

تميز بتصميم خارجي رائع حيث يوجد بها شبكة أمامية وشرائط المصد الفضية مما تمنح راكبها إحساسًا أقوى بالصلابة والموثوقية.

تم تصميم ميزات الأمان النشطة للمساعدة في حمايتك وحماية ركابك من الأذى مما تحقق السلامة بشكل كبير حيث تتضمن مجموعة شاملة من الميزات المصممة لحماية ركابها.

الانعطاف الآمن بفضل التحكم التلقائي في خرج المحرك وقوة الفرامل على كل إطار، مما يمنحك مزيدًا من التحكم.

توفر لك حماية ولرفيقك في المقعد الأمامي مع وسائد هوائية SRS في حالة التصادمات مما يقلل من الإصابات لجميع الركاب. سعر سيارة يارس فورتشنر هذه السيارة اليابانية يبدأ سعرها من 117.875 ريال ومتوسط سعر تويوتا تويوتا فورتشنر في السوق السعودي 128،783 ريال. الوسوم

سفينة الصحراء.. سيارة يارس فورتشنر ، تفكر في شراء سيارة يارس فورتشنر رباعية الدفع تتميز بأن لها قطع غيار أصلية ولا تحتاج لصيانة سيارتك بشكل متكرر الخاصة، قم باختيار تلك السيارة تستطيع استخدامها سواء لعائلتك أو لشخصك فيهى متعددة تلبي لك كافةاحتياجاتك وتناسب جميع الظروف وتتميز بتصميم قوي، تتيح لك قدرة السير على الطرق الوعرة أو العادية حيث لديها الكثير من المواصفات الجيدة التي تجعلها مميزة عن باقي الأنواع من السيارات وخلال مقالنا سنتعرف على مواصفاتها وكذلك سعرها. سفينة الصحراء.. سيارة يارس فورتشنر سفينة الصحراء.. سيارة يارس فورتشنر تتمتع سيارة فورتشنر بعدد هائل من المميزات التي تتمثل فيما يلي: جاءت السيارة في نسختها الجديدة بمحركين بسعات مختلفة المحرك الأول متاح بسعة 4 سلندر سعة 2700 سم مكعب وبقوة دوران 245 نيوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

الإصدار الثاني يأتي بمحرك 6 سلندر بسعة 4000 سي سي و234 حصاناً ودوران أقصى 376 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات، وتأتي السيارة في كلا الإصدارين بوقود 80 لتر

السيارة تأتي بجهاز تحكم عن بعد، ومفتاح لبصمة الإصبع، ونوافذ جانبية وخلفية سوداء، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومرايا كهربائية، وميزة فتح الحذاء الكهربائي في الفئة الثانية.

تشتمل السيارة على نظام إضاءة يوجد بها مصابيح من نوع ليد أمامية وخلفية، كما يوجد بالسيارة حساس للإضاءة الأوتوماتيكي، وكذلك حساسات لوقوف السيارات.

تتوفر السيارة بعجلة قيادة تتميز يقدراتها المتعددة، ونظام تثبيت السرعة، ومقبض نقل السرعات ومرايا داكنة داخلية.

تميز بتصميم خارجي رائع حيث يوجد بها شبكة أمامية وشرائط المصد الفضية مما تمنح راكبها إحساسًا أقوى بالصلابة والموثوقية.

تم تصميم ميزات الأمان النشطة للمساعدة في حمايتك وحماية ركابك من الأذى مما تحقق السلامة بشكل كبير حيث تتضمن مجموعة شاملة من الميزات المصممة لحماية ركابها.

الانعطاف الآمن بفضل التحكم التلقائي في خرج المحرك وقوة الفرامل على كل إطار، مما يمنحك مزيدًا من التحكم.

توفر لك حماية ولرفيقك في المقعد الأمامي مع وسائد هوائية SRS في حالة التصادمات مما يقلل من الإصابات لجميع الركاب. سعر سيارة يارس فورتشنر هذه السيارة اليابانية يبدأ سعرها من 117.875 ريال ومتوسط سعر تويوتا تويوتا فورتشنر في السوق السعودي 128،783 ريال.

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