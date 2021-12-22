أسعار كريتا 2022 في السعودية والإمارات من هيونداي أفضل خيار

أسعار كريتا 2022 في السعودية والإمارات من هيونداي نقدمها لكم في هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني”، يبحث الكثيرون الآن عن سيارة هيونداي كريتا 2022 لمعرفة أهم ما يميز الإصدار الجديد منها، حيث تمتاز سيارة Hyundai creta face left 2022 بأنها سيارة متطورة ذات ألوان مناسبة لجميع الأذواق، كما أنها تتوفر بها كافة عوامل الأمان التي تحتاج إليها الأسرة، تعرف على سعر ومواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022 بالسعودية فل كامل بالتفصيل وكذلك كافة الإصدارات الحديثة، بالإضافة إلى أهم مميزات السيارة كريتا من الداخل والخارج وعوامل الأمن والسلامة.

أسعار كريتا 2022 في السعودية والإمارات

تبدأ سيارة هيونداي كريتا 2022 من 66 ألف إلى 68 ألف ريال سعودي للفئة “1.5L” ، وترتفع طبقاً لمستوى التجهيز حتى سعر 87,450 ألف ريال سعودي للفئة “1.4TC”.

أما في الإمارات فإن سعر السيارة 1.5L هو 68,900 درهم إماراتي.

محرك السيارة 1500 سي سي 4 سلندر بقوة 115 حصان والعزم 144 نيوتن /متر.

سيارة دفع أمامي مع جير اوتوماتيكي CVT مع خاصية Sport.

مصابيح ليد نهارية بشكل مبتكر، مع مصابيح ضبابية وفليشر هالوجين أمامي وخلفي.

الإطارات مقاس 16 بوصة من نوع بولو.

مرآة جانبية متطورة كهربائية مع إشارة ضوئية.

سيارة مصنفة أنها عائلية من الدرجة الأولى، إذا كنت تبحث عن سيارة واسعة من الامام والخلف للأسرة فلا تتردد في شراء تلك السيارة.

رغم أنها سيارة من نوع SUV الا ان الحقيبة الخلفية لها واسعة جداً.

مقاعد السيارة من القماش عالي الجودة باللون الأبيض والأسود.

فتحات تكييف أمامية وخلفية مع وصلات USB المقاعد الخلفية أيضاً.

التحكم بكرسي السائق والركاب يدوياً.

التحكم بالنظام الصوتي في إطار القيادة، كما يوجد تحكم بالعديد من الأنظمة مثل نظام مثبت السرعة.

شاشة وسائط 8 إنش تعمل بنظام أندرويد.

حامل أكواب ومسند من الجلد الفاخر مع مساحة تخزينية ذات حجم متوسط.

فرامل اليد ذات تحكم يدوي.

تأتي السيارة مع 4 حساسات وكاميرا خلفية في كافة الإصدارات أو الفئات حتى الفئة Standered.

نظام مثبت السرعة، وملاءمة لكافة الطرق.

مواصفات سيارة هيونداي كريتا 2022هيونداي كريتا 2022 من الداخلمميزات هيونداي كريتا 2022 للأمن والسلامةصور هيونداي كريتا 2022

الصور التالية توضح لكم شكل السيارة هيونداي كريتا بشكل أكثر دقة: