ارخص تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بقسط شهري مغرى فالسعودية على 60 شهر.. العرض الجبار

ارخص تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 ، يمكنك الآن شراء سيارة تويوتا كورولا 2022 بقسط شهري الماركة اليابانية حيث انتشر بشكل كبير في سوق السيارات السعودي ضمن فئة السيارات الاقتصادية متوسطة السعر ذات جودة عالية حصلت على ثقة العديد من محبي السيارات باعتبارها من أشهر موديلات تويوتا في العالم وخاصة في المملكة العربية السعودية لأنها سيارة تناسب معظم الاحتياجات، وفي هذا المقال سنوضح إليكم أهم التفاصيل حول طريقة تقسيطها تابعونا.

ارخص تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022

تستطيع الحصول على عروض تمويل سيارات تويوتا كورولا أحدث إصدار وبنظام التقسيط من خلال موقع موتري السعودية حيث يتيح لك نظام التمويل أن تحصل على سيارتك المفضلة دون الشعور بأي عبء مادي عليك ولكن يتطلب الأمر عدة أمور منها:

لابد أن تقوم بتقديم طلب تمويل سيارات تويوتا كورولا الجديدة خلال الموقع الإلكتروني.

ستجد على كل سيارة التمويل المتاح لها وفق نظام التمويل.

يوجد حاسبة أقساط التمويل لتساعدك على حساب مقدار القسط من خلال تحديد فترة التمويل والدفعة الأولى التي يمكنك سدادها لتحديد مبلغ القسط الشهري الواجب سداده، بشرط أن يتم الاتصال بك مباشرة بعد ذلك من قبل البنك أو الشركة الممولة لنهو كافة اجراءاتك.

يوجد بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي واستهلاك الوقود في السيارة رائع 19 كم مقابل حرق 1 لتر.

يوجد بها أنظمة أمان جيدة تشمل وسائد هوائية وأنظمة فرامل ومقاعد قماشية، هناك نظام صوتي قوي متصل بشاشة لمس كبيرة يمكن التحكم فيها من خلال مستوى الصوت.

لديها مكيف هواء قوي للغاية يعمل يدويًا بالإضافة إلى المناطق الأمامية والخلفية.

نظام تثبيت السرعة بالإضافة إلى كاميرا تكتشف الطريق على الشاشة الكبيرة في صالون السيارة.

تبدأ أسعار كورولا في السعودية من 75 ألف ريال، كما يوجد فئات أخرى من السيارات تتفاوت أسعارها حتى 100،000 ريال سعودي.

يمكنك الحصول على تويوتا كورولا 2022 من عبد اللطيف جميل بالتقسيط بالنظام التالي.