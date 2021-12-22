قسط سيارتك على 5 سنوات.. سيارة جيلي ازكارا 2021 الجديدة من عبد اللطيف جمي

قسط سيارتك على 5 سنوات.. سيارة جيلي ازكارا 2021 الجديدة أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية عن عروض خاصة بالتقسيط على سيارة جيلي ازكارا 2021 في السوق السعودية واستطاعت سيارة ازكارا الجديدة التغلب على سيارات أخرى عالمية بها نفس مواصفاتها وتفوقت عليهم في عدة مواصفات ومميزات ولكن لا تتميز السيارة بالموثوقية لأنها صينية المنشأ ويبحث الراغبين في شراء سيارة بشكل كبير عن السيارات الكورية واليابانية أكثر من الصينية وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز المعلومات عن السيارة الجديدة من جيلي الصينية. مواصفات سيارة جيلي ازكارا 2021 المصابيح تعمل بتقنية الليد المضيئة.

من الأسفل تحتوي على شبكة لتهوية السيارة.

الشبك الأمامي عريض مطلي بالكروم ومن المنتصف شعار شركة جيلي الصينية.

الشاشة تدعم الآبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

النظام الصوتي يحتوي على 8 مكبرات صوتية.

سعة المحرك تبلغ 1500 سي سي وقوته تصل إلى 177 حصان.

عزم دوران السيارة يبلغ 265 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة تبلغ 200 كيلو متر في الساعة الواحدة.

الشاشة المعلوماتية نوعها إل سي دي ومقاسها 7 بوصة.

نظام الجر الأمامي للعجلات. مميزات سيارة جيلي ازكارا نظام تثبيت السرعة التكيفي.

كشف النقطة العمياء.

الحساسات الأمامية والخلفية لركن السيارة.

الدخول الذكي للسيارة بدون الحاجة إلى المفاتيح.

الكاميرا الخارجية تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية.

خاصية فتح قفل السيارة عند تعرضها للخطر أو الحوادث. عيوب سيارة جيلي ازكارا غير مزودة بطاولة قابلة للطي.

مراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

المرآة في خلف السيارة يمكنك تعديلها بشكل يدوي.

نظام تكييف الهواء ضعيف نسبيًا.

ثبات السيارة عند السرعات العالية ضعيف إلى حد مما يعمل على ميل السيارة.

الفرامل قوتها تقل عند السير لمسافات تصل إلى 100 كيلو متر لكل ساعة.

هيكل السيارة مصنوع من المعادن الضعيفة التي تتأثر بسهولة.

لا تدعم خواص الهواتف الذكية مثل أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

ناقل الحركة أحيانًا لا يستجيب بسهولة بسبب أن حجم ووزن السيارة ثقيل.

واجهتها الأمامية غير مذهلة وتفتقر للإبداع. أسعار سيارة جيلي ازكارا والتقسيط من عبد اللطيف جميل سعر السيارة في السوق السعودية يبدأ من 95,835 ريال سعودي.

القسط الشهري 1.669 ريال سعودي.

فترة سداد الأقساط حتى 60 شهر. مواصفات سيارة جيلي ازكارا 2021مميزات سيارة جيلي ازكاراعيوب سيارة جيلي ازكاراأسعار سيارة جيلي ازكارا والتقسيط من عبد اللطيف جميل الوسوم

قسط سيارتك على 5 سنوات.. سيارة جيلي ازكارا 2021 الجديدة أعلنت مجموعة عبد اللطيف جميل السعودية عن عروض خاصة بالتقسيط على سيارة جيلي ازكارا 2021 في السوق السعودية واستطاعت سيارة ازكارا الجديدة التغلب على سيارات أخرى عالمية بها نفس مواصفاتها وتفوقت عليهم في عدة مواصفات ومميزات ولكن لا تتميز السيارة بالموثوقية لأنها صينية المنشأ ويبحث الراغبين في شراء سيارة بشكل كبير عن السيارات الكورية واليابانية أكثر من الصينية وسنوضح لكم بالتفصيل أبرز المعلومات عن السيارة الجديدة من جيلي الصينية. مواصفات سيارة جيلي ازكارا 2021 المصابيح تعمل بتقنية الليد المضيئة.

من الأسفل تحتوي على شبكة لتهوية السيارة.

الشبك الأمامي عريض مطلي بالكروم ومن المنتصف شعار شركة جيلي الصينية.

الشاشة تدعم الآبل كار بلاي والأندرويد أوتو.

النظام الصوتي يحتوي على 8 مكبرات صوتية.

سعة المحرك تبلغ 1500 سي سي وقوته تصل إلى 177 حصان.

عزم دوران السيارة يبلغ 265 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة تصل إليها السيارة تبلغ 200 كيلو متر في الساعة الواحدة.

الشاشة المعلوماتية نوعها إل سي دي ومقاسها 7 بوصة.

نظام الجر الأمامي للعجلات. مميزات سيارة جيلي ازكارا نظام تثبيت السرعة التكيفي.

كشف النقطة العمياء.

الحساسات الأمامية والخلفية لركن السيارة.

الدخول الذكي للسيارة بدون الحاجة إلى المفاتيح.

الكاميرا الخارجية تعمل بزاوية كاملة 360 درجة مئوية.

خاصية فتح قفل السيارة عند تعرضها للخطر أو الحوادث. عيوب سيارة جيلي ازكارا غير مزودة بطاولة قابلة للطي.

مراقبة ضغط الهواء على الإطارات.

المرآة في خلف السيارة يمكنك تعديلها بشكل يدوي.

نظام تكييف الهواء ضعيف نسبيًا.

ثبات السيارة عند السرعات العالية ضعيف إلى حد مما يعمل على ميل السيارة.

الفرامل قوتها تقل عند السير لمسافات تصل إلى 100 كيلو متر لكل ساعة.

هيكل السيارة مصنوع من المعادن الضعيفة التي تتأثر بسهولة.

لا تدعم خواص الهواتف الذكية مثل أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

ناقل الحركة أحيانًا لا يستجيب بسهولة بسبب أن حجم ووزن السيارة ثقيل.

واجهتها الأمامية غير مذهلة وتفتقر للإبداع. أسعار سيارة جيلي ازكارا والتقسيط من عبد اللطيف جميل سعر السيارة في السوق السعودية يبدأ من 95,835 ريال سعودي.

القسط الشهري 1.669 ريال سعودي.

فترة سداد الأقساط حتى 60 شهر. مواصفات سيارة جيلي ازكارا 2021مميزات سيارة جيلي ازكاراعيوب سيارة جيلي ازكاراأسعار سيارة جيلي ازكارا والتقسيط من عبد اللطيف جميل

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